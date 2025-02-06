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Bublik1
Huawei почти не зависит от санкций США, становясь заметным конкурентом NVIDIA на рынке КНР
Эксперты пишут, что Ascend 910C генерирует 60% производительности H100

NVIDIA является не только главным поставщиком высокопроизводительных графических ускорителей, но и фактически создала эту технологию единолично. Долгое время мощные профессиональные модели видеокарт использовались для ускорения рабочих задач, ну а сегодня предлагают оптимальные возможности для обучения умных алгоритмов. Крупные технологические компании скупают подобную продукцию в невероятных количествах. Например, у Илона Маска ещё осенью 2024 было 100 000 флагманских графических ускорителей, ну а другие американские компании пытаются догнать и перегнать самого богатого человека на планете. В конце 2024 NVIDIA отметилась выходом продукции на архитектуре Blackwell, предлагая ещё более скоростные решения. По разным оценкам, производительность в области обучения ИИ может достигать двукратных показателей, ну а на рынке ощущается острый дефицит графических ускорителей. 

Крупные компании соревнуются за право купить дополнительные 10-20 тысяч единиц, ну а самые интересные события происходят в Китае. Власти США официально запретили поставки флагманских моделей в Поднебесную, а Трамп угрожает ужесточить экспортный контроль, усилив давление на местные центры обработки данных. Попытки выпустить мощный графический ускоритель своими силами в КНР предпринимались и ранее, ну а в качестве лидера значится. Huawei. По данным инсайдеров, новый продукт китайской компании способен решить значительную часть проблем, сократив дефицит графических ускорителей на местном рынке. Сообщается, что Ascend 910C предлагает примерно 60% производительности флагманского продукта NVIDIA прошлого поколения. Сравнение производится с H100, ну а именно этот графический ускоритель остаётся самым востребованным на глобальном рынке продуктом. Как уже было сказано выше, не так давно появился преемник в виде B200, но пока в свободном доступе такого продукта нет, основные продажи генерирует H100. Ну а тот факт, что Ascend 910C способен предложить довольно высокие показатели в области обучения ИИ, свидетельствует о значительных успехах китайской полупроводниковой промышленности. 

Данный продукт выпускается на 7-нм технологическом процессе SMIC, что ощутимо уступает американскому аналогу, для которого был выбран 4-нм узел TSMC. Доступ китайским компаниям к подобным технологиям закрыт, ну а эксперты указывают на значительные минусы Ascend 910C. Так, из-за использования не самого эффективного узла графический ускоритель не способен раскрыть свой потенциал, поэтому ограничен действующими технологиями. Он горячий и потребляет много энергии. Сам графический чип содержит 53 миллиарда транзисторов, ну а это свидетельствует о его не самом скромном размере. Очевидно, что Ascend 910C лучше, чем ничего, ну а аналитики указывают на крайне успешную стратегию развития Huawei. Согласно официальным отчётам, китайская компания не только не страдает от масштабных санкций, но и умудряется неплохо зарабатывать. Сообщается, что за 2024 год валовый доход составил 860 миллиардов юаней, что примерно равно 118 миллиардам долларов. Это на 22% больше, чем в прошлом году, а аналитики прямо пишут о том, что санкции со стороны США не работают. Похоже, ограничения привели к обратному эффекту, о чём свидетельствуют не только успешные доходы, но и выход высокопроизводительного графического ускорителя. Ну а учитывая тот факт, что SMIC остаётся одним из эксклюзивных партнёров Huawei, то ожидается ещё один успешный год, в рамках которого Ascend 910C будет медленно вытеснять аналоги NVIDIA. 

Согласно указанному выше отчёту, в качестве драйвера роста значится стремительное возрождение потребительского бизнеса компании, а именно сегмент смартфонов. Huawei укрепила позиции на местном рынке, благодаря выпуску смартфонов с чипсетами собственного производства. Это стало настоящим прорывом на фоне жёстких экспортных ограничений со стороны США. Согласно данным аналитической компании Canalys, в 2024 году Huawei заняла 16% рынка смартфонов в Китае, обойдя по продажам и доходам американскую Apple. При этом довольно внушительный вклад в общее дело внесло и подразделение по разработке решений для интеллектуальных автомобилей. Компания активно сотрудничает с китайскими автопроизводителями, предоставляя программную часть, способную взять на себя функции автономного управления транспортными средствами. Идут поставки не только ПО, но и чипов нового поколения, о которых за пределами КНР известно крайне мало. 

Рост доходов наблюдается и в сфере искусственного интеллекта, где китайские инженеры пытаются догнать и обогнать американцев. Недавно выяснилось, что популярная языковая модель DeepSeek R1 будет поддерживать работу на графических ускорителях серии Ascend, ну а это крайне важно для китайской технологической отрасли. Тесная интеграция позволяет модели R1 эффективно функционировать на платформе Huawei Ascend, снижая зависимость от иностранных технологий. Первоначально обучение DeepSeek R1 происходило на более чем 2000 графических процессорах Nvidia H800, но теперь задачи вывода обрабатываются на чипах Ascend 910C от Huawei. Ну а поскольку данный графический ускоритель довольно быстрый, то зависимость от NVIDIA будет снижаться довольно быстро. Аналитики уверены, что это нанесёт американской компании серьёзный урон в долговременной перспективе, поскольку китайский рынок генерировал по меньшей мере 30% общемировой выручки. 

#nvidia #huawei #h100 #ascend 910c
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