Не исключено, что всё это всего лишь домыслы, а в рукаве у Лизы Су ничего нет

К концу января в продажу должно поступить следующее поколение настольной графики NVIDIA. Релиз состоялся 6 января и был принят неоднозначно. Очевидно, что выбора у потенциальных покупателей нет, но эксперты признают проблемы, стоящие на пути разработчиков. Так, прирост производительности значительно замедлился, а в качестве альтернативы предлагается новая версия технологии масштабирования. На этот раз DLSS 4 научится на каждый физический кадр генерировать сразу 3 виртуальных, что непременно окажет влияние на визуальную составляющую. Дженсен Хуанг обещает низкие задержки и уверен, что пользователи получат положительный опыт. Эксперты полагают, что мы становимся свидетелями начала очередной технологической гонки, но на этот раз победителем станет ток, кто сможет предложить лучшие программные компоненты для настольной графики следующих поколений.

Продукция NVIDIA вызывает смешанную реакцию, но у конкурентов всё ещё хуже. Например, Intel выпустила новую видеокарту второго поколения, но она доступна в ограниченном количестве, поэтому встретить её сложно даже в США. Мало того, речь идёт о бюджетном решении, а планов по выходу во флагманский сегмент у американского чипмейкера пока нет. Поведение AMD и вовсе вызывает вопросы. В рамках CES 2025 компания обещала анонсировать полные характеристики двух новых графических чипов, но по какой-то причине отделалась констатацией факта и пространными размышлениями на тему ИИ. Эксперты долго анализировали происходящее и на основании новых утечек пришли к любопытным выводам. Предполагается, что Лиза Су намеренно не стала делать большой анонс, пытаясь получить небольшую фору. Всё просто, ведь мы не знаем, сколько будут стоить новинки AMD, и насколько быстрыми они будут.

Если изучить детали презентации NVIDIA, то можно заметить, что публика получила много ценной информации. Мы знаем подробные характеристики новой линейки, а также ориентируемся в ценах и производительности в самых различных сценариях. Дженсен Хуанг раскрыл особенности работы технологии масштабирования следующего поколения, а также отметил, что DLSS 4 частично будет поддерживать видеокарты текущего поколения. В то же время вся ценная информация о решениях красного лагеря осталась за кадром, а у Лизы Су сегодня появились в рукавах козыри. Специалисты AMD изучили все продукты конкурента и могут корректировать стоимость и позиционирование новинок следующего поколения. Если обратиться к наиболее достоверным данным, то в продажу поступят две видеокарты. Это будут Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ. В неофициальных синтетических тестах вторая умудряется конкурировать с GeForce RTX 4080, но представители AMD планировали сосредоточиться на массовом сегменте.

Разработчики обещали значительные улучшения в рамках архитектуры RDNA 4, ну а некоторые инсайдеры пишут, что Radeon RX 9070 ХТ окажется быстрее, чем можно было ожидать. Её видят в качестве конкурентки для GeForce RTX 5070 Ti, ну а это очень серьёзный уровень с ценой от 800 долларов. Очевидно, что видеокарта AMD такой дорогой точно не будет, ну а фора в несколько недель позволила Лизе Су выработать успешную стратегию продвижения. Что любопытно, предварительный заказ Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ стартует 23 января, а значит продажи начнутся немного позднее, чем на рынке появятся продукты NVIDIA. В этом аспекте особый интерес вызывают заявления одного из руководителей AMD. Фрэнк Азор не стал говорить ничего конкретного, но заявил о том, что быстродействие настольной графики следующего поколения будет выше, чем пишут инсайдеры. Если учитывать, что вместе с Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ станет доступна новая технология масштабирования, то успех красных уже не кажется таким фантастичным. FSR 4 впервые в истории будет полагаться на умные алгоритмы, а геймерам обещают много сюрпризов.

Всё это ещё не значит, что Radeon RX 9070 ХТ будет быстрой и недорогой, а Radeon RX 9070 станет доступна до 400 долларов, предлагая уровень видеокарт от 600 долларов и дороже. Данных крайне мало, а за последние несколько поколений мы уже не раз видели, как идеально выстроенная стратегия AMD рушится без видимых причин. Нужно понимать, что за NVIDIA 85% рынка, а геймеры просто привыкли к определённым видеокартам. Вернуть потенциальных покупателей – это сложная задача, на выполнение которой могут уйти годы. Скорее всего, даже если одна из новинок AMD и станет популярной, существенного влияния на расстановку сил на рынке видеокарт это не окажет. Дженсен Хуанг выглядит уверенно, а в руках у главы зелёных находятся значительные средства, которые можно перенаправить на субсидирование видеокарт. Скидывать цены слишком быстро NVIDIA точно не станет, но определённый потенциал у зелёных есть. Напомним, видеокарты уже несколько лет не генерируют основные доходы, а в текущем поколении Дженсен Хуанг ещё и сэкономил, остановившись на 4-нм технологическом узле.