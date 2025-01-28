Аналитики пишут, что нет никакого смысла покупать так много графических ускорителей NVIDIA, если они не приносят реальной пользы

Жизнь современного человека чем-то напоминает постоянную гонку. Большая часть людей просыпается ранним утром и начинает забег, заканчивающийся поздним вечером. Каждый день нас ждёт масса важных дел, ну а в итоге времени на познание окружающего мира почти не остаётся. Ключевые события проходят мимо нас, и только некоторые, непосредственно касающиеся нашей жизни, откладываются в памяти. Немногие знают, но за последние два года произошла настоящая технологическая революция. Результаты её каждый может наблюдать в своём смартфоне. Вспомните, как ещё совсем недавно вы пытались общаться с помощником Google или Яндекс. Кажущийся умным алгоритм путался в ответах, делая абсурдные предложения и то и дело отсылая нас в интернет. Сегодня любой может установить себе мобильную нейросеть, способную дать ответ на почти любой интересующий человека вопрос.

В разумных рамках, ведь ИИ не всесилен, но в целом, если вы учите другой язык или же хотите подтянуть свои знания по любому предмету, то нейросеть не только даст ответ, но и сделает это в доступной форме. Ничего подобного никогда не было, а многие пользователи пишут, что по уровню комфорта и доступности умный алгоритмы порой превосходят платных учителей предметников. Поразительно, но всё те же эксперты уверяют, что мы находимся в начале пути. Крупные технологические компании по всему миру инвестируют в подобные проекты десятки миллиардов долларов, меняя устоявшийся сегмент до неузнаваемости. Всё больше рядовых пользователей пытается установить на смартфон ИИ, ну а всё это говорит о том, что в будущем электроника ещё более тесно войдёт в нашу жизнь. На этом фоне заметен возросший спрос на оборудование, необходимое для создания интеллектуальных алгоритмов. Каждая крупная технологическая компания предлагает собственную модель. В какой-то момент к делу подключился даже Илон Маск, но лидером отрасли остаётся OpenAI. Американский стартап, которые ещё недавно подавал скромные надежды, вдруг превратился в настоящего монстра, диктующего правила игры сильным мира сего.

Технологические гиганты щедро инвестируют в OpenAI, ну а где-то рядом расположилась NVIDIA. Дженсена Хуанга можно смело назвать человеком, который получил от новой технологической революции больше других. Если вы обратите внимание на график выше, то сможете убедиться в том, что за последние 5 лет капитализация компании увеличилась в более чем 20 раз. Только за 2 года курс акций подрос в 6 раз, а в итоге NVIDIA стремительно ворвалась в список самых дорогих брендов на планете, обойдя по капитализации американскую Apple. Будущее высокотехнологических стартапов казалось безоблачным. Ещё бы, ведь китайские и американские власти устроили настоящую гонку. Трамп намерен создать фонд с оценочной стоимостью до 500 миллиардов долларов, тогда как в Китае готовы выделить 1 триллион юаней. Всё это должно позволить крупным игрокам занять ведущие позиции в сегменте облачных вычислений, обходя конкурентов за счёт огромных инвестиций в графические ускорители. Дядюшка Хуанг с улыбкой потирает руки, ведь подобные действия сулят ему ещё более высокую прибыль, тогда как китайские компании стремятся догнать и перегнать NVIDIA. Ограничения в доступе к актуальным полупроводниковым узлам мешают стартапам из Поднебесной расправить крылья, но в начале января случилось событие, которое грозит перевернуть рынок ИИ с ног на голову.

Как уже было сказано выше, разработка мощных интеллектуальных моделей обходится в десятки миллиардов долларов. По данным аналитиков, даже платные версии ChatGPT Plus от разработчиков OpenAI не окупаются, тогда как не самые популярные проекты тратят деньги без оглядки на реальную прибыль. Приято считать, что в будущем всё это окупится, но пример китайской DeepSeek спутал гигантам все карты. Ситуация такова: китайская компания всего за 6 миллионов долларов обучила нейросеть R1, которая по многим показателям обходит o1, созданную специалистами OpenAI. Разница в инвестициях не меньше тысячи раз, но дело даже не в деньгах. Главная проблема, с которой сегодня сталкиваются крупные американские компании, занимающиеся обучением ИИ, сводится к тому, что китайцы не только нашли способ тратить на создание нейросетей копейки, но и выложили большую часть своих наработок в открытый доступ. Там же можно встретить подробную инструкцию, а всё это ставит под сомнение необходимость владения мощным железом для достижения заметных результатов. Всё больше известных аналитиков высказывается на тему целесообразности гигантских инвестиций, а вчера вечером комментарием отметился даже генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Он назвал детище DeepSeek впечатляющим и даже поздравил конкурентов с высокими результатами.

Нейросеть DeepSeek уже занимает лидирующие места в самых крупных мобильных магазинах приложений, но примечательно в этой истории ещё и то, что нейросеть обучили на базе графических ускорителей H800. Продукция выпущена NVIDIA и намного медленнее железа, доступного американским компаниям. Пожалуй, сегодня самое время отвлечься от важных дел, ведь очередная революция может происходить прямо на наших глазах. Пока неясно, в какую сторону будет дуть ветер, но изменения неизбежны. Взгляните на график выше. Как видите, по состоянию на утро вторника капитализация NVIDIA ушла вниз на 18%, ну а это потеря 600 миллиардов долларов. Аналитики пишут о том, что акции американского производителя графических ускорителей продолжат снижаться. Успех DeepSeek очевиден, ну а противопоставить поразительной эффективности китайских специалистов американцы пока ничего не могут. Что любопытно, мимо такого важного события не смог пройти даже Трамп. Вчера он заявил, что Америка должна принять появление DeepSeek как вызов. По мнению президента, у США есть потенциал для того, чтобы догнать и перегнать Китай. Следите за новостями, ведь сегодня или завтра курс NVIDIA может уйти ещё ниже. Следом за дядюшкой Хуангом уже устремились акции и других компаний, ну а OpenAI спасает тот факт, что ценные бумаги этого стартапа не торгуются на бирже.