Один из счастливчиков купил новую GeForce RTX 4070 SUPER за 350 долларов

Чем ближе глобальный запуск графики NVIDIA нового поколения, тем выше нервозность в интернете среди потенциальных покупателей. Можно было бы предположить, что энтузиасты переживают из-за непомерно высоких цен на видеокарты, но на самом деле причина кроется в остром дефиците, о чём пишут ведущие мировые издания. Вчера представители NVIDIA решили выступить с официальным заявлением, что привело к ещё большей панике. Выяснилось, что производитель ожидает нехватки графических чипов по всему миру, а решения пока нет.

Инсайдеры отмечают, что графические чипы крайне сложны в производстве, а в итоге на выпуск партии из 10 000 штук уходит несколько месяцев. Даже если руководство NVIDIA и ожидало ажиотажного спроса, то всё равно не имело доступа к большому количеству производственных мощностей, запуская партии постепенно.

О проблеме пишут крупные ритейлеры, а вчера отметилась даже MSI. Представители этой компании заявили, что поставят продукцию партнёрам по всему миру, но не могут гарантировать её наличие на полках в достаточном количестве. Мало того, на официальной онлайн-площадке удастся сделать заказ не ранее 6 февраля, когда прибудет вторая партия видеокарт. Если учитывать, что MSI не будет в текущем поколении выпускать продукцию AMD Radeon и Intel Arc Battlemage, то пространства для манёвра остаётся не так много. Судя по всему, GeForce RTX 5090 действительно будет в дефиците, тогда как получить доступ к GeForce RTX 5080 окажется намного проще. Можно предположить, что NVIDIA намеренно пошла на такой шаг, сделав вторую видеокарту в линейке более массовой. Как бы там ни было, но ритейлеры в США и Канаде уже начали снижать цены на решения текущего поколения. Любопытной информацией на эту тему делятся местные сайты. Сообщается, что в рамках распродажи в Walmart можно было получить скидки до 50% на некоторые модели серии GeForce RTX 40. Например, одному из счастливчиков удалось приобрести GeForce RTX 4070 SUPER всего за 350 долларов.

Даже для США, где цены на видеокарты не такие высокие, как в Европе, такое предложение считается крайне выгодным. Первоначально казалось, что в сети был опубликован фейк, но немного позднее и другие посетители Walmart подтвердили факт распродажи. Выясняется, что попасть на выгодное предложение могут только посетители отделения магазина в том или ином городе. Обычно всё происходит следующим образом, в рамках распродажи покупателям предлагается целый ряд выгодных решений по сниженным ценам. Чаще всего, скидка не превышает 10-20%, но иногда люди возвращают товары, поскольку они их не удовлетворили по каким-то причинам. Важно, чтобы товар не был повреждён, но коробка оказалась распакована. В этом случае наушники, видеокарта или другая электроника всё ещё считается новой. После распродажи на складе Walmart подобных товаров не остаётся, а на последнюю модель видеокарты или наушников делается большая скидка. В сети пишут, что в канадских отделениях Walmart действительно проходила распродажа, но скидки были на такими щедрыми. Например, купить GeForce RTX 4070 SUPER можно было на 100 долларов дешевле, чем в NewEgg или у других местных ритейлеров.

Многие эксперты полагают, что GeForce RTX 4070 SUPER остаётся одним из самых выгодных решений, которые только можно сегодня купить. Есть все основания полагать, что видеокарту быстро выводят с рынка, поскольку она является неудобной конкуренткой для GeForce RTX 5070.

Напомним, согласно официальным тестам, графический чип нового поколения появится в продаже к концу февраля и будет примерно на 15-20% быстрее GeForce RTX 4070. Ну а если помнить, что GeForce RTX 4070 SUPER на 10-15% быстрее, то между GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 4070 SUPER будет наблюдаться незначительный отрыв. GeForce RTX 5070 поступит в продажу по официальной стоимости 550 долларов, тогда как встретить GeForce RTX 4070 SUPER дешевле 600 долларов сложно даже в США. Многие пользователи уже готовятся сметать с прилавков видеокарты текущего поколения, надеясь на значительные скидки. Ясно, что 50% сбрасывать никто не будет, но встретить GeForce RTX 4070 SUPER за 500 долларов в США вполне реально.

Увы, но в России подобные предложения практически невозможны. Видеокарты завозятся посредством сложных схем, а в последнее время проводить деньги на счета посредников становится всё сложнее. Это толкает цены вверх, ну а слабый рубль только ухудшает и без того не самую простую картину. Добавим, что некоторые российские ритейлеры намерены начать продажи GeForce RTX 5090 30 января. Именно в этот день флагман NVIDIA появится на прилавках по всему миру, но предугадать цены в РФ крайне сложно. Если учитывать, что сегодня за GeForce RTX 4090 просят больше 300 000 рублей, то новый флагман может стоить от 400 или даже 500 тысяч рублей на старте.