Выход настольной графики нового поколения NVIDIA доказал, что наращивать быстродействие только за счёт аппаратной составляющей уже невозможно. GeForce RTX 5090 ощутимо прожорливее предшественницы, но с большим трудом прибавляет 20-30% в различных игровых сценариях. А между тем внутри находится 32 Гб скоростной видеопамяти, 512-битная шина, а для нормальной работы потребуется обеспечить стабильное питание на уровне 575 Вт. Такого ещё никогда не было, но даже после всех этих жертв заставить флагман нового поколения работать быстро не удалось. Графический чип выделяет огромное количество тепла, но никакого линейного прироста быстродействия мы не видим. На пути встают физические ограничения, а решение проблемы может затянуться на несколько десятилетий.

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На самом деле проблемы с наращиванием скоростных показателей наметились достаточно давно, а особенно актуальны они были для решений до 400 долларов. Например, GeForce RTX 3060 была на 10-15% быстрее GeForce RTX 2060, тогда как GeForce RTX 4060 прибавила примерно столько же. В итоге между GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 4060 наблюдается разница до 30%, ну а всё это сильно мешает прогрессу в области разработки видеоигр. Простой пример, мониторы с разрешением 4К так и не стали народными, занимая около 3% рынка. А между тем самые красивые эффекты и впечатляющую картинку можно получить только в 4К с высокими настройками графики. Мало того, активация трассировки лучей делает изображение ещё более совершенным, а отказ от всего этого возвращает нас на 10 лет назад.

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Но дела обстоят именно так, и поделать с этим уже ничего нельзя. Теоретически, дядюшка Хуанг мог бы начать выпускать более мощные решения по ценам до 500 долларов, но сегодня деньги в руки NVIDIA плывут сами, а значит отказываться от сверхприбыли – глупо. Как уже было сказано выше, ожидать революционных изменений в области настольной графики в ближайшие годы не приходится, а на помощь геймерам приходят новые технологии. Пожалуй, самым интересным новшеством следующих двух лет станет программный комплекс DLSS 4. Речь о технологии масштабирования, которая увеличивает количество кадров в секунду в несколько раз. Рассмотрим несколько сценариев. Предположим, в разрешении 2К ваша видеокарта без трассировки лучей способна выдавать около 50 кадров в секунду. Это очень хороший результат, но после активации RTX-ON, фрамрейт снижается до 20-30 fps, а кроме реалистичных эффектов появляются зависания и неприятные рывки. Играть становится невозможно, но на помощь приходит технология масштабирования. Аналогичная технология есть и у AMD, но сегодня именно NVIDIA задаёт тон в гонке программных вооружений. При этом мы видим, что команда инженеров проделала серьёзную работу, добившись заметных результатов. Обратите внимание на изображения выше и ниже с тестами от команды Hardware Unboxed.

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В DLSS 4 появилось несколько ключевых механизмов в рамках алгоритма Transformer, а в итоге можно получить не только больше кадров в секунду, но и качественную картинку. Авторы теста проводят прямое сравнение между DLSS 3 и DLSS 4, что позволяет им сделать целый ряд выводов. Прежде всего нужно учитывать, что наиболее агрессивные алгоритмы доступны только на новых видеокартах серии GeForce RTX 50. Поскольку GeForce RTX 5060 появится не раньше лета, а GeForce RTX 5080 стартует с 200 тысяч рублей, то говорить о новинках всерьёз нет никакого смысла. Через год GeForce RTX 5060 будет заметно лучше GeForce RTX 4060, но пока народная видеокарта прошлого поколения не имеет альтернативных решений. И вот сейчас самое время рассмотреть ещё один сценарий. Например, у вас на ПК установлена не самая быстрая GeForce RTX 4060. Поскольку требования к играм постоянно растут, то даже в 1080р она уже с трудом выдаёт 60 кадров в секунду. Но это без трассировки лучей, а значит приходится идти на компромисс со своим зрением. Активация DLSS 4 приводит к увеличению fps ровно в 2 раза, а в результате GeForce RTX 4060 начинает неплохо справляться с играми даже в 2К.

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Это несомненный плюс, о котором говорит всё больше экспертов. Авторы канала Hardware Unboxed отмечают, что технология масштабирования четвёртого поколения улучшает качество текстур, а также положительно влияет на размытие заднего фона. Неидеально, но вполне сносно и очень хорошо в качестве очередного шага вперёд. Если не обращать внимание на мелочи, то негативный эффект от деятельности DLSS 4 и вовсе становится незаметным, а это очень хороший результат. Блогеры изучили влияние технологии масштабирования на видеокарты серий GeForce RTX 50, GeForce RTX 40 и GeForce RTX 30. По их мнению, старая GeForce RTX 3060 получит наименьший буст, тогда как эффективность DLSS 4 с GeForce RTX 40 и GeForce RTX 50 почти не отличается. Всё это значит только одно: благодаря программным улучшениям жизненный цикл видеокарт увеличится. При этом не нужно ждать релиза видеокарт следующего поколения, ведь всё это доступно здесь и сейчас. Сегодня мы рассмотрим сборку, которая останется актуальной не меньше семи лет. Раньше нечто подобное было доступно только при покупке флагманов, ну а сегодня программные модули позволяет растянуть удовольствие от пользования видеокартой.

Брать дорогой процессор нет никакого смысла. Мощные флагманы стоят 60-80 тысяч рублей, но способны раскрыть свой потенциал только с видеокартой за 350 тысяч рублей. Вся наша сборка будет в 2 раза дешевле, поэтому логики в приобретении дорогого процессора нет. Подойдёт Ryzen 7 7700. Камень AMD быстрый, актуальный и может раскрыть потенциал производительных видеокарт до 100 000 рублей. А между тем Ryzen 7 7700 нетребовательный, обладая теплопакетом до 65 Вт. В теории, через пару лет камень можно заменить на более мощный. Сокет АМ5 позволяет, вот только замедление прогресса коснулось и сегмента процессоров. В итоге, если теоретический Ryzen 7 11700 в начале 2027 года и появится, то вряд ли будет намного быстрее нашего Ryzen 7 7700. Мы приводим наиболее выгодные цены. Учитывайте, что некоторые предложения могут потерять актуальность к моменту, когда вы прочитаете этот материал, а значит цены могут оказаться выше.

Чаще всего рядовые пользователи не занимаются разгоном. Выбранный нами процессор обладает разгонным потенциалом, но только в теории. На практике прибавка не превысит 5% и только в синтетических тестах. Для игр разгон не нужен, ну а мы можем сэкономить, купив материнскую плату Msi PRO B650M-B. Она имеет целый ряд настроек для оверклокеров, но всё это требует времени и денег. Нужна улучшенная система охлаждения процессора и корпуса, а без опыта повышать тактовые частоты и вовсе противопоказано. Выбранная материнская плата подходит для новичков в разгоне, а также для тех, кто намерен оставить тактовые частоты без изменений. Она включает самые актуальные интерфейсы, а особенно интересна наличием PCIe 4.0. Благодаря этому можно подключить скоростной твердотельный накопитель, чем мы с вами и воспользуемся.

Поскольку мы покупаем игровой компьютер на 7 лет, то нужно позаботиться о достаточном количестве оперативной памяти. Берём 32 Гб DDR5 производства Team Group. Это не лучший производитель на планете, но в данном случае важна цена и характеристики. ОЗУ способна работать на тактовой частоте 6000 МГц, а при желании ещё и подходит для разгона. Выжать из неё много не получится, но настроить тайминги точно удастся. Повторимся, всё это принесёт едва заметный эффект и чаще всего даёт моральное удовлетворение для пользователя. Две линейки по 16 Гб хватит для любых требований, а всё это обеспечит достаточно памяти для запуска игр, работы приложений и одновременного запуска браузера.

Известно, что реальная польза от скоростных показателей твердотельных накопителей сильно переоценена. Например, в играх даже бюджетные решения 10-летней давности не уступают актуальным новинкам. Причина в особенностях программного обеспечения, а также физических ограничениях. Получить больше fps после замены медленного SSD на быстрый вам не удастся, поскольку здесь решающее значение имеет видеокарта. Можно было бы потратить на твердотельный накопитель на пару тысяч меньше, но мы с вами покупаем ПК на 7 лет. Именно поэтому остановимся на Patriot Viper VP4300 Lite, который предлагает весьма впечатляющие характеристики. Главным его минусом станет небольшой буфер обмена. Если сравнивать с более дорогими решениями, то буфера почти нет, но данная характеристика для игр вообще не важна. SSD способен читать информацию на скорости до 7400 Мб/с, записывая её на скорости до 6000 Мб/с. Это в несколько раз больше, чем нужно, ну а изучить скоростные характеристики можно в синтетических тестах. Выбранный накопитель обладает поразительной живучестью, предлагая до 1600 TBW перезаписи данных и 1.8 миллиона часов наработки на отказ. Это не хуже, чем обеспечивают более дорогие решения, но мы ещё и экономим. В продаже есть SSD объёмом на 1 Тб, но мы возьмём более солидный на 2 Тб. Причина в том, что игры также становятся больше, ну а на диск ещё и нужно записать пару сериалов, фильмы и домашнее видео.

Прямо сейчас доступна скидка на GeForce RTX 4070, ну а через пару дней цена на эту видеокарту снова уйдёт выше 70 тысяч рублей. Одна из причин заключается в низком курсе российской национальной валюты, тогда как другая кроется в санкциях. В результате видеокарты на отечественном рынке стоят дорого, а альтернатив и вовсе нет. GeForce RTX 4070 не имеет каких-либо уникальных черт, но благодаря наличию 12 Гб видеопамяти и неплохому запасу производительности вместе с DLSS 4 способна на многое. Сегодня с GeForce RTX 4070 и актуальной версией технологии масштабирования вам покорятся игры даже в 4К, ну а мы исходим из постепенного устаревания данной видеокарты. Она идеально подходит для 2К, ну а через 3-4 года вам придётся перейти на народное разрешение 1080р. Если делать этого не захочется, всегда можно купить новую видеокарту. Если учитывать политику NVIDIA, то через пару лет GeForce RTX 4070 потеряет доступ к наиболее эффективным умным алгоритмам, но даже того, что есть сегодня, вполне достаточно.

Несмотря на то, что мы собираем перспективный игровой ПК, требуемая мощность не будет рекордной. Вам окажется достаточно блока питания на 700 Вт, а мы предлагаем рассмотреть Deepcool PF700. Бренд хорошо себя зарекомендовал на рынке, ну а в придачу идёт поддержка стандарта эффективности 80 PLUS. Выбранный блок питания гарантирует стабильную работу всех компонентов, ну а это именно то, что нужно для домашнего компьютера.

Корпус вы можете выбрать любой, а самое главное учитывать несколько составляющих. Прежде всего он не должен быть слишком маленьким. В этом случае компонентам будет тесно, а значит не исключён перегрев отдельных комплектующих. Помните также о необходимости обеспечить отвод горячего воздуха. 1STPLAYER FD3 обладает сразу двумя перечисленными достоинствами, предлагая 4 кулера в комплекте. Аналогичные корпуса есть дешевле и дороже, а в целом от данного компонента мало что зависит. Корпус также должен иметь актуальные интерфейсы, поэтому старайтесь по возможности отказываться от слишком древних системных блоков, стоящих в кладовке больше 10 лет. После подсчёта всех комплектующих выяснилось, что общая стоимость равна 135 тысячам рублей. Согласитесь, что для компьютера, который последующие 7 лет будет тянуть все игры – это очень хороший показатель.



