Есть у меня знакомый, который каждые два года собирает совершенно новый игровой компьютер. Поскольку его работа тесно связана с цифровыми технологиями, то временами ему требуется мощное железо, ну а это крайне удачное оправдание, ведь женщинам бывает сложно объяснить, для чего вообще нужно тратить там много денег на компьютерную технику. Поскольку мы знакомы достаточно долго, то мой знакомый прекрасно разбирается в том, что ему нужно здесь и сейчас. Перед Новым годом он собрал довольно мощное железо, которое обошлось ему не меньше чем в 250 тысяч рублей. В одном из следующих материалов мы с вами обязательно изучим прокачанный игровой ПК для продвинутых геймеров, но сегодня тема немного иная.

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На днях мы созвонились. Узнав о том, что он потратил на ПК 250 тысяч, я поинтересовался, какие игры он там планирует запускать. Оказалось, что самым требовательным будет Мир Кораблей, но иногда хочется вернуться в старый добрый Контр-Страйк 1.6. Очевидно, что для таких низких запросов мощный компьютер не требуется, о чём я с удивлением моему знакомому и сообщил. Парень признал, что понимает происходящее, но отметил, что душа просила праздника перед Новым годом, ну а покупка ПК позволила порадовать себя чем-то существенным. Во время разговора я предложил ему посчитать, сколько будет стоить совершенно новый компьютер, который окажется даже более мощным, чем требования перечисленных выше игр. Без лишних слов переходим к анализу бюджетной сборки, которая по карману даже самому бедному геймеру.

Сегодня самые недорогой компьютер можно собрать только на сокете АМ4. У AMD достаточно интересных решений на этой платформе, но мы с вами знаем, что ПК не должен быть слишком дорогим. Я полагаю, что можно обойтись Ryzen 5 5600X, стоимость которого порадует любителей экономить. Давайте перечислим основные достоинства и недостатки данного камня. Итак, Ryzen 5 5600X недорогой и не требовательный, а значит тратить слишком много денег на материнскую плату не нужно. Это большой плюс, ведь актуальный сокет АМ5 предполагает дополнительные инвестиции. Поскольку мы говорим о достаточно старой платформе, то геймерам доступен огромный выбор, что толкает цены вниз. АМ4 медленно уходит в прошлое, ну а ритейлеры хотят распродать остатки. При этом старая платформа предлагает компромисс между самыми современными технологиями и стоимостью. В итоге вы получите достаточно для решения любых задач, но потратите на это ощутимо меньше. При этом Ryzen 5 5600X неплохо вписывается в требования к игровому ПК. При необходимости он легко раскроет потенциал видеокарты даже за 80 тысяч рублей, но нам в данном случае ничего подобного не нужно.

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Главный минус Ryzen 5 5600X лежит в области апгрейда. Так, если вы решите через 4 года усилить свой ПК, то без смены материнской платы и оперативной памяти уже не обойтись. Это не очень выгодно, ведь на полках лежит два поколения процессоров на платформе АМ5, которые останутся актуальными ещё много лет. И всё бы ничего, но сборка ПК на новой платформе обойдётся дороже. Придётся заплатить в 2 раза больше за процессор, материнскую плату и оперативную память, а значит назвать такой компьютер бюджетным уже не получится. Некоторые эксперты говорят о целесообразности инвестиций здесь и сейчас, но я полагаю, что не всё так очевидно. Скорее всего, через 4 года платформа АМ5 будет также доступна, как сегодня АМ4, ну а это значит только одно: вы сможете собрать более мощный ПК с новыми комплектующими по выгодной стоимости. Или нет, ведь давать прогнозы крайне сложно. В любом случае для тех, кто играет в Мир Танков и Мир Кораблей Ryzen 5 5600X – это даже больше, чем нужно.

Под такой процессор есть более и менее современные материнские платы. Например, если заплатить больше 10 тысяч рублей, то можно получить доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Звучит красиво, ведь в этом случае вы сможете купить твердотельный накопитель, способный записывать и читать данные со скоростью 7000 Мб/с. Очень неплохо, но это только в теории. Как только вы узнаете, сколько такой SSD стоит, то тут же потеряете к нему интерес. Но дело не только в цене, ведь в конечном итоге вы платите за красивые цифры, использовать которые не получится. Я уже не раз приводил в пример тесты, авторы которых изучали влияние скоростных твердотельных накопителей на время запуска требовательных игр и переходы между локациями. Выяснилось, что жёсткие диски для игр уже не подходят, ну а между SSD разницы почти нет. Например, если взять один и тот же ПК, на который установить самый недорогой твердотельный накопитель и крайне дорогое и скоростное решение за 30 тысяч рублей, то в синтетических тестах второй может демонстрировать 5-крарную разницу, но в играх будет быстрее всего на 1 секунду.

Информация находится в свободном доступе, ну а если уж мы с вами планируем собрать экономный ПК, то нет смысла переплачивать за материнскую плату. Берём Gigabyte B450M K, у которой есть только PCIe 3.0, но присутствуют все необходимые интерфейсы. Ryzen 5 5600X сюда впишется идеально, ну а самое главное преимущество – это цена. Признайте, что вы не ожидали в наше время встретить вполне годную материнскую плату за 6700 рублей. Учитывайте, что данный продукт не подойдёт энтузиастам. Внутри нет достаточного количества настроек для разгона, а скромный потенциал не позволяет улучшить эффективность работы таймингов. Gigabyte B450M K создана для массового пользователя, который слышал о разгоне только из видео в интернете и не готов к опасным экспериментам.

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Было бы неплохо взять 32 Гб оперативной памяти, но в этом случае мы точно выйдем за пределы финансовых возможностей рядовых геймеров. Предлагаю остановиться на двух линейках G.skill по 8 Гб. Сегодня такого количества достаточно для любых задач, ну а мы с вами уже договорились не заглядывать далеко в будущее. Не исключено, что инвестиции так и останутся лежать без дела, превратившись в бесполезный балласт. Если обратиться к общедоступным тестам в интернете, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего выясняется, что для определённой группы пользователей действительно нужно больше 16 Гб ОЗУ. Вот только сюда относят тех, кто задействует ПК в сложных сценариях. Сюда же можно и отнести тех, кто кроме игр держит в активном состоянии браузер с десятком вкладок, ведёт трансляцию и мониторит состояние всех комплектующих. Если вы хотите сэкономить и не собираетесь делать все вышеперечисленные действия, то вам хватит и 16 Гб. Всё те же тесты доказывают, что решающее значение играет видеокарта, тогда как 32 Гб оперативной памяти востребованы в разрешении 4К, где без графического чипа за 150 тысяч рублей делать нечего.

Хотя мы с вами уже решили, что купим недорогой твердотельный накопитель, смотреть в сторону бюджетных китайцев всё же не станем. Берём Kingston NV2, который уже много лет считается одним из самых продаваемых и стабильных продуктов. SSD предлагает скорость чтения до 3500 Мб/с с записью до 2800 Мб/с, ну а это намного больше, чем нужно даже самым требовательным играм. Учитывайте, что перед нами физический предел PCIe 3.0, который доступен на выбранной материнской плате. Как я уже писал выше, выбор той или иной детали имеет свои последствия, ну а экономия стоит на пути апгрейда и получения теоретического потенциала. Когда речь идёт об экономии, то остаётся делать сложный выбор, ну а Kingston NV2 отлично вписывается в любую сборку. Обычно я советую брать твердотельный накопитель объёмом 2 Тб, но не сегодня. Прежде всего я хотел бы заметить, что у каждого геймера есть жёсткий диск, который работал на предыдущем компьютере. Записывать сюда игры не следует, но для хранения роликов со смартфона и фильмов из интернета такой накопитель точно подойдёт. Кроме того, играющему в Мир Кораблей и Мир Танков много свободного места на SSD не требуется, а значит мы немного сэкономим, купив Kingston NV2 объёмом 1 Тб.

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Как уже было сказано выше, игровой ПК в первую очередь предполагает наличие нормальной видеокарты. Учитывая невысокие запросы на старте, нам подходят не самые дорогие решения. Например, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060. Обе обеспечивают примерно равную производительность и отличаются в нюансах. Например, вторая лучше себя показывает в трассировке лучей, но быстродействие её слишком низкое, а активация RTX-ON приводит к сильному падению фрамрейта. В итоге даже в разрешении 1080р вы получите не больше 30 кадров в секунду, что не понравится вашим глазам. Спасает технология масштабирования, но в таком случае без размытия текстур не обойтись. Лично мне эффект от включения DLSS и FSR не нравится. Увы, но будущее за программными улучшениями, ведь аппаратные средства упираются в непреодолимую стену. Вы могли слышать о том, что NVIDIA недавно представила настольную графику нового поколения. Так вот, даже самая мощная GeForce RTX 5090, за которую в РФ будут просить не меньше 400 000 рублей, прибавила в 2К до 20% по сравнению с GeForce RTX 4090, но при активации DLSS 4.0 генерирует в 3 раза больше fps. Ну а поскольку прибавка между поколениями практически остановилась, то выбора у геймеров не остаётся. Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 тянут даже требовательные новинки, поэтому легко справятся с Миром Танков и Миром Кораблей.

Вообще, если вы хотите сэкономить и не спешите купить новое железо, то можно присмотреться к Radeon RX 5700 XT. За эту видеокарту вы заплатите около 22 тысяч рублей, но она окажется примерно равна Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 в игровых сценариях. Radeon RX 5700 XT поддерживает технологию масштабирования, а значит ещё долго останется актуальна, позволяя запускать новинки даже в разрешении 2К. Как вы уже поняли, в качестве главного минуса вас ждёт едва заметное снижения качества картинки, но когда дело доходит до экономии, то приходится идти на жертвы. Продавец Radeon RX 5700 XT уверяет, что видеокарта в очень хорошем состоянии, а также даёт на неё 3 месяца гарантии. Главный минус заключается в том, что её вам доставят к концу февраля. К сожалению, всегда приходится выбирать, а возможность сэкономить 10 тысяч рублей без влияния на производительность стоит небольшого ожидания. Или нет, пишите об этом в комментариях.

Обычно при покупке бюджетного ПК внимания блоку питания уделяется мало, но мы с вами пойдём другим путём. Экономия приветствуется, но отказ от надёжности может привести к самым неприятным последствиям. В продаже есть китайские блоки питания на 850 Вт, которые стоят 4000 рублей, но мы остановимся на Deepcool PF600. Нет никакого смысла гнаться за высокой мощностью, ведь указанным выше комплектующим так много не понадобится. Даже 600 Вт будут не востребованы, но в данном случае мы получаем небольшой запас, позволяющий обеспечить стабильную работу всей системы. Deepcool PF600 поддерживает стандарт энергосбережения 80 Plus, но в целом рядовому геймеру такая информация ничего не скажет. Важно лишь то, что блок питания качественный, надёжный и недорогой.

Сегодня многие пользователи смотрят в сторону небольших корпусов. В продаже таких много, но я остановлюсь на Powercase Mistral X4 Mesh LED. Если вы хотите получить компактный системный блок, который можно поставить на стол, то нужно брать что-то другое, но я руководствовался другими переменными. Мне кажется, что в корпусе важно наличие достаточного количества свободного пространства, а также возможность отводить горячий воздух. Крошечные системные блоки лишены и первого, и второго, а значит могут перегреваться. Powercase Mistral X4 Mesh LED не идеален, поскольку имеет крупные размеры и не будет смотреться на столе. Но зато он недорогой, просторный и из коробки предлагает сразу 4 кулера. Если речь идёт о попытке собрать недорогой ПК, то нужно брать наиболее эффективное решение, а не пытаться прыгнуть выше головы. Если подсчитать все комплектующие, то с видеокартой Radeon RX 7600 выходит немногим больше 70 тысяч рублей. Ну а если дождаться Radeon RX 5700 ХТ, то конечная стоимость игровой сборки окажется равна 62 тысячи рублей. Неплохо, ведь такой компьютер будет тянуть все новые игры, обеспечивая любителю танков и кораблей стабильные 60 кадров в секунду даже в разрешении 4К.