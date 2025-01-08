Оказывается, F-16 имеют слабые радары и не отличающееся дальнобойностью оружие

Есть целый ряд мнений относительно того, сколько ещё будет длиться СВО. Некоторые эксперты полагают, что конфликт находится на завершающем этапе, тогда как другие уверены, что всё только начинается. Как бы там ни было, но Европа и США продолжают накачивать Киев оружием. За последние недели Байден сделал несколько громких заявлений, сильно усложнив работу Трампу. Избранный президент полагает, что на урегулирование конфликта у него уйдёт до полугода, хотя ранее уверял, что сделает это за сутки.

Эксперты считают, что интересы США смещаются в сторону Азии, что не сулит Европе ничего хорошего. Для поддержания безопасности странам ЕС придётся тратить больше денег на закупки оружия, а в связи с этим особенно активны популисты, предлагающие крайне сомнительные идеи. Например, один из видных политиков Германия считает необходимым увеличить траты на военный бюджет страны до 3.5% от ВВП. Шольц назвал подобные идеи безрассудными, поскольку взять такие деньги сегодня негде.

Как уже было сказано выше, несмотря на это, поставки оружия в Украину продолжаются, а особую роль отводят авиации. Предполагается, что совсем скоро Франция поставит Киеву первую партию самолётов Mirage 2000-5, поскольку украинские пилоты завершили подготовку в конце 2024 года. При этом переброска F-16 проходит в штатном режиме, поскольку всё больше украинских лётчиков готовы сесть в кабину американского истребителя. Долгое время отсутствие современной авиации считалось главной проблемой украинской армии, вот только самолёты поступили на вооружение уже достаточно давно, но пока не смогли достичь значительных успехов. По данным Минобороны РФ, удалось уничтожить несколько F-16, охота на которые никогда не прекращается. Похоже, даже украинские журналисты начинают задавать властям слишком много вопросов, поскольку начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ сделал целый ряд любопытных заявлений. По словам Юрия Игната, американские истребители бесполезны, когда речь заходит о прямом воздушном столкновении с российской авиацией.

Может показаться, что проблема в пилотах, которые получили слишком мало времени для овладения всеми узлами машины, а также для выработки эффективной тактики в боевых условиях, но сам Игнат видит причины неудач в другом. Оказывается, виной всему низкая технологическая готовность F-16. Якобы, ВСУ получили устаревшие модификации самолётов, которые просто не способны сражаться с более технологически подкованными соперниками на равных. Сложно сказать, куда смотрели киевские власти в 2024 году, ведь даже европейские эксперты полагали, что сильно устаревшие версии американского истребителя не окажут влияния на ход СВО. Сейчас же в Киеве жалуются на слабые радары, отсутствие дальнобойного вооружения и другие проблемы. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ признаёт, что на самолёты возлагали большие надежды, но без современных систем вооружения и радиолокации сражаться с российскими истребителями слишком опасно. Проще говоря, ещё совсем недавно F-16 в украинских медиа преподносились не иначе, как «оружие победы». Позже их роль была снижена до «важной составляющей обороны», а теперь стало очевидно, что самолёты уже устарели. На каком этапе случился такой неприятный конфуз, не уточняется.

Очевидно, что в Киеве всегда осознавали, что им передают союзники, но предпочитали тянуть время, скармливая населению красивую картинку и ложные надежды. Напомним, переданные Украине модификации F-16AM/BM представляют собой модели первых серий производства, разработанных ещё в конце 1970-х годов. Все машины в конце 90-х прошли модернизацию. Так, были установлены новые двигатели, обновлена авионика, навигация, а также радары AN/APG-66 (V) 2. Несмотря на это, такие истребителя всё равно сильно уступают современным истребителям как по дальнобойности вооружения, так и по возможностям обнаружения целей. Эти модификации больше подходят для задач ПВО, таких как борьба с дронами и крылатыми ракетами, но никак не для воздушных боёв с российской авиацией. Эксперты пишут, что откровения Игната стали своеобразным поворотным моментом. Если раньше в украинской риторике акцент делался на «универсальности» и «высокой эффективности» F-16, то теперь открыто говорится об их ограниченности применения. Очевидно, что сегодня украинские Воздушные силы не располагают техникой, способной конкурировать с современными российскими самолётами.

Некоторые эксперты полагают, что подобные заявления могут быть частью новой стратегии Киева. Так, в последние месяцы украинские власти всё чаще указывают на недостаточность помощи со стороны партнёров. Намекается на то, что поставляемая техника либо устарела, либо передаётся в слишком малых объёмах. Со своей стороны, союзники продолжают предъявлять претензии Киеву за отсутствие значительных успехов, а также потери территории, хотя поставки оружия не прекращались. Такое положение вещей порождает всё большее напряжение между сторонами. А заявления украинских властей могут быть попыткой переложить ответственность за неудачи на поставщиков оружия.

На фоне этого можно сделать вывод, что сложившаяся ситуация, где помощь ограничивается устаревшей техникой, а Украина пытается выжать максимум из полученного, говорит о стратегическом тупике. Киеву явно не хватает как количества, так и качества вооружений. Вот только озвученная выше позиция вряд ли улучшит отношения с союзниками, особенно если взаимные упрёки станут более частыми. Ну а поскольку в Белом доме скоро появится новый хозяин, помощь и вовсе может сойти на нет.