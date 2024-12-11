Учёные полагают, что орбиты планет в Солнечной системе сформировала гигантская блуждающая планета. Она прошла через всю Солнечную систему словно нож через масло

Учёные полагают, что в космосе находится огромное количество блуждающих планет. Это холодные безжизненные тела, выброшенные гравитационными силами со своих орбит. Бытует мнение, что блуждающих планет намного больше, чем звёзд, но сегодня назвать даже приблизительное количество таких объектов не представляется возможным. Астрономы также полагают, что временами звёздные системы могут перехватывать планеты друг у друга, а многое зависит от места расположения и силы гравитации. Ближайшее событие, в рамках которого такой обмен может случиться, произойдёт через 50 тысяч лет, но исследователи полагают, что нечто подобное происходило и раньше.

Уже несколько веков учёные исследуют орбиты планет нашей Солнечной системы, пытаясь понять, как они сформировались и как изменялись с момента зарождения. Современные исследования показывают, что процесс формирования орбитальных путей был куда более хаотичным, чем предполагалось ранее. И новая теория, представленная группой астрофизиков из Торонто под руководством Гаретта Брауна, добавляет к этому ещё более увлекательную главу. Предполагается, что на заре формирования Солнца (примерно 4.6 миллиарда лет назад) вокруг него образовался протопланетный диск из газа и пыли. Вращение диска, подчиняясь законам сохранения момента импульса, сгладило материал в плоскость, что привело к формированию планет на почти круговых орбитах. Вот только по мере их роста, начали происходить важные изменения, поскольку планеты двигались ближе к Солнцу или удалялись от него в зависимости от преобладающих в тот или иной момент сил. Гравитационные взаимодействия между планетами, приливные силы со стороны Солнца и даже выбросы целых протопланет стали привычной частью этой динамичной картины. Сегодня астрономы всё ещё пытаются дать ответы на целый ряд вопросов, среди которых аномалии эксцентриситета планет и нелогичные углы вращения орбит газовых гигантов.

Согласно новой гипотезе, ключевую роль в появлении указанных выше и других феноменов мог сыграть объект с массой от 2 до 50 масс Юпитера, прошедший через Солнечную систему миллиарды лет назад. Расчёты показывают, что такой межзвёздный гость мог бы пройти на расстоянии менее 20 астрономических единиц от Солнца (что ближе орбиты Урана) с гиперболической скоростью около 6 км/с. Такой объект, согласно компьютерной модели, мог воздействовать на гравитацию планет, изменив их орбитальные параметры. Не исключено, что изначально планет в нашей системы было больше, ну а звёздный гость вытолкнул часть из них далеко в космос. Вероятность озвученного сценария учёные оценивают в 1 к 100, ну а это значительно выше, чем у других теорий, предлагаемых для объяснения нынешней конфигурации орбит. Исследования подтверждаются открытием межзвёздных объектов, таких как Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году. Этот вытянутый объект с необычным ускорением стал первым прямым свидетельством того, что звёздные системы могут обмениваться материалами. Сегодняшняя конфигурация Солнечной системы включает восемь планет, каждая из которых уникальна.