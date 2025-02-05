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Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж

На самом деле не всё так плохо, ведь актуальные технологии масштабирования позволяют поднять фрамрейт в несколько раз без заметного снижения качества изображения
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По данным инсайдеров, не так давно стартовала рассылка инженерных образцов PlayStation 6 в адрес крупных разработчиков видеоигр. Данная новость может показаться странной, ведь до релиза консоли следующего поколения очень далеко, но в данном случае никакой ошибки нет. Причина в том, что жизненный цикл игровой приставки достигает десяти лет, ну а решение должно максимально соответствовать запросам потенциальных покупателей. При этом продукт обязан приносить прибыль, позволяя зарабатывать деньги уже на старте. Поскольку спрос на виртуальные развлечения в последние годы повышается, то Sony нужно выпустить как можно больше готовой продукции. Даже 10 миллионов единиц потребуют колоссальных ресурсов, но на старте понадобится не менее 15-20 миллионов приставок. Обычно производство стартует за полгода до начала продаж, ну а до этого момента нужно уладить все вопросы с поставщиками отдельных компонентов. 

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Чаще всего на слуху только встроенный процессор и видеокарта, но внутри PlayStation находится масса других деталей. Эксперты пишут, что крупные оптовые закупки позволяют снизить конечную стоимость продукта, но даже в этом случае приходится идти на компромисс. В результате консоль нового поколения устаревает ещё до анонса, поскольку полагается на процессор и графический чип, разработанные за несколько лет до старта продаж. По данным инсайдеров, все детали сделки с AMD уже согласованы. Так, с высокой долей вероятности внутри PlayStation 6 окажется процессор, созданный на архитектуре Zen 5. Это соответствует текущему поколению настольных процессоров, вот только консоль поступит в продажу не скоро. А между тем в 2026 состоится релиз архитектуры Zen 6, а значит приставка получит заведомо устаревшие технологии. Предполагается, что что чип в PlayStation 6 будет включать 18 ядер с тактовой частотой до 4.5 ГГц, ну а нечто подобное происходило и с PlayStation 5. Внутри самой мощной PlayStation 5 Pro скрывается камень AMD Ryzen, построенный на архитектуре Zen 2. На момент своего выхода такой процессор не был самым быстрым, а сегодня он не способен тягаться даже с бюджетными решениями последнего поколения. 

Считается, что именно процессор остаётся бутылочным горлышком PlayStation 5 Pro, ну а в будущем ничего не изменится. С видеокартой дела обстоят немного лучше, но особенности компактной консоли оказывают сильное влияние на конечный результат. Например, внутри PlayStation 5 находится графический чип с мощностью до 10 TFLOPS, тогда как PlayStation 5 Pro получила более производительное решение – до 16.7 TFLOPS. Для сравнения, PlayStation 4 предлагала мощность встроенного GPU до 1.84 TFLOPS, ну а PlayStation 4 Pro успешно выдавала 4.2 TFLOPS. Двукратное увеличение было заметно и раньше, но сегодня инсайдеры не ждут от PlayStation 6 очередного рывка. Оказывается, Sony стала первым эксклюзивным партнёром, которому будут отгружаться решения на базе графической архитектуры RDNA 5. Благодаря этому видеокарта будет довольно быстрой с мощностью выше 20 TFLOPS. Если сравнивать с PlayStation 4 Pro, то прибавка уже не кажется значительной, но все главные изменения кроются в использовании технологии масштабирования. Вы могли слышать о том, как ведут себя видеокарты NVIDIA, недавно поступившие в продажу. Если кратко, то прибавка GeForce RTX 5090 без использования дополнительных технологий в 4К не выше 20-25% по сравнению с GeForce RTX 4090, тогда как GeForce RTX 5080 в разрешении 2К выдаёт столько же, как и GeForce RTX 4080 SUPER. 

Ну а благодаря эксклюзивным алгоритмам и технологии масштабирования четвёртого поколения удаётся обеспечить двукратный прирост фрамрейта по сравнению с решениями прошлого поколения. Выясняется, что даже в самых агрессивных сценариях GeForce RTX 5080 почти в 2 раза быстрее GeForce RTX 4090, а нечто подобное станет главной фишкой PlayStation 6. Сегодня Sony имеет в своём распоряжении собственную технологию масштабирования, но основана она на наработках AMD. Ну а учитывая то, что в этом году AMD переходит на использование ИИ при генерации виртуальных кадров, то через пару лет данная технология будет ещё более совершенной. Ставить более мощный графический чип в консоль слишком дорого, ну а это значит, что владельцы PlayStation 6 будут вынуждены мириться с особенностями влияния умных алгоритмов на качество картинки. В настоящее время заметны тени, размытия и другие эффекты. Как уже было сказано выше, в распоряжение у разработчиков есть целых два года. Аппаратная часть согласована и меняться не будет, а вот программные компоненты за это время претерпят значительных изменений, что несомненно пойдёт на пользу конечному продукту.

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Согласно озвученными инсайдерами данным, PlayStation 6 сможет рассчитывать на значительное увеличение количества памяти. Ожидается до 48 Гб актуальной GDDR7, а также дополнительные 1-2 Гб DDR5, которые пойдут на обслуживание возросших требований системы и других потоковых процессов. Скорее всего, так много видеопамяти внутри PlayStation 6 не будет, поскольку это приведёт к резкому росту стоимости, но точных данных на этот счёт всё равно нет. Предполагается, что эксклюзивным поставщиком твердотельных накопителей станет Samsung. Геймеры получат доступ к SSD объёмом 2 Тб, работающему на самом скоростном интерфейсе PCIe 5.0. Подобные накопители доступны в продаже даже сейчас, но стоят они довольно дорого. Скорость стартует с 12 000 Мб/с, что почти в 2 раза выше, чем предлагают актуальные SSD в PlayStation 5. За счёт использования твердотельного накопителя нового поколения удастся повысить скорость загрузки игр, что сделает задержку между началом скачивания и входом в игру ещё меньше, чем сегодня. Могут появиться и другие интересные технологии, о которых пока представители Sony предпочитают молчать. 

Инсайдеры пишут о том, что PlayStation 6 откроет доступ к видеоиграм, в разрешении 8К. Благодаря активному использованию технологий масштабирования даже в 8К удастся обеспечить стабильный фрамрейт выше 30 кадров в секунду, что точно понравится энтузиастам. Стоят такие телевизоры пока дорого, ну а PlayStation 6 способна дать толчок сопутствующим технологическим новшествам. Как уже отмечалось выше, продажи консоли следующего поколения намечены на конец 2027 года. Это логично и позволяет Sony хорошо подготовиться к релизу. Уже сегодня пресса активно расспрашивает разработчика о тех или иных особенностях приставки, иногда получая важные намёки. Совсем недавно представители Sony дали чёткий ответ на тему наличия внутри консоли привода для чтения дисков. Оказывается, в продажу поступит как минимум две версии, одна из которых получит возможность чтения дисков с играми. Причина в том, что не везде есть высокоскоростной интернет, а многие люди берут с собой приставку в туристические поездки и во время выхода на природу. Интернета там может и вовсе не быть, ну а доступ к физическим носителям позволяет запускать игры без проблем. 

Такая новость не может не радовать, а особенно будут довольны российские геймеры. Причина в том, что покупка новинок для жителей РФ сильно затруднена из-за санкций, ну а в результате приходится приобретать игры через перекупщиков из-за рубежа на физических носителях. Такую игру Sony забрать не может, ну а при желании диск и вовсе можно продать. Кажется, что новости о консоли нового поколения только хорошие, но есть и ложка дёгтя, поговорить о которой не менее важно. Ожидается, что PlayStation 6 окажется чрезвычайно дорогой. В США за приставку PlayStation 5 Pro просят от 700 долларов, тогда как в Европе она стоит от 800 евро. Это почти в 2 раза дороже PlayStation 4 Pro на старте продаж, ну а аналитики ожидали реакции со стороны потенциальных покупателей. Предполагалось, что Sony пошла на смелый эксперимент, пытаясь выявить платёжеспособность геймеров. PlayStation 5 Pro не стала лидером продаж, но и не тянет на провал. Консоли неплохо расходятся по миру, ну а это значит, что PlayStation 6 точно не будет дешевле 800 евро. Инсайдеры не исключают, что за такие деньги можно будет купить полностью цифровую платформу, тогда как версия с приводом для чтения дисков может затянуть до 1000 евро. Если учитывать, что PlayStation 5 Pro за 800 не долго залёживается на прилавках, то спрос на консоль следующего поколения точно будет высоким. Ожидание может затянуться, ну а пока остаётся только гадать, ведь Sony никогда не раскрывает точных данных до официального релиза. 

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