Это лучший подарок, который только могла сделать польская студия страждущим геймерам

Несмотря на многочисленные проблемы и баги Cyberpunk 2077 можно назвать крупным успехом CD Projekt. Польская студия пусть и не сразу, но смогла вывести на рынок полноценную игру, а после закрепила успех с помощью отличного дополнения. Даже после этого вышло несколько патчей, расширяющих виртуальный мир Cyberpunk 2077, а игра может похвастать огромной фанатской базой и высокими оценками со стороны экспертов и рядовых геймеров. И всё же, руководство польской студии вынесло из этой истории важный урок, ведь попытка вывести на рынок совершенно новый продукт может привести к полному краху, а значит самое время возвращаться к корням. Несколько лет назад было объявлено, что CD Projekt сосредоточится на создании новой трилогии во вселенной The Witcher. Отмечалось, что спешить с релизом не будут, а уже какое-то время над игрой работает большая команда специалистов.

Что удивительно, всё это время руководство студии умудрялось сохранять интригу, ведь фанатам кроме нескольких изображений и намёков не дали решительно ничего. При этом представители студии заявляли, что совсем скоро начнётся рекламная компания, которая поразит даже тех, кто не играл в оригинальную трилогию. Свершилось, ведь сегодня мы можем наблюдать полноценный трейлер Witcher IV. Если вы причисляете себя к фанатам культовой серии, то просто пересмотрите трейлер самостоятельно, ну а для всех остальных мы пройдёмся по основным моментам. Начнём с того, что поводом для публикации ролика стала рекламная компания настольной графики NVIDIA следующего поколения. Налицо сотрудничество между двумя компаниями, а в описании говорится о том, что рендеринг сцен обеспечивался при помощи одной из видеокарт серии GeForce RTX 50. Скорее всего, речь идёт о GeForce RTX 5090, но в данном случае очевидно, что перед нами красивый рекламный ход, позволяющий сделать анонс сразу двух продуктов в самое удачное для этого время. Отмечается, что ролик полностью смонтирован на базе движка Unreal Engine 5. Именно на нём основана Witcher IV, поскольку CD Projekt отказалась от собственного движка из-за слишком высокой сложности. Трейлер кинемотографический, поэтому ожидать, что именно такая графика появится в Witcher IV всё же не следует.

В центре ролика небольшая деревня, в одной из пещер возле которой поселилось зло. Судя по всему, каждый год монстр требует жертву в виде красивой девушки, предлагая местным жителям защиту от других враждебных сил в обмен на жизнь человека. Мы видим подготовку к обряду жертвоприношения, ну а дальше начинается самое интересное, ведь спасти несчастную девушку решается Цири. Мы не знаем, будет ли сюжет полностью сосредоточен на дочке Геральта, но в данном случае важно лишь то, что многие фанатские теории сбылись. Мало того, разработчики не стали придумывать совершенно нового ведьмака, сделав именно то, что от них жали миллионы геймеров. Цири входит в пещеру вместо девушки, начиная бой с огромным монстром. Выпив правильное ведьмачье снадобье, она получает дополнительную силу и начинает видеть в темноте. В ролике нам показывают новые силы, которые получает Цири. Она научилась впитывать энергию для сильного удара по противнику, а также обзавелась цепью, которую удерживает в левой руке. С её помощью она связывает чудовище, а после победы относит его голову в деревню.

Увы, но счастливого сценария не будет, ведь напуганные местные жители убивают девушку, которую должны были принести в жертву всемогущему богу. Финал история открыт, ведь в данном случае неясно, как поступит Цири. Очевидно, что Герльт бы бросился на убивших нечастную девушку мужчин, но его дочь может избрать другой путь. Всё это кажется ценным уроком прежде всего для Цири, которая должна понять, что зло живёт не только в обличии терроризирующих невинных людей монстров, но и в самих людях, способных на ужасные поступки. Добавим, что в ролике мы видим несколько повзрослевшую Цири, но на этом короткая история заканчивается. К сожалению, ждать выхода Witcher IV в 2025 году не приходится. С высокой долей вероятности первая часть трилогии выйдет к концу 2026 года, но разработчики отмечали, что не будут спешить. Принимая в расчёт тот факт, что CD Projekt и NVIDIA сотрудничают в рамках продвижения настольной графики следующего поколения, с деньгами у поляков проблем не будет. Самое главное не слишком задерживать релиз, ну и учесть все допущенные ранее ошибки. Руководство польской студии прекрасно знает, чего хотят геймеры, а недавно фанатам обещали огромный виртуальный мир, намного превосходящий третью часть игры по масштабам. Буем надеяться, что Цири действительно станет главной героиней сюжета, а также ждём появления самого Геральта, который вполне может прийти на помощь дочери, что точно понравится фанатам.



