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Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием

На этот раз учёные решили выяснить, чем болен Санта Клаус, но пришли к неутешительным выводам, ведь у старика целый букет опасных болезней
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Столетиями учёные совершали важные открытия в самых различных областях. Математики и физики находили объяснения сложным теоремам и поясняли причины тех или иных физических явлений. Биологи разобрались в эволюции видов, а медики научились лечить самые опасные болезни. Психологи помогают людям, находящимся в сложном состоянии, но есть сотни специальностей, где даже сегодня совершаются важные открытия. И всё же, существуют люди, для которых наука больше похожа на развлечение. В головы этим учёным приходят странные идеи, а сами они пытаются дать ответы на вопросы, которые никто и никогда не задавал. 

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Например, не так давно учёные из Китая выяснили, что утята плавают за мамой, чтобы экономить энергию. Малыши используют волну, создаваемую взрослой уткой, и таким образом «скользят», затрачивая меньше усилий. Забавно, но это открытие может быть полезным для улучшения энергоэффективности водного транспорта. Исследователи в США проверили, как бороды могут амортизировать удары. Они прикрепили мех на модели черепа и выяснили, что бороды действительно смягчают удары и снижают вероятность травм. Исследователи из Лондона описали запах старых книг как смесь трав, ванили и землистых оттенков. Оказалось, что «аромат» обусловлен разложением целлюлозы и лигнина. Другая группа учёных изучала, почему шнурки развязываются при ходьбе. Они использовали замедленную съёмку и выяснили, что удары стопы о землю и инерция приводят к ослаблению узлов. Исследователи также выяснили, что форма бокала влияет на восприятие аромата вина. Специальные тепловизоры показали, что испарение алкоголя происходит по-разному в бокалах разной формы. Ну а в 2021 учёные пришли к выводу, что определённые виды рыб в коралловых рифах поют хором. Обитатели глубин создают звуковые «композиции», синхронизируя свои звуки. Есть десятки аналогичных исследований, ну а сегодня мы поговорим о самом актуальном из них, поскольку на носу Новый год и Рождество. 

Что же, с приходом декабря дома жителей Европы наполняются запахом мандаринов и корицы, витрины сияют праздничными огнями, а дети начинают перечитывать свои письма к Санте. Напомним, в Европе наиболее важным праздником считается Рождество, подготовка к которому начинается ещё в ноябре, а гуляния длятся до 25 декабря. Образ Санты – это вечно жизнерадостный, добродушный мужчина с белой бородой, красным костюмом и неизменными румяными щеками. Именно таким он предстаёт в многочисленных фильмах и мультфильмах, посвящённых Рождеству. И всё же, глядя на Санту, задумывались ли вы, насколько хорошо он себя чувствует? Праздничная ночь для Санты – это настоящий марафон, полный приключений, который требует не только магии, но и железного здоровья. Вот только образ жизни добродушного старика, кажется, далеко не так прост, как может показаться. Большинство людей описывают Санту как упитанного мужчину с добродушной улыбкой, сверкающими глазами и пышной белой бородой. Рост Санты варьируется в зависимости от источника от 170 до 200 сантиметров, а вес может доходить до 136 килограмм. На первый взгляд это может выглядеть как часть его шарма, но такой вес, особенно если он сосредоточен в области талии, может быть сигналом к тревоге.  

Избыточный вес – это не просто вопрос эстетики. Исследования показывают, что накопление жировой ткани вокруг внутренних органов, таких как печень, почки или кишечник, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Конечно, арктический климат помогает Санте согреваться, ведь слой жира защищает его организм от холода. Но если жировые отложения становятся избыточными, это может навредить даже такому волшебнику, как он. Возможно, Санта был бы благодарен нам за небольшую перемену традиции. Например, вместо тарелки сладкого печенья мы могли бы оставить ему кусочек хрустящего яблока или горсть орехов. Это не только поможет ему оставаться в форме, но и добавит энергии для рождественского марафона. Румяные щёки Санты неизменно вызывают улыбку, а дети уверены, что это признак его весёлого нрава и хорошего настроения. Вот только медики видят в этом другие причины. Такой яркий румянец может быть симптомом различных хронических заболеваний кожи, которые часто усугубляются холодом, ветром и стрессом.   

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Жизнь Санты предрасполагает к таким проблемам, ведь подобные виды кожных заболеваний развиваются в условиях резких перепадов температур, присутствия ледяного воздуха, ультрафиолетового излучения на больших высотах, а также традиционного бокала хереса или пива, который люди оставляют старику у камина. Чтобы защитить свою кожу, Санте стоило бы воспользоваться солнцезащитным кремом, шарфами и защитными очками. А может, ему следует задуматься и о том, чтобы отказаться от алкоголя, ведь чрезмерное употребление спиртного может не только ухудшить состояние кожи, но и повлиять на работу сердца и печени. Ночь Санты проходит в экстремальных условиях: стратосферные высоты, морозы до минус 80 градусов, пронизывающие ветры. Даже тёплый костюм и волшебная борода не могут полностью защитить его от риска обморожения. При таких низких температурах кровеносные сосуды в конечностях сужаются, чтобы сохранить тепло для жизненно важных органов. Но это также увеличивает вероятность обморожения пальцев и ушей, а в тяжёлых случаях может привести к необратимым повреждениям тканей. А если добавить сюда гипоксию, вызванную недостатком кислорода на высоте, нагрузка на организм становится колоссальной. Не забывайте, что Санта летает не только высоко, но ещё и быстро, поскольку олени чрезвычайно любят высокую скорость. 

Судя по всему, Санта обладает редкой генетической особенностью в виде врождённой нечувствительности к боли, что позволяет ему игнорировать неприятные ощущения. Но даже волшебникам не стоит пренебрегать мерами предосторожности: теплее одеваться, отдыхать и избегать обезвоживания. Возможно, одно из самых узнаваемых действий Санты – это его умение спускаться в дымоходы, чтобы доставить подарки. Но знаете ли вы, что этот ритуал тоже может быть опасным для его здоровья?  Дымоходы представляют собой источники углеродных частиц. Попадая в лёгкие такие частицы могут вызывать воспалительные процессы и повышать риск хронических заболеваний дыхательной системы. В такие моменты Сердечно-сосудистая система Санты будет испытывать серьезную нагрузку, а это ведёт к снижению когнитивных функций. Кроме того, длительное воздействие углеродных частиц на организм приводит к риску развития рака лёгких. Не менее тревожно и то, что работа в дымоходах может повышать риск развития слабоумия и даже болезни Альцгеймера. Пожалуй, это не все болезни, которые медики и учёные могут найти у Санты. Отметим, что данное исследование носит шуточный характер, а значит не должно восприниматься серьёзно.  

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