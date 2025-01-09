На самом деле вирус появился достаточно давно и не имеет никакого отношения к Китаю

Коронавирус стал одним из самых сложных испытаний для сотен миллионов людей на планете. Власти ограничивали свободу передвижения, а опасность заражения была чрезвычайно высока. Сотрудников переводили на удалённую работу, а всё это оказало заметное влияние на только на производительность труда, но и на самые различные сферы жизни общества. В рамках борьбы с COVID-19 использовались самые продвинутые технологии, а основная борьба происходила в лабораториях, где с помощью ИИ создавали меры противодействия опасной болезни. К счастью в какой-то момент вирус перестал быть агрессивным и сегодня шагает по планете наряду с обычными респираторными заболеваниями. Кажется, что человечество должно было вынести важные уроки, но эксперты не исключают, что следующая пандемия может прийти в самый неожиданный момент. Что же, власти разных стран пытаются принять соответствующие меры, поскольку в последние дни появились крайне тревожные слухи.

Так, спустя пять лет после первых сообщений о COVID-19, свежие новости о неизвестном респираторном вирусе в Китае снова привлекли внимание общественности. На этот раз речь идёт о человеческом метапневмовирусе (hMPV), о котором китайские власти впервые предупредили ещё в 2023 году. С приближением зимнего сезона в регионе фиксируется рост случаев заражения, что вызывает сильное беспокойство у людей по всему миру. Начнём с того, что речь не идёт о чём-то новом, поскольку hMPV был впервые выявлен в 2001 году в Нидерландах, где учёные исследовали случаи у детей с необъяснимыми респираторными инфекциями. Как позднее выяснилось, вирус циркулирует среди людей уже десятилетиями, поскольку тесты старых образцов из 1950-х годов выявили антитела к этому вирусу, что свидетельствует о его долгосрочном присутствии. Сегодня hMPV встречается практически во всех уголках мира. Данные австралийских исследований, проведённых до пандемии COVID-19, показывают, что он является одним из наиболее распространённых вирусов, вызывающих респираторные инфекции как у взрослых, так и у детей. У взрослых чаще всего диагностируется грипп или RSV (респираторно-синцитиальный вирус), в то время как у детей лидируют RSV и парагрипп.

У большинства людей hMPV вызывает симптомы, схожие с простудой или гриппом: насморк, боль в горле, лихорадку. У маленьких детей нередко наблюдаются инфекции уха и верхних дыхательных путей. Обычно заболевание проходит через несколько дней, реже – в течение 1-2 недель. При этом у младенцев, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом вирус может спровоцировать более серьёзные осложнения, такие как пневмония или обострение хронических болезней лёгких. Поскольку слухи об опасности вируса множатся, то самое время разобраться в том, так ли опасно указанное выше заболевание. По мнению экспертов, hMPV вряд ли станет причиной новой пандемии. Основным аргументом в подтверждение такой позиции служит тот факт, что вирус уже давно циркулирует в обществе, а большинство людей к пяти годам имеют антитела, свидетельствующие о перенесённой ранее инфекции. Кроме того, за последние десятилетия hMPV ни разу не становился причиной масштабных вспышек.

Как и большинство респираторных вирусов, hMPV передаётся воздушно-капельным путём и через контакт с заражёнными поверхностями. Личная гигиена и избегание тесного контакта с больными остаются основными способами профилактики. Хотя специфических вакцин против hMPV пока нет, есть надежда, что они появятся в будущем. Например, компания Moderna уже начала клинические испытания mRNA-вакцины против этого вируса. Кроме того, методы иммунизации, разработанные для схожего RSV, дают основания полагать, что схожие продукты могут быть эффективны и против hMPV. Стоит отметить, что пандемия COVID-19 заметно изменила эпидемиологическую картину на нашей планете. Меры общественного здравоохранения, такие как локдауны и социальное дистанцирование, временно снизили распространение многих вирусов, включая грипп. К сожалению, сегодня эти инфекции возвращаются, причём иногда в новых временных рамках. Например, в Австралии сезон гриппа теперь наступает раньше, чем до пандемии. В Китае также наблюдается рост респираторных заболеваний, включая микоплазмоз, грипп и hMPV. Эти изменения могут быть связаны как с экологическими факторами, такими как изменение климата, так и с перерывами в вакцинации и естественном иммунитете, вызванными пандемией. В любом случае hMPV не считается серьёзной угрозой общественному здоровью, но его распространение требует наблюдения. Создание стабильных систем мониторинга, таких как те, что применяются для гриппа, может помочь лучше понять сезонные колебания вируса и эффективнее реагировать на вспышки.