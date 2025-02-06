Как это не печально, но жизненный цикл Windows 10 подходит к своей завершающейся фазе. Уже несколько лет операционная система не получала значительных обновлений, довольствуясь небольшими патчами. Таким образом разработчик поддерживает операционную систему в актуальном положении, но такой процесс не вечен. Согласно статистическим данным аналитиков Statcounter, в настоящее время Windows 10 занимает немногим больше 60% рынка настольных компьютеров и рабочих станций. Устаревшие ОС довольствуются 3.4%, тогда как Windows 11 установлена на 36.6% от всех активных компьютеров. Эксперты пишут, что статистика крайне тревожная, поскольку до завершения поддержки самой популярной операционной системы осталось совсем немного времени.

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В октябре 2025 выйдет последний патч безопасности, а после этого перед пользователями встанет непростой выбор. Так, если речь идёт о бизнесе, то Microsoft может предложить ещё несколько лет официальной поддержки. В настоящее время срок поддержки рассчитан на три года, после чего Windows 10 официально перейдёт в ранг окончивших свой жизненный цикл. Вот только рассылка не будет бесплатной, а цены кусаются. За первый год поддержки нужно будет заплатить всего 61 долларов. Если речь идёт о тысячах рабочих станций, то деньги уже не кажутся такими незначительными, но всё познаётся в сравнении. Так, за второй год придётся выложить 122 доллара, тогда как третий стоит 244 доллара. Представители Microsoft называют такие суммы оправданными и даже предлагают логичные подсчёты. Всё просто, ведь купивший поддержку только через год или через два получает все ранее вышедшие обновления безопасности, ну а каждый последующий период стоимость увеличивается ровно в 2 раза. Таким образом за 3 года поддержки придётся заплатить 427 долларов. Microsoft отмечает, что не считает такой подход разумным, поскольку за те же деньги у партнёров можно купить полноценный компьютер, на котором стоит новенькая Windows 11.

По мнению экспертов, не всё так очевидно, ведь для крупных компаний истинное значение имеет информация. Перенести данные в новую операционную систему не так просто, а особенно когда совместимого ПО на рынке нет. Кроме того, многим компаниям не нужны мощные и тем более новые компьютеры, но установить Windows 11 они не могут из-за возросших требований операционной системы. Хороших вариантов немного, ну а многие аналитики пишут, что крупные компании попытаются перейти на новую ОС как можно скорее. Наиболее эффективно сделать это за 1-2 года, поскольку третий год обойдётся слишком дорого. Что примечательно, на этот раз Microsoft намерена предложить обновления безопасности и рядовым пользователям. Стоить такое удовольствие будет всего 30 долларов за первый год, но на этом акция завершается, ведь домашние ПК дальше поддерживать на плаву разработчик не намерен. Немногим лучше дела обстоят с образовательными учреждениями. Такие компьютеры будут получать обновления три года за символическую плату. Нужно будет заплатить 1 доллар за первый год, а после 2 и 4 доллара, что в конечном итоге составит 7 долларов.

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Глобальная статистика намекает на то, что быстрого перехода на Windows 11 не будет, ну а пока неясно, как крупные компании будут решать данную проблему. Предполагается, что многие бизнесмены хотят немного подождать. Поговаривают, что Microsoft готовит к выходу Windows 12, ну а эта операционная система получит более тесную интеграцию с умными технологиями. Такой шаг кажется логичным, но пока сложно сказать, когда состоится релиз ОС следующего поколения. Не всё очевидно и в сегменте домашних ПК, многие из которых используются для запуска видеоигр. Здесь Windows 11 занимает немногим больше 55% рынка, но даже 44% работающих на Windows 10 ПК – это внушительная цифра. Можно с уверенностью сказать, что почти половина геймеров не спешит отказываться от стареющей ОС. Microsoft предлагает удобные способы перехода, но пока подобные действия можно назвать лишь частично успешными. Если вспомнить судьбу Windows 7, то положение Windows 10 становится предсказуемым. Судя по всему, первый год Софтверный гигант действительно не планирует портить пользователям жизнь, а значит до конца 2026 пользоваться Windows 10 можно будет без проблем. А вот в 2027 отказаться от выпуска на эту ОС программных комплексов могут разработчики браузеров. Уход Google приведёт к стремительному оттоку пользователей, ну а разработчики игр могут отказаться от Windows 10 ещё раньше.

Торопиться не следует, поскольку время в запасе у вас есть. Крупные компании имеют в своём распоряжение деньги и специалистов, поэтому точно справятся с проблемой. Что для рядовых геймеров, то выбора разработчик не предоставляет. Платить 30 долларов за первый год захотят немногие, ну а уже в начале 2026 года у Windows 10 могут начаться проблемы с безопасностью. Если вы намерены продолжить эксплуатация старой ОС, то оптимальным выбором станет установка дополнительного антивирусного пакета. Даже популярная бесплатная версия поможет, а лучше всего подумать о переходе на Windows 11 уже сегодня. К слову, автор данного материала использует Windows 10, но также вынужден будет перейти на более новую операционную систему. Windows 11 нельзя назвать революционной, ну а при помощи простой настройки можно получить полную копию Windows 10. Если вам важны именно видеоигры, следите за новостями, ведь начать 2026 разработчики могут с неприятных сюрпризов. Здесь не нужно искать теорию заговора, ведь намного проще делать продукт только под Windows 11, не оптимизируя её ещё и под Windows 10.