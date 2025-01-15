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Bublik1
Билл Гейтс назвал себя плохим руководителем и признал, что виновен в потере $400 миллиардов
Миллиардер говорит об упущенных возможностях и потере огромной рыночной доли, которая ушла к конкурентам

Основатель компании Microsoft вошёл в историю как один из самых состоятельных людей за всю историю. Билл Гейтс представляет собой неоднозначную фигуру, а вокруг него курсирует множество самых необычных слухов и домыслов. Люди склонны приписывать бизнесмену самые разные черты, обвиняя его в мировых кризисах, переоценивая или недооценивая влияние человека на окружающую действительность. В настоящее время Гейтс занимается делами, которые далеки от мира операционных систем, но некоторые инсайдеры пишут, что миллиардер активно консультирует действующее руководство Софтверного гиганта. Так это или нет, мы вряд ли узнаем, ну а сегодня изучим любопытные заявления, которые сделал сам Гейтс. 

Основатель Microsoft совершенно неожиданно решил рассказать о том, какой поступок считает своей самой большой ошибкой на посту руководителя крупной компании. По его словам, речь идёт о неспособности Microsoft занять доминирующее положение на рынке мобильных платформ. Сегодня большинство смартфонов работают на Android, а попытки удержать на рынке Windows Phone привели к череде провалов и стоили компании слишком дорого. Гейтс полагает, что произошло это из-за череды неверных управленческих решений, принятых им лично. Миллиардер называет себя плохим руководителем и уверен, что допустил ключевую ошибку вместе с топ-менеджментом компании, ну а это привело к упущению огромных возможностей. Что любопытно, Гейтс не готов делиться деталями, делая пространные намёки. Сам он не раз говорил, что недооценил важность интернета и носимых гаджетов, слишком поздно включившись в гонку за кошельки пользователей. По оценкам Гейтса, потеря Microsoft на рынке мобильных платформ обошлась компании примерно в 400 миллиардов долларов. 

Сегодня он признаёт, что принимаемые решения не были выверенными и подкреплены долговременными прогнозами. Похоже, большую часть подобных решений принял лично он сам, называя всё это величайшей ошибкой в своей карьере на посту руководителя компании. Миллиардер уверен, что было время, когда Microsoft имела все шансы опередить Google и стать основным конкурентом Apple. Гейтс напомнил, что платформа Windows Mobile существовала задолго до выхода первого iPhone в 2007 году, но неверная оценка рыночного потенциала и спроса на беспроводные технологии не оставила Софтверному гиганту шансов на победу. Сам Гейтс признаёт, что операционная система Windows Mobile (появилась задолго до Windows Phone) имела не соответствующий стандартам своего времени интерфейс. Управлять устройствами можно было только с помощью стилуса или навигационных кнопок. Это контрастировало с революционным интерфейсом iPhone, разработанным для управления пальцами. В те времена Стив Джобс открыто высмеивал устаревший подход Microsoft на презентации первого iPhone. Лишь в 2010 году Microsoft выпустила Windows Phone 7, в котором можно было встретить актуальный интерфейс и поддержку сенсорных экранов. Вот только продукт появился с трёхлетним опозданием. К тому времени iOS уже укрепилась на рынке, тогда как Android успел стать крупной конкурентоспособной платформой.

Похоже, даже тогда глава Microsoft не считал носимые гаджеты перспективными, придерживаясь более традиционного подхода. Эксперты полагают, что одной из главных причин провала Windows Phone стало отсутствие приложений. Платформа оказалась в ловушке замкнутого круга, ведь разработчики не хотели создавать софт для системы, поскольку смартфоны на её основе не пользовались популярностью. Инвестировать значительные деньги в развитие экосистемы руководство Microsoft не планировало, а в итоге даже владельцы аппаратов на Windows Phone избавились от них из-за нехватки приложений, отсутствия интересных игр и неспособности компании не отставать от конкурентов. Сегодня Гейтс делает любопытную ремарку. По его словам, если у вас вдвое меньше приложений, чем у конкурентов, то вы на пути к полной гибели. Для сравнения, к моменту выхода Windows Phone 7 у Apple и Google уже были мощные экосистемы с магазинами приложений, а разработчики имели выгодные условия для размещения своих продуктов. Microsoft пришла на рынок слишком поздно и не спешила с инвестициями в мобильный сегмент. Деньги выделялись, но они чаще всего тратились на сами гаджеты, где появлюсь продвинутые камеры и технологии, пользоваться которыми никто не хотел. 

Платформа Android, изначально созданная Google для цифровых фотоаппаратов, была оперативно адаптирована для смартфонов. Её первая версия вышла в 2008 году, тогда как Microsoft же медлила с обновлением своей экосистемы, позволив конкурентам занять лидирующие позиции. Сегодня Android – это стандарт для большей части выпускаемых смартфонов. Apple генерирует огромную прибыль, ну а Windows Phone была официально закрыта в 2017 году. У Microsoft больше нет собственных мобильных платформ, что оставляет компанию вне основного рынка смартфонов. Провал Windows Phone стал болезненным уроком для Microsoft и лично для Билла Гейтса. Хотя на рынке ПК компания сохраняет лидерство с долей 73.41% (статистика StatCounter по состоянию на конец декабря 2024 года), в мобильном сегменте она так и не смогла закрепиться. Гейтс подчёркивает, что понимание принципа «победитель получает всё», играет ключевую роль в успехе, когда дело доходит до конкуренции между крупными компаниями. Ну а упущенные возможности могут стоить миллиарды долларов, как это произошло с Windows Phone.

Как уже было сказано выше, Билл Гейтс представляет собой крайне неоднозначную фигуру и часто становится объектом различных слухов и домыслов. Многие из этих историй касаются его влияния на мировые процессы, богатства, благотворительной деятельности и даже теорий заговора. Давайте кратко изучим основные из тех, что широко обсуждались в прессе. Например, одна из популярных тем вокруг Гейтса касается его фонда Bill & Melinda Gates Foundation, который активно инвестирует в программы по борьбе с инфекционными заболеваниями, разработку вакцин и улучшение системы здравоохранения в бедных странах. Несмотря на очевидные результаты его работы и миллионы спасённых жизней благодаря вакцинации и борьбе с малярией, критики часто подозревают Гейтса в скрытых мотивах. Некоторые утверждают, что его инвестиции в медицинские исследования связаны с желанием контролировать население планеты или продвигать личные корпоративные интересы.

Напомним, в разгар пандемии COVID-19 имя Гейтса оказалось в центре странной теории заговора: якобы он финансировал программы по внедрению микрочипов через вакцины, чтобы отслеживать людей по всему миру. Эта идея, распространившаяся через социальные сети, получила популярность среди сторонников антивакцинаторского движения. Гейтс неоднократно опровергал эти обвинения, называя их смехотворными, продолжая настаивать на важности массовой вакцинации. Ещё одной горячей темой является участие Гейтса в проектах, связанных с изменением климата. Его поддержка инновационных технологий, таких как искусственное управление солнечным излучением или разработка чистой ядерной энергии, вызывает бурные дискуссии. Некоторые считают его подход важным для планеты, тогда как другие опасаются непредсказуемых последствий подобных экспериментов. Некоторые слухи утверждают, что даже после ухода из Microsoft Гейтс продолжает влиять на технологическую индустрию через скрытые инвестиции или стратегические союзы. Его имя связывают с крупными проектами в области искусственного интеллекта, включая поддержку OpenAI и других передовых разработок. Это вызывает вопросы, ведь мы до конца не понимаем, насколько глубоко он всё ещё вовлечён в формирование передовых технологий. 

В 2021 году Гейтс оказался в центре общественного внимания из-за развода с Мелиндой Гейтс после 27 лет брака. Развод породил множество слухов о причинах разрыва, включая предположения о его сложных отношениях с бывшими коллегами, зацикленности на работе и упоминания о дружбе с неоднозначными фигурами, такими как Джеффри Эпштейн. Сам Гейтс признавался в совершении ошибок в личной жизни, но настаивал, что старался придерживаться принципа взаимного уважения. 

#microsoft #интересное #билл гейтс
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