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Bublik1
CD Projekt RED обещает в Ведьмаке 4 реалистичную графику из тизера и планирует вернуть «Гвинт»
Тизер вызвал широкие обсуждения и понравился фанатам серии

Ведьмак 3: Дикая охота определённо войдёт в список лучших ролевых игр в истории. Продолжение популярной серии получилось динамичным и предлагало глубокое погружение в сюжет и вариативные сценарии концовки, сильно зависящие от действий геймера. Порой даже самые незначительные решения могли привести к критическим изменениям в судьбах главных героев, но в какой-то момент руководство CD Projekt RED переоценило свои возможности. Релиз Cyberpunk 2077 принёс польской студии не только деньги, но и проблемы. Игра пестрила багами и вызвала у критиков и геймеров смешанные чувства. После нескольких лет борьбы с багами Cyberpunk 2077 кажется относительно стабильной, но выйти из кризиса студии помогло успешное дополнение и запуск аниме по мотивам игры. Заработать на Cyberpunk 2077 удалось больше, чем требуется для поддержания стабильной работы, ну а уже пару лет CD Projekt RED пытается провести работу над ошибками. 

Несколько дней назад польская студия порадовала фанатов культовой серии полноценным тизером к The Witcher IV. Это игра, которая станет продолжением культовой саги, а также со временем перерастёт в трилогию. Пересказывать происходящее на экране нет никакого смысла. Скорее всего, тизер вы уже видели, либо можете изучить его в конце материала. Интерес к ролику оказался огромным, а сам он стал чуть ли не главным событием выставки The Game Awards 2024. Как оказалось, разработчики готовы и дальше делиться с нами важными подробностями, о некоторых из которых мы сегодня и поговорим. Прежде всего стоит отметить, что ролик показался многим экспертам слишком реалистичным. Если вы ещё помните, то Ведьмак 3 также был анонсирован при помощи красивого трейлера, но финальная версия оказалась далека от предполагаемой. В связи с этим эксперты считают, что картинки такого качества мы не получим, а значит разработчики снова вводят нас в заблуждение. Что же, согласно официальным данным с сайта CD Projekt RED, игра будет именно такой, какой она предстала в тизере. 

Всё дело в том, что ролик был полностью создан на игровом движке. Известно, что The Witcher 4 создаётся на базе Unreal Engine 5 ну а разработчики старались использовать те же модели и многие другие особенности, которые появятся в финальной версии. Утверждается, что именно на такой уровень графики ориентируется команда, а использование видеокарты серии GeForce RTX 50 позволило ощутимо повысить реалистичность. В итоге представители польской студии уверены в том, что имеющиеся в их руках технологии позволят в полной мере раскрыть потенциал Unreal Engine 5, а Ведьмак 4 получится атмосферным и будет соответствовать ожиданиям геймеров. Особенно важно, что для создания ролика использовались только те модели, которые лягут в основу самой игры, ну а это крайне важно, поскольку часто тизер и финальная версия сильно друг от друга отличаются. В данном случае вопросов пока больше, чем ответов, поскольку с использованной для рендеринга тизера видеокартой не всё просто. В рамках анонса сообщалось, что была задействована видеокарта NVIDIA, которая принадлежит к следующему поколению настольной графики. Скорее всего, речь идёт о GeForce RTX 5090, ну а это флагман, который превосходит GeForce RTX 4090 на 50%. По крайней мере, так полагают инсайдеры

Несложно сделать вывод, что реалистичная графика если и будет доступна, то только владельцам дорогостоящих видеокарт, к числу коих большая часть геймеров не принадлежит. К счастью, разработчики планируют радовать фанатов не только продвинутой графикой, но и не забывать об истоках. По словам исполнительного продюсера Малгожата Митренга и главы разработки Себастьяна Калембы, польская студия планирует возвращение «Гвинта». Подробностями представители CD Projekt RED не поделились, но уверены, что фанаты разочарованы точно не будут. Разработчики заявили, что считают «Гвинт» неотъемлемой часть игры. Мало того, разработчики ещё и прислушиваются к мнению сообщества, поэтому будут стараться реализовать именно то, что больше всего понравилось геймерам. Напомним, по мотивам «Гвинта» из Ведьмака 3 вышло несколько полноценных игр, но ни одна из них не пользовалась высокой популярностью. Представители CD Projekt RED не говорят о том, когда следует ожидать выход Ведьмака 4. Инсайдеры полагают, что полноценный анонс случится в 2025, а продолжение культовой серии заглянет к нам к концу 2026. Игра выйдет не только на консолях текущего, но и следующего поколения, где и продемонстрирует показанную в тизере реалистичную графику. 


#cd projekt red #ведьмак 4 #гвинт #the witcher iv
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