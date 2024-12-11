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Bublik1
Гигантская блуждающая планета посещала Солнечную систему больше 4.5 миллиарда лет назад
Учёные полагают, что орбиты планет в Солнечной системе сформировала гигантская блуждающая планета. Она прошла через всю Солнечную систему словно нож через масло

Учёные полагают, что в космосе находится огромное количество блуждающих планет. Это холодные безжизненные тела, выброшенные гравитационными силами со своих орбит. Бытует мнение, что блуждающих планет намного больше, чем звёзд, но сегодня назвать даже приблизительное количество таких объектов не представляется возможным. Астрономы также полагают, что временами звёздные системы могут перехватывать планеты друг у друга, а многое зависит от места расположения и силы гравитации. Ближайшее событие, в рамках которого такой обмен может случиться, произойдёт через 50 тысяч лет, но исследователи полагают, что нечто подобное происходило и раньше. 

Уже несколько веков учёные исследуют орбиты планет нашей Солнечной системы, пытаясь понять, как они сформировались и как изменялись с момента зарождения. Современные исследования показывают, что процесс формирования орбитальных путей был куда более хаотичным, чем предполагалось ранее. И новая теория, представленная группой астрофизиков из Торонто под руководством Гаретта Брауна, добавляет к этому ещё более увлекательную главу. Предполагается, что на заре формирования Солнца (примерно 4.6 миллиарда лет назад) вокруг него образовался протопланетный диск из газа и пыли. Вращение диска, подчиняясь законам сохранения момента импульса, сгладило материал в плоскость, что привело к формированию планет на почти круговых орбитах. Вот только по мере их роста, начали происходить важные изменения, поскольку планеты двигались ближе к Солнцу или удалялись от него в зависимости от преобладающих в тот или иной момент сил. Гравитационные взаимодействия между планетами, приливные силы со стороны Солнца и даже выбросы целых протопланет стали привычной частью этой динамичной картины. Сегодня астрономы всё ещё пытаются дать ответы на целый ряд вопросов, среди которых аномалии эксцентриситета планет и нелогичные углы вращения орбит газовых гигантов. 

Согласно новой гипотезе, ключевую роль в появлении указанных выше и других феноменов мог сыграть объект с массой от 2 до 50 масс Юпитера, прошедший через Солнечную систему миллиарды лет назад. Расчёты показывают, что такой межзвёздный гость мог бы пройти на расстоянии менее 20 астрономических единиц от Солнца (что ближе орбиты Урана) с гиперболической скоростью около 6 км/с. Такой объект, согласно компьютерной модели, мог воздействовать на гравитацию планет, изменив их орбитальные параметры. Не исключено, что изначально планет в нашей системы было больше, ну а звёздный гость вытолкнул часть из них далеко в космос. Вероятность озвученного сценария учёные оценивают в 1 к 100, ну а это значительно выше, чем у других теорий, предлагаемых для объяснения нынешней конфигурации орбит. Исследования подтверждаются открытием межзвёздных объектов, таких как Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году. Этот вытянутый объект с необычным ускорением стал первым прямым свидетельством того, что звёздные системы могут обмениваться материалами. Сегодняшняя конфигурация Солнечной системы включает восемь планет, каждая из которых уникальна. 

  • Меркурий – это самая маленькая планета в Солнечной системе и ближайшая к Солнцу. Меркурий делает полный оборот вокруг звезды всего за 88 земных дней. У него нет атмосферы, поэтому температура на поверхности резко меняется: от обжигающей жары (+430 градусов) на солнечной стороне до леденящего холода (-180 градусов) на ночной. Из-за близости к Солнцу его трудно наблюдать, но поверхность планеты покрыта кратерами, подобно Луне, что свидетельствует о её бурной молодости.   
  • Венеру часто называют близнецом Земли из-за схожего размера и массы, но условия на этой планете совсем другие. Её атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа, создаёт мощный парниковый эффект, разогревая поверхность до +465 градусов, что горячее, чем на Меркурии. Венера окутана густыми облаками серной кислоты, из-за чего её поверхность скрыта от наших глаз. Удивительно, что эта планета вращается в обратную сторону по сравнению с остальными, а сутки на Венере длиннее её года.  
  • Земля – это уникальное место, где существует жизнь. Земля имеет атмосферу, богатую кислородом, и гидросферу, которая покрывает около 70% её поверхности. Магнитное поле защищает нас от солнечного ветра, а оптимальное расстояние от Солнца обеспечивает стабильный климат. Луна (естественный спутник) играет важную роль в создании приливов и стабилизации оси вращения.  
  • Марс – это красная планета, получившая такое название благодаря обилию оксида железа в почве. На Марсе тонкая атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа, поэтому температура здесь редко поднимается выше -20 градусов, а ночью опускается до -125 градусов. Исследования показывают, что в прошлом на Марсе текли реки и существовали озёра, а под его поверхностью, возможно, всё ещё есть жидкая вода. Этот факт делает планету приоритетной целью для поиска следов внеземной жизни.  
  • Юпитер представляет собой самую крупную планету Солнечной системы. Юпитер настолько массивен, что его гравитация влияет на орбиты других планет. Это газовый гигант, состоящий в основном из водорода и гелия, с огромной бурей, которая видна нам как Большое Красные Пятно, бушущая уже сотни лет. У Юпитера более 80 спутников, среди которых Европа, покрытая ледяной коркой, под которой с высокой вероятностью находится океан.   
  • Сатурн известен своим кольцевым ореолом, состоящим из миллиардов ледяных и пылевых частиц. Как и Юпитер, Сатурн – это газовый гигант, а в его атмосфере дуют ветры со скоростью до 1800 км/ч. Его спутник Титан имеет густую атмосферу и озёра из метана, что делает его одной из самых интересных целей для исследований.  
  • Уран – это ледяная планета, выделяющаяся необычным наклоном оси вращения. По сути, она вращается «на боку». Её бледно-голубой цвет обусловлен наличием метана в атмосфере. Уран имеет кольца и 27 известных спутников. Его внутренняя структура состоит из воды, аммиака и метанового льда, что делает его ледяным гигантом.  
  • Нептун – это самая дальняя планета от Солнца и самая холодная. Нептун также относится к числу ледяных гигантов. На это планете бушуют интенсивные бури, а иногда скорость ветров достигает 2000 км/ч. Его глубокий синий цвет связан с метаном в атмосфере. Среди спутников Нептуна выделяется Тритон, который движется в обратном направлении относительно вращения планеты. Считается, что Тритон мог быть ранее захвачен при помощи гравитации и прибыл из пояса Койпера. Существуют ещё карликовые планеты, но сегодня останавливаться на них мы не будем. 
#космос #наука #интересное
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