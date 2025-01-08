Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Украинские власти заявили, что Европа дала старые F-16, не способные сражаться с истребителями РФ
Оказывается, F-16 имеют слабые радары и не отличающееся дальнобойностью оружие

Есть целый ряд мнений относительно того, сколько ещё будет длиться СВО. Некоторые эксперты полагают, что конфликт находится на завершающем этапе, тогда как другие уверены, что всё только начинается. Как бы там ни было, но Европа и США продолжают накачивать Киев оружием. За последние недели Байден сделал несколько громких заявлений, сильно усложнив работу Трампу. Избранный президент полагает, что на урегулирование конфликта у него уйдёт до полугода, хотя ранее уверял, что сделает это за сутки.

Эксперты считают, что интересы США смещаются в сторону Азии, что не сулит Европе ничего хорошего. Для поддержания безопасности странам ЕС придётся тратить больше денег на закупки оружия, а в связи с этим особенно активны популисты, предлагающие крайне сомнительные идеи. Например, один из видных политиков Германия считает необходимым увеличить траты на военный бюджет страны до 3.5% от ВВП. Шольц назвал подобные идеи безрассудными, поскольку взять такие деньги сегодня негде. 

Как уже было сказано выше, несмотря на это, поставки оружия в Украину продолжаются, а особую роль отводят авиации. Предполагается, что совсем скоро Франция поставит Киеву первую партию самолётов Mirage 2000-5, поскольку украинские пилоты завершили подготовку в конце 2024 года. При этом переброска F-16 проходит в штатном режиме, поскольку всё больше украинских лётчиков готовы сесть в кабину американского истребителя. Долгое время отсутствие современной авиации считалось главной проблемой украинской армии, вот только самолёты поступили на вооружение уже достаточно давно, но пока не смогли достичь значительных успехов. По данным Минобороны РФ, удалось уничтожить несколько F-16, охота на которые никогда не прекращается. Похоже, даже украинские журналисты начинают задавать властям слишком много вопросов, поскольку начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ сделал целый ряд любопытных заявлений. По словам Юрия Игната, американские истребители бесполезны, когда речь заходит о прямом воздушном столкновении с российской авиацией. 

Может показаться, что проблема в пилотах, которые получили слишком мало времени для овладения всеми узлами машины, а также для выработки эффективной тактики в боевых условиях, но сам Игнат видит причины неудач в другом. Оказывается, виной всему низкая технологическая готовность F-16. Якобы, ВСУ получили устаревшие модификации самолётов, которые просто не способны сражаться с более технологически подкованными соперниками на равных. Сложно сказать, куда смотрели киевские власти в 2024 году, ведь даже европейские эксперты полагали, что сильно устаревшие версии американского истребителя не окажут влияния на ход СВО. Сейчас же в Киеве жалуются на слабые радары, отсутствие дальнобойного вооружения и другие проблемы. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ признаёт, что на самолёты возлагали большие надежды, но без современных систем вооружения и радиолокации сражаться с российскими истребителями слишком опасно. Проще говоря, ещё совсем недавно F-16 в украинских медиа преподносились не иначе, как «оружие победы». Позже их роль была снижена до «важной составляющей обороны», а теперь стало очевидно, что самолёты уже устарели. На каком этапе случился такой неприятный конфуз, не уточняется. 

Очевидно, что в Киеве всегда осознавали, что им передают союзники, но предпочитали тянуть время, скармливая населению красивую картинку и ложные надежды. Напомним, переданные Украине модификации F-16AM/BM представляют собой модели первых серий производства, разработанных ещё в конце 1970-х годов. Все машины в конце 90-х прошли модернизацию. Так, были установлены новые двигатели, обновлена авионика, навигация, а также радары AN/APG-66 (V) 2. Несмотря на это, такие истребителя всё равно сильно уступают современным истребителям как по дальнобойности вооружения, так и по возможностям обнаружения целей. Эти модификации больше подходят для задач ПВО, таких как борьба с дронами и крылатыми ракетами, но никак не для воздушных боёв с российской авиацией. Эксперты пишут, что откровения Игната стали своеобразным поворотным моментом. Если раньше в украинской риторике акцент делался на «универсальности» и «высокой эффективности» F-16, то теперь открыто говорится об их ограниченности применения. Очевидно, что сегодня украинские Воздушные силы не располагают техникой, способной конкурировать с современными российскими самолётами.

Некоторые эксперты полагают, что подобные заявления могут быть частью новой стратегии Киева. Так, в последние месяцы украинские власти всё чаще указывают на недостаточность помощи со стороны партнёров. Намекается на то, что поставляемая техника либо устарела, либо передаётся в слишком малых объёмах. Со своей стороны, союзники продолжают предъявлять претензии Киеву за отсутствие значительных успехов, а также потери территории, хотя поставки оружия не прекращались. Такое положение вещей порождает всё большее напряжение между сторонами. А заявления украинских властей могут быть попыткой переложить ответственность за неудачи на поставщиков оружия.

На фоне этого можно сделать вывод, что сложившаяся ситуация, где помощь ограничивается устаревшей техникой, а Украина пытается выжать максимум из полученного, говорит о стратегическом тупике. Киеву явно не хватает как количества, так и качества вооружений. Вот только озвученная выше позиция вряд ли улучшит отношения с союзниками, особенно если взаимные упрёки станут более частыми. Ну а поскольку в Белом доме скоро появится новый хозяин, помощь и вовсе может сойти на нет. 

#авиация #f-16 #истребители
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
12
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
23
Минобороны показало уничтожение МиГ-29 и удар по аэродрому ВСУ
1
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
2
При большей диагонали экрана Samsung Galaxy S25 Ultra окажется компактнее Galaxy S24 Ultra
+
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
1
NI: Обновлённый Ту-160 с улучшенными характеристиками представляет собой серьёзную угрозу для США
3
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
В Курской области российские десантники эвакуировали в тыл трофейную БМП ВСУ
+
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
Китайская сеть CENI обеспечивает молниеносную скорость и нулевую потерю данных
1
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Фанаты вспомнили промахи Шрейера после его прогноза о переносе GTA VI
+
AMD представила FSR 4 на основе ИИ для видеокарт серии Radeon RX 9070
2
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
OPPO выпустит смартфоны с маленьким экраном в 2025 году не только в серии Х, но и в серии A
1
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
NVIDIA представила GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 — флагманскую видеокарту оценили в $1999
12
WP: Количество российских военных на передовой вызывает беспокойство у бойцов ВСУ
+

Популярные статьи

Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
11
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
5
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Алексей Соловьев
12:09
Было ожидаемо, что это проходное поколение перед переходом на архитектуру UDNA, но что то совсем слабенько получается. Конечно последнее слово ещё за ценой. До 400$ такая карта все ещё будет интересна...
AMD Radeon RX 9070 и Ryzen 9 9950X3D протестировали в Call of Duty Black Ops 6
Бахтиер Кудратуллаев
12:09
что я думаю? думаю надо две баночки яги пригововорить.
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
Добрый день
12:02
Дефицит рабочей силы? Я попытался в 2024-м сменить работу, этому было 2 причины, первая - моя основная работа, производство, будет ликвидировано в мае 2025, всех за год предупредили что трудовые догов...
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
Зю
11:55
Бюджетный камень с pci-e 5.0 на бюджетной B840 или B850 - хватит на миллион лет
AMD представила процессор Ryzen 5 9600
Gensek_Vova
11:52
Да вобщем-то и не важно кто, и не факт что этого бы не произошло и при Трампе. Хохлы сами рвали жопу и предлагали США как напакостить России, лишь бы поток бабла не прекращался.
Трамп: Конфликт на Украине развязал Байден
DANYNAFIG
11:43
Куртка ещё лапши на уши подвёз
Силы спецопераций США сокращают численность из-за нехватки финансирования
Gensek_Vova
11:37
Только грубо, азы так сказать. Мощный импульс на передачу, и до следующего импульса слушаем эфир. В этих нескольких микросекундах или милисекундах, в зависимости какой радар, вся информация что происх...
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
corsi
11:35
Гейропейцы сами виноваты. Их раком ставят, а они радуются "демократии". Так что референдум и прощай, Гринландия.
Премьер-министр Дании прокомментировала заявления Трампа насчёт Гренландии
Картинка
11:30
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
NuclearMissionJam
11:24
>Сам я уже давно предпочитаю именно напитки с сахарозаменителями, поскольку именно сахар является наиболее вредным компонентом газировок Которые по вкусу нечто среднее между водой из лужи и соком гнил...
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем