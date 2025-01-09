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Эксперты ожидают подорожания ноутбуков и смартфонов до 68% в 2025г из-за прихода к власти Трампа
Трамп намерен усилить давление на Китай при помощи санкций и ввозных пошлин

По мнению целого ряда экспертов, наш мир стоит на пороге значительных изменений в области технологий. Что примечательно, речь идёт не о появлении уникальных чипов и создании лекарств. Оказывается, все очевиднее становится разделение планеты на секторы влияния, где технологии будут развиваться в отрыве от показателей конкурирующих анклавов. Одним из центров притяжения станет Америка, тогда как на роль второго претендует Китай. Могут также появиться крупные региональные объединения, где будут присутствовать не только иностранные, но и собственные технологии. Не исключено, что часть государств предпочтёт занять нейтралитет, но в данном случае это не так важно, поскольку противостояние между США и КНР набирает обороты. Байден уже совсем скоро покинет свой пост, а в реальности уходящий президент уже давно ничего не решает. Трамп готовится к инаугурации, вот только риторика его не внушает оптимизма. 

Многие эксперты полагают, что нас ждёт волна подорожаний, поскольку Трамп настроен усилить давление на Китай, а это чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Например, власти Поднебесной сильно усложнили доступ редкоземельных материалов и компонентов на американский рынок, а в будущем могут перейти и к более агрессивным мерам. Пекин старается избегать прямых ответных пошлин, но всегда может перейти к более эффективным санкциям. Ну а учитывая, что от импорта из Китая зависят все сферы жизни европейцев и американцев, то агрессивные меры противостояния затронут прежде всего рядовых жителей указанных выше стран. Очевидно, что миллионеры и тем более миллиардеры не пострадают, поскольку никогда не станут продавать товары себе в убыток, а пока Трамп продолжает делать громкие заявления, вызывая беспокойство у ведущих аналитиков. На фоне этого предполагается, что очередной виток противостояния США и КНР приведёт к резкому подорожанию электроники не только для американских, но и для европейских потребителей уже в 2025 году. Согласно прогнозу Ассоциации потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA), стоимость ноутбуков может вырасти на 68%, но это только начало, ведь анализ основан исключительно на американских таможенных поправках и не включает ответные санкции со стороны Китая. 

Аналитики CTA подчёркивают, что производители вне всякого сомнения переложат возросшие издержки на потребителей. В этом случае сильное подорожание прежде всего коснётся ноутбуков, планшетов и смартфонов, спрос на которые остаётся высоким. Например, даже при введении глобального тарифа в 10% с дополнительным налогом в 60% на китайские товары, цены на ноутбуки и планшеты вырастут на 45%, игровые консоли подорожают на 40%, мониторы – на 31%, тогда как смартфоны станут дороже на 26%. В случае же, если Трамп пойдёт дальше, а тарифы увеличатся на 20%, то цены окажутся ещё выше. Предполагается, что игровые приставки могут стать дороже на 68%, ноутбуки уйдут вверх на 58%, тогда как смартфоны будут предлагаться с 40% наценкой. Многое зависит от бренда, поскольку некоторые производители несомненно попытаются снизить давление на покупателей за счёт небольших субсидий. При этом подобный рост может наблюдаться по всему миру и отчасти затронет даже Россию. 

Генеральный директор CTA называет новые тарифы Трампа своеобразным налогом для американского бизнеса и рядовых потребителей. Гэри Шапиро уверен, что в конце концов пострадают обычные американцы, которые потеряют доступ к высокотехнологичной продукции. Простой пример, сегодня многие жители США покупают смартфоны Apple. Вот только iPhone 16 в максимальной версии и без того обходится дороже $1500, а за $2600 будет интересен небольшому количеству фанатов. В Европе такой аппарат и вовсе будут продавать за $3000 тысячи, что превышает ежемесячную заработную плату большинства местных жителей. При этом аналитики уверены, что Трамп не только продолжит курс Байдена в отношении Китая, но и отметится целым рядом идей. В рамках предвыборной компании будущей президент неоднократно обещал усилить меры экономического давления на Китай, обвиняя Пекин в несправедливых торговых практиках. Ближайшие планы  включают не только повышение тарифов на китайские товары, но и введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики. Эти шаги представляют собой продолжение программы «Сделать Америку снова великой» (а американском варианте звучит так: Make America Great Again), целью которой является возвращение производства в США.

Канадцам Трамп предлагает стать 51 штатом США, что освободит страну от необходимости платить высокую пошлину на экспорт. Что любопытно, эксперты сильно сомневаются, что действия Трампа способны изменить статус-кво и вынудить крупные компании переносить производственные мощности в США. Скорее всего, многие крупные компании переместят производство из Китая в другие страны с низкими тарифами и дешёвой рабочей силой, такие как Вьетнам или Индия. Ну а поскольку пока никаких ограничений относительно этих стран Белый дом не предлагает, то даже самые суровые санкции не будут иметь позитивного эффекта для американской экономики. Но даже в том случае, если производство будет частично возвращено в США, отрасль останется зависимой от китайских поставщиков комплектующих. Подобные вопросы решаются десятилетиями, тогда как Трамп намерен переломить ситуацию за несколько лет. 

Кроме того, повышение тарифов может спровоцировать ответные шаги со стороны других стран. Например, Канада уже рассматривает возможность введения симметричных пошлин на американские товары в случае реализации тарифных угроз. Не факт, что местные власти успеют это сделать, ведь будущий президент США серьёзно рассматривает поглощение этого государства. На фоне таких сомнительных инициатив риски экономических конфликтов и торговых войн возрастают. Напомним, торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года. В декабре 2024 года американские власти ввели очередной пакет санкций, ограничивающий доступ китайских компаний к компонентам для производства передовых микросхем и технологий искусственного интеллекта. Эти меры являются продолжением политики ужесточения, начатой ещё при Трампе и продолженной Байденом. Что любопытно, не так давно даже министр торговли США признала, что подобные меры не приведут к положительной динамике. Джина Раймондо полагает, что сегодня США нужно сосредоточиться на инвестициях во внутренние инновации вместо применения санкций и попыток заставить производителей свернуть производство в Китае. 

#сша #китай #экономика #электроника #торговая война #торговая война китай и сша
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