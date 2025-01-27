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Bublik1
Китайские разработчики выпустили мощного конкурента ChatGPT, обучение которого стоило всего $6 млн
Происходящее ставит под сомнение необходимость огромных инвестиций и окупаемость проектов, стоимость которых превышает десятки миллиардов долларов

Очевидно, что приход Трампа в Белый дом имеет свои последствия. Ожидается ужесточение противостояния между Китаем и США в области технологий, ну а для поддержки местной отрасли президент уже распорядился создать фонд с капиталом свыше 500 миллиардов долларов. Откуда власти намерены взять такие огромные деньги, пока неясно. Можно попытаться надавить на технологические компании, но даже в этом случае собрать столько за короткий промежуток времени не получится. Аналитики пишут, что Трамп не может ждать слишком долго, поскольку результаты ему нужны уже через два года или даже раньше. Напомним, проект Трампа получил название «Звёздные врата», ну а Китай не собирается оставаться в стороне. Как стало известно, КНР запускает ответные меры, в рамках которых в отрасль обучения ИИ и нейросетей будут инвестированы средства, эквивалентные 1 триллиону юаней или 138 миллиардов долларов.

В рамках озвученной инициативы власти стремятся не только догнать, но и превзойти США в ключевых технологических сегментах. По мнению аналитиков, стратегия соперничающих стран сильно отличается. Так, в рамках плана Stargate основной упор всё же делается на частные инициативы и таких игроков, как OpenAI, сосредотачиваясь на расширении инфраструктуры ИИ и разработке мощных ускорителей. В отличие от него, китайская стратегия полностью финансируется государством. В рамках этого плана ведущие компании, такие как Baidu, ByteDance, Alibaba и DeepSeek, получат масштабные инвестиции для создания продвинутых систем ИИ и адаптации технологий под условия санкций. Особое внимание уделяется строительству современных центров обработки данных и разработке отечественных ускорителей ИИ, что позволит снизить зависимость Китая от зарубежных поставок, включая ограниченные экспортом графические процессоры.

Ну а поскольку правительство КНР уже давно выделяет средства на развитие технологического сектора, то налицо серьёзные достижения. Так, китайская компания DeepSeek недавно совершила важный шаг, не только сделав продвинутую нейросеть бесплатной, но и открыв её исходный код для всех энтузиастов. На фоне этого OpenAI вынуждена была предложить ограниченную бесплатную версию новой модели O3-mini для подписчиков ChatGPT Plus. Несмотря на это, бесплатная доступность интеллектуальной модели от DeepSeek, сопоставимой по возможностям с лучшими решениями OpenAI, произвела настоящий фурор в технологическом сообществе. Нет никаких сомнений, что обе компании ещё не исчерпали своего потенциала для конкуренции, ну а на кону стоит глобальное технологическое превосходство. В случае, если государственные инвестиции Китая продолжат приносить результаты, эта гонка может существенно изменить баланс сил в мире искусственного интеллекта. По крайней мере, так полагают специалисты в данной области.

Ну а поскольку действия DeepSeek выходят за пределы привычного, то самое время разобраться в том, что уникального предлагает китайская компания. Начнём с того, что на эту тему думают эксперты. Сообщается, что стартап из КНР взорвал рынок искусственного интеллекта, выведя свой продукт в лидеры бесплатных приложений App Store в США. По данным Sensor Tower, успех модели DeepSeek-V3, представленной 10 января, стал настоящей сенсацией. Модель не только превзошла популярность ChatGPT, но и вызвала масштабные колебания на финансовых рынках. DeepSeek-V3 представляет собой новую языковую модель, разработанную с использованием чипов NVIDIA H800. Создатели модели утверждают, что она конкурирует с лучшими закрытыми и открытыми моделями ИИ в мире. Удивляет то, что обучение DeepSeek-V3 обошлось компании всего в 6 миллионов долларов. Это контрастирует с огромными бюджетами, которые тратят американские компании на аналогичные разработки.. Только Илон Маск инвестировал в данный сегмент не меньше 5 миллиардов долларов и намерен потратить в несколько раз больше в ближайшие годы.

Важно учитывать, что указанные выше графические ускорители не запрещены для поставок в Китай и не считаются самыми быстрыми и эффективными. Как лишённые доступа к передовым решениям разработчики нашли способ достичь впечатляющих результатов, пока неясно. Выход DeepSeek в топ App Store стал не просто успехом для китайского стартапа, но и вызовом для глобального технологического ландшафта. Популярность нового приложения поставила под сомнение доминирование США в области искусственного интеллекта. На финансовых рынках это событие вызвало настоящий шторм. Акции таких гигантов, как NVIDIA, Tesla и Amazon, упали, а фьючерсы Nasdaq снизились на 2,6%. Эксперты пишут, что появление эффективной модели, на разработку которой ушло всего 6 миллионов долларов, ставит под сомнение необходимость огромных инвестиций в высокотехнологичные чипы и центры обработки данных.

Местная пресса пишет, что DeepSeek стал символом того, как Китай обходит ограничения США. Чипы NVIDIA H800, использованные для обучения модели, были разработаны как продукт с ограниченными возможностями специально для продажи в Китай. Пока же успех DeepSeek ставит под вопрос эффективность экспортного контроля, направленного на замедление китайских разработок. Специалисты полагают, что США стремительно теряют монополию на передовые технологии, а популярность DeepSeek вызвала беспокойство среди крупных американских инвесторов. Многие эксперты уже давно говорят о том, что сегмент ИИ сильно переоценён, ну а появление мощного конкурента, добившегося значимых успехов малыми средствами, свидетельствует о необходимости пересмотра ключевых стратегий.

#chatgpt #высокие технологии #умные алгоритмы
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