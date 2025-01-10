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Bublik1
Руководство NVIDIA просит Байдена отказаться от новых полупроводниковых санкций в адрес Китая
Отмечается, что ограничения нанесу значительный финансовый урон американским компаниям

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, а многие эксперты полагают, что она ещё не вошла в стадию горячего противостояния. Обе стороны пытаются сделать всё, чтобы нанести минимальный ущерб собственным интересам. Например, американские власти вводят новые ограничения с оглядкой на крупных производителей полупроводниковой продукции. Даже запрещённые к ввозу в КНР чипы можно встретить на прилавках Поднебесной, а сами производители стараются не замечать подобных фактов. Несмотря на это меры противодействия со стороны Вашингтона становятся всё более агрессивными, поскольку янки откровенно теряют контроль над технологиями. Ещё недавно США владели инициативой, но сегодня в Китае создаются чипы, способные обеспечить стране полупроводниковый суверенитет. До полной независимости ещё очень далеко, но правительство выделяет значительные суммы, в рамках национальных проектов. 

Считается, что остановить прогресс КНР в области полупроводников не удастся, ну а действующие власти в Белом доме пытаются замедлить освоение продвинутых технологических узлов. Как стало известно, уходящий со своего постав Байден готовится подписать очередной пакет ограничений, вызывающий у местных компаний противоречивые эмоции. С одной стороны, полупроводниковые гиганты обязаны подчиниться требования правительства, вот только угроза бизнесу слишком высока, а потери могут исчисляться миллиардами долларов. По данным инсайдеров, в ближайшее время под запрет попадут чипы, созданные по 16-нм нормам, тогда как сегодня ограничения касаются только 7-нм узла (также 6-нм, 5-нм, 4-нм и 3-нм). Предполагается, что сильнее всего новые требования ударят по американской компании GlobalFoundries. Она остаётся одним из самых крупных производителей полупроводниковых изделий в США, а запрет приведёт к потере до 30% доходов. 

Отмечается, что значительную часть заказов генерируют китайские компании, ну а после вступления в силу нового закона, продавать в КНР полупроводники станет нельзя. В теории, можно будет найти обходные пути, но потребуется время, а законы постоянно ужесточаются. В итоге эксперты пишут, что сильнее всего пострадают американские подрядчики, а значит в бюджет будет поступать меньше денег. Что любопытно, ущерб TSMC окажется незначительным, поскольку тайваньская компания уже давно не сотрудничает с китайскими заказчиками. Представители GlobalFoundries пока помалкивают, а вот со стороны NVIDIA звучат недвусмысленные намёки. Сегодня руководство полупроводникового гиганта выразило несогласие с намерением администрации Байдена ввести новые экспортные ограничения на высокотехнологичные чипы, реализуемые в Китае. Запрет прежде всего касается графических ускорителей для обучения искусственного интеллекта и может нанести финансовому благосостоянию NVIDIA значительный ущерб. По разным оценкам, до 30% всех чипов для обучения ИИ производства американской компании (иногда звучат менее и более высокие оценки) попадают в КНР. 

Покупателей на такую продукцию сегодня найти несложно, но в будущем NVIDIA лишится огромной рыночной доли и потеряет десятки миллиардов долларов упущенной прибыли. Руководство компании заявило, что подобные меры, принимаемые в последние дни президентского срока, могут нанести вред экономике США и ослабить позиции страны на мировом рынке. В открытом письме указана просьба к Байдену не принимать поспешные решения, опережая действия нового президента Трампа. Причина в том, что политика ограничений может отбросить Америку назад, ослабляя экономику и укрепляя позиции потенциальных противников. Подобное мнение высказал занимающий кресло вице-президента компании Нед Финкл, но в данном случае очевидно, что Дженсен Хуанг полностью согласен с такой трактовкой вопроса. Министерство торговли США и Белый дом пока не дали комментариев на этот счёт. По данным агентства Reuters, в настоящее время обсуждается план введения ограничений на глобальный экспорт чипов ИИ с целью предотвращения их использования для усиления военного потенциала Китая.  

Агентство Bloomberg сообщило, что новые правила экспорта могут быть объявлены в ближайшие дни. Они направлены на блокировку поставок чипов для недружественных стран, а также на ограничение общей вычислительной мощности, доступной отдельным государствам. Финкл отметил, что такие меры представляют собой прикрытую попытку ограничить Китай, но на самом деле их последствия будут гораздо шире. Он предупредил, что жёсткие ограничения способны негативно сказаться на доступности передовых технологий по всему миру, вынуждая страны искать альтернативные решения. Представитель NVIDIA прямо заявил, что действия администрации Байдена станут спорным наследием, которое вызовет критику как со стороны американской промышленности, так и со стороны международного сообщества. Аналогичное мнение высказал и Совет индустрии информационных технологий, представляющий интересы крупнейших технологических компаний США. В заявлении организации говорится, что новые правила могут несправедливо ограничить американские компании в их способности экспортировать технологии, уступив мировые рынки конкурентам из других стран.   

Эксперты пишут, что подобные заявления не приведут к положительным результатам. Даже если Байден откажется от принятия новых ограничений, то Трамп планирует ввести ещё более суровые правила. Почитать о последствиях вы можете по ссылке, ну а всё идёт к тому, что крупным технологическим гигантам придётся несладко, ведь по мере появления новых ограничений, выручка начнёт снижаться, как и потенциал для развития. 

#nvidia #полупроводники #торговая война #торговая война китай и сша
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