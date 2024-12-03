Не исключено, что решение об отставке ещё более негативно отразится на потенциале Intel

2024 год стал одним из самых сложных за всю историю существования Intel. Компания продолжила терять рыночную долю, а также столкнулась с массовыми отзывами самых дорогих процессоров последних поколений. Решения выходили из строя по причине и без, а попытки вернуть стабильность в компьютеры энтузиастов ни к чему не приводили. Нужный патч вышел только в августе, но даже после этого Intel не перестало штормить. Ходили слухи, что американскую компанию хотят разделить и продать по частям. Сообщалось, что против выступило правительство США, а в итоге аппетиты более успешных полупроводниковых гигантов удалось унять. Сегодня Intel ничего не угрожает, но перспективы кажутся крайне туманными. Освоить выпуск процессоров на ранее закупленном оборудовании не вышло, а в итоге контракт ушёл другому производителю. Случилось это впервые с момента основания, а инсайдеры пишут, что в 2025 году ждать следующего поколения настольных процессоров не стоит. Уже совсем скоро состоится релиз настольной графики с архитектурой Battlemage, но эксперты настроены скептически.

Как Intel будет выходить их затяжного кризиса, сказать сложно, но сегодня стало ясно, что делать это придётся без Патрика Гелсингер, стоявшего на своём посту больше 30 лет. Бессменный руководитель уходит на пенсию. Напомним, глава компании на какое-то время покидал свой пост, но в 2021 вернулся, поскольку действия нового СЕО привели к значительным трудностям, решить которые так и не удалось. Что же, Патрик Гелсингер имеет огромный опыт и многими воспринимался как настоящая легенда Intel. Назначение Гелсингера в 2021 году было попыткой вдохнуть новую жизнь в стремительно теряющую позицию компанию. Удалось ли Гелсингеру решить хотя бы часть проблем, мы узнаем через несколько лет. Обычно результаты работы руководства становятся заметны не сразу, хотя эффективное управление бывшего СЕО Роберта Свона запомнится полупроводниковой индустрии надолго. Напомним, при Своне компания потеряла крупных клиентов (например, Apple), а также сократила долю рынка в стратегически важных сегментах. Финансовый кризис усилился из-за продажи ключевых направлений бизнеса и провалов в разработке новых технологий. Несмотря на то, что Свон имел внушительный опыт в финансовой сфере, его управление лишь усугубило падение Intel.

Гелсингер пришёл с инженерным видением и глубоким пониманием внутренних процессов компании. За его плечами стояло множество успешных проектов, включая участие в разработке процессоров, которые принесли Intel мировое лидерство. Его назначение воспринималось как возвращение к корням. Гелсингер сразу же рассказал об амбициозных планах, среди которых значился выпуск процессоров, расширение контрактного производства, реструктуризация компании и запуск новых технологий. Одним из самых ярких событий стало появление в ноябре 2021 года семейства процессоров Alder Lake. Эти чипы с гибридной архитектурой стали важным шагом для Intel, хотя и не позволили компании вырваться вперёд. Вот только этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть доверие рынка. Intel не смогла догнать TSMC, которая удерживает лидерство благодаря передовым техпроцессам (3-нм против 10-нм). Клиенты уходят к конкурентам, а попытка Intel предложить свои услуги как контрактного производителя не принесла ожидаемых результатов. Всё это не прошло бесследно, ну а в начале 2023 года компания отчиталась о крупнейшем чистом убытке за всю историю.

Ещё одним направлением, которое не принесло успеха, стал рынок дискретных видеокарт. Этот проект стартовал ещё при Своне, но первые продукты появились уже под руководством Гелсингера. Ожидания были высокими, но доля Intel в этом сегменте осталась крайне низкой и не превысила 1%. Как уже было сказано выше, уже совсем скоро будет предпринята новая попытка догнать и перегнать NVIDIA и AMD, но пока в осуществление такого плана не верят даже оптимисты. Сегодня Intel остаётся без генерального директора, и временное руководство передано финансовому директору Дэвиду Цинснеру и старшему исполнительному директору Мишель Джонстон Хольтхаус. Цинснер считается опытным финансистом с более чем 25-летним стажем в технологической индустрии, а Хольтхаус провела почти три десятилетия внутри Intel, занимая ключевые посты. В совместном заявлении они поблагодарили Патрика за вклад в общее дело и пообещали укрепить лидерство компании, улучшить продукты и добиться устойчивого роста. Совет директоров уже сформировал комитет по поиску нового CEO, но эксперты прогнозируют, что процесс может затянуться на месяцы. Подобная ситуация уже происходила до назначения Роберта Свона, когда Intel почти полгода оставалась без полноценного руководства.

Инвесторы отреагировали на отставку Гелсингера неоднозначно. С одной стороны, акции компании, которые за 2024 год упали почти вдвое, внезапно выросли на 5%. Вот только аналитики предупреждают, что это скорее временный эффект, вызванный надеждой на перемены. На фоне всех этих событий Intel остаётся перед сложным выбором: либо радикально пересмотреть стратегию, либо рисковать дальнейшим ослаблением позиций. Конкуренты, такие как AMD и TSMC, продолжают наращивать доли рынка и технологическое преимущество, тогда как Intel теряет время. Сможет ли новый руководитель вернуть компании былую славу? Пока это остаётся загадкой, но ясно одно: Intel стоит на перепутье, где каждая ошибка может оказаться фатальной. При этом многие эксперты отмечают, что уход текущего СЕО может сыграть с компанией злую шутку. Следующий глава компании ещё долго не сможет понять внутренних процессоров Intel, а значит нужно было позволить Гелсингеру вывести производство из кризиса, а только после этого искать ему замену. Понять логику инвесторов несложно, ведь миллиардеры хотят и дальше увеличивать свои капиталы, но в данном случае решение может оказаться для Intel фатальным.