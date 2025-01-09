Эксперты пишут, что делать выводы пока слишком рано

Ещё недавно казалось, что технологии и дальше будут стремительно двигаться вперёд. Технологические гиганты рассказывали о грядущих прорывах, но реальность оказалась куда прозаичнее. Выяснилось, что освоение новых техпроцессов сопряжено с огромными затратами, а в результате чипы на основе самых продвинутых технологий оказываются намного дороже, чем можно было предполагать. Производители пытаются всеми силами снизить затраты. Например, актуальная серия настольных процессоров AMD основана на 4-нм узле, тогда как следующая серия NVIDIA и вовсе построена на уже давно освоенных 5-нм нормах. Это позволяет сократить затраты на производство, но препятствует увеличению быстродействия, поскольку в рамках одного и того же техпроцесса крайне трудно добиться значительных инноваций. И всё же, в 2025 нас ждёт линейка настольной графики производства NVIDIA, которая впервые за несколько десятилетий не предлагает перехода на новые технологические рамки.

Тестов в интернете пока нет, но релиз совсем скоро, а значит осталось подождать всего пару недель. Несмотря на то, что большая часть геймеров не может себе позволить дорогие видеокарты, всё внимание приковано к GeForce RTX 5090. Флагман задаёт тон всей линейке, но сегодня мы изучим тесты GeForce RTX 5080, претендующей на роль самой популярной видеокарты для энтузиастов. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5080 будет немного быстрее GeForce RTX 4090, но озвученная цена её зафиксирована на отметке ниже 1000 долларов. Состоятельным геймерам графический чип понравится, но в данном случае многое зависит от того, насколько быстрой окажется видеокарта. Повторимся, точных данных пока нет, но зато в сети появилось первое тестирование мобильной GeForce RTX 5080M. Субфлагман следующего поколения засветился в ноутбуке Alienware 18 Area-51 и был протестирован в Geekbench OpenCL. В качестве процессора заявлен Core Ultra 9 275HX, а значит слабых мест у системы нет. Как выяснилось, мобильная GeForce RTX 5080M не обладает огромным запасом мощности, поскольку всего на 18% быстрее GeForce RTX 4080M. В цифрах это немногим больше 190 тысяч баллов. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти GeForce RTX 4090M, но эксперты советуют не делать преждевременных выводов.

Причина в том, что синтетические тесты не имеют 100% корреляции с реальными игровыми сценариями. Мало того, популярные видеоигры обладают настолько разными движками, что даже здесь одна и та же видеокарта способна демонстрировать противоречивые результаты. Обычно выводы делаются на основе обширного теста с использованием десятков игр, ну а в данном случае в распоряжение инсайдеров есть только Geekbench. И всё же, нам бы хотелось получить более заметный прирост производительности. Похоже, подобные желания придётся приберечь на будущее, поскольку сегодня NVIDIA намерена сосредоточиться на технологиях. Напомним, в рамках анонса серии настольной графики GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell была также представлена новая технология масштабирования. О DLSS 4 не пишет только ленивый, но суть сводится к тому, что вместо увеличения производительности аппаратной части инженеры планируют сосредоточить усилия на программных компонентах. DLSS 4 называется большим прорывом, а в рамках презентации Дженсен Хуанг сделал крайне важное заявление.

По словам бессменного главы NVIDIA, новая GeForce RTX 5070 в игровых сценариях окажется примерно равна GeForce RTX 4090. Такое заявление вызвало бурную реакцию со стороны геймеров, которые не верят в чудеса, сравнивая технические характеристики обоих графических чипов. Если учитывать, что первая стоит 549 долларов, а вторая сегодня продаётся от 1800 долларов, то заявление кажется ещё более нереалистичным. Что же, представители NVIDIA решили не злить геймеров, пояснив слова своего шефа. По словам старшего технического менеджера по продуктам, никакой революции GeForce RTX 5070 не принесёт, а сравнение актуально только в одном из сценариев, где речь идёт об использовании указанной выше технологии DLSS 4. В этом случае удаётся добиваться поразительных результатов, что и представлено на слайде выше. Ларс Вейнанд указывает, что GeForce RTX 4090 останется недосягаемой для GeForce RTX 5070 в обычных сценариях, поскольку относится к другой ценовой категории и имеет совершенно иное позиционирование.

При этом представитель NVIDIA отметил, что тесты говорят более красноречиво, чем он, поскольку в Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2 новая GeForce RTX 5070 действительно сопоставима с GeForce RTX 5090. Происходит это в том случае, если в первой активирована DLSS 4, тогда как вторая использует актуальную DLSS 3.5. Судя по тестам, видеокарты среднего ценового сегмента также получат незначительный прирост производительности, а значит всё внимание будет прикована к тому, сможет ли новая технология масштабирования продемонстрировать рост фрамрейта без заметного снижения качества картинки. Если инженерам NVIDIA удастся реализовать озвученные выше планы, то критики относительно технологии масштабирования станет намного меньше.