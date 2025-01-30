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Bublik1
Саудовская Аравия приступила к строительству в пустыне лежащего небоскрёба длиной 170 км
Проект Neom с самым крупным зданием The Line уже стартовал, а строительство будет идти ближайшие 100 лет

Саудовская Аравия продолжает удивлять мир своими гигантскими проектами, которые призваны не только преобразить регион, но и показать, как могут выглядеть города будущего. Среди этих амбициозных инициатив особое место занимает Neom, представляющий собой сочетание новых технологий и футуристических идей ведущих архитекторов планеты. Согласно официальным данным, Neom охватывает территорию размером с Массачусетс или Бельгию и состоит из нескольких районов, включая Treyam, Epicon и другие. Центральным элементом проекта является The Line. Это массивная структура высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров, которая будет служить одновременно каркасом и столицей Неома. Внутри этого футуристического города будет существовать тесная интеграция ИИ для управления всеми аспектами городской жизни: от энергопотребления до переработки отходов.   

Согласно данным представителя проекта Дениса Хики, первая фаза строительства уже в процессе и должна быть завершена к 2030 году. На этом этапе The Line достигнет длины 2.4 километра и станет домом для 300 000 человек. Полное заселение состоится позднее, ведь город будет увеличиваться поэтапно, а через 100 лет достигнет 9 миллионов жителей. Особенностью города станет отсутствие автомобилей: транспорт будет полностью основан на возобновляемых источниках энергии, таких как солнце и ветер. Стратегическое расположение рядом с Суэцким каналом является заметным преимуществом, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть мирового судоходства. Интересно, что разработчики сравнивают The Line не с классическими зданиями, а с каркасом города, напоминая планировку Манхэттена. Жители смогут не только жить в вертикальном городе, но и проводить время за его пределами, наслаждаясь природой и пустынными пейзажами.  

Несмотря на амбициозные планы, проект сталкивается с критикой. Правозащитники указывают на возможные нарушения прав человека во время строительства, а также на масштабный экологический след такого строительства в пустыне. Тем не менее власти Саудовской Аравии активно привлекают международных инвесторов. Утверждается, что The Line станет эталоном устойчивого и технологичного урбанизма. Другой грандиозной частью проекта Neom является Desert Rock. Это необычный курорт для состоятельных путешественников, высеченный прямо в горах Хиджаз. Проект, вдохновлённый древними набатейскими традициями, предлагает уникальные варианты размещения: от вилл, свисающих с обрыва, до номеров, встроенных в скалы. На реализацию концепции ушло около семи лет, включая прокладку тоннеля в горах. Основное внимание уделено гармонии природы и архитектуры, что позволяет гостям насладиться уникальной атмосферой.  

Джон Пагано, генеральный директор Red Sea Global, отметил, что Desert Rock – это не просто отель, ведь посетителям предлагается единение роскоши с природой, а условия пребывания поразят даже самых искушённых путешественников. Уже сейчас бронирование открыто, а стоимость проживания начинается от 2200 долларов за ночь. Это место станет частью большого туристического проекта, включающего Sindalah и Qiddiya, что подчёркивает стратегию Саудовской Аравии по переходу от нефтяной зависимости к экономике, ориентированной на туризм и инновации. Нет никаких сомнений, что амбициозные проекты The Line и Desert Rock демонстрируют, как Саудовская Аравия стремится изменить свою роль в глобальной экономике. На самом деле такая стратегия стала реальностью довольно давно, а сегодня страна стремительно набирает обороты. Давайте изучим наиболее интересные места, куда могут отправиться путешественники. 

Одной из главных звёзд туристического потенциала Саудовской Аравии является древний город Аль-Ула. Это место, окружённое величественными пустынными пейзажами, хранит множество археологических памятников, включая знаменитую гробницу Мадаин-Салих, которую называют «саудовской Петрой». Когда-то это был процветающий торговый центр набатейской цивилизации, и сегодня туристы могут пройтись среди высеченных в скалах гробниц, увидеть древние наскальные рисунки и прикоснуться к истории возрастом более двух тысяч лет. Саудовская Аравия обладает потрясающими пляжами на побережье Красного моря, которые мало кто ещё успел открыть для себя. Здесь находится множество неизведанных коралловых рифов, идеально подходящих для дайвинга. Среди таких мест – острова Фарасан, где туристы могут исследовать подводный мир с невероятным биоразнообразием. Для тех, кто ищет премиальный отдых, уже открыты курорты на острове Синдалах, который является частью проекта Neom. Это место предлагает элитный отдых с яхтами, гольф-полями и шикарными виллами.  

Среди новых туристических инициатив, уже привлекающих внимание, выделяется проект Riyadh Season. В столице Саудовской Аравии проходят грандиозные фестивали с мировыми звёздами, шоу, выставками и тематическими зонами. Это событие стало визитной карточкой страны, позволяя одновременно окунуться в культуру Саудовской Аравии и насладиться современными развлечениями. Путешественникам, увлечённым культурой и архитектурой, обязательно стоит посетить исторический район Аль-Балада в Джидде. Узкие улочки, дома из кораллового камня и вековые мечети создают аутентичную атмосферу, которая переносит гостей на сотни лет назад. Этот район находится под охраной ЮНЕСКО и является идеальным местом для прогулок и знакомства с традициями региона.  Любители активного отдыха могут отправиться на сафари в пустыню Руб-эль-Хали – одно из крупнейших песчаных морей в мире. Здесь предлагаются экскурсии на верблюдах, катание на сэндбордах с дюн и ночёвки в роскошных глэмпингах под звёздами. Эта далеко не весь список предложений, ну а озвученные выше проекты позволят Саудовской Аравии стать одним из центров притяжения для туристов со всего мира. 


#интересное #саудовская аравия #the line #neom
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