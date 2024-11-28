Давайте представим себе геймера, который уже давно не обновлял игровой компьютер. Предположим, что он владеет ноутбуком, в котором либо нет дискретной видеокарты, либо графический чип крайне посредственный и ужасно медленный. Бывает и так, что пользователь купил неплохой ноутбук с актуальным процессором, но не подумал о видеокарте. В результате играть получится только в устаревшие тайтлы, ну а это сильно разочаровывает. Кажется, что намного проще купить отдельный ноутбук или персональный компьютер, но инженеры готовы предложить и более необычное решение.

Сегодня мы изучим работу внешней видеокарты. Если вы не знали о существовании подобных устройств, то сегодня тот самый день, когда следует с ними познакомиться. Автор канала RandomGaminginHD протестировал устройство под названием Minisforum MGA1. Не так важно, что он делал это в рекламных целях, ведь нас интересует результат и заявленные характеристики. Итак, внутри располагается мобильная Radeon 7600M XT. В наличии 8 Гб памяти, тогда как настольная модель включает в 2 раза больше. Поскольку такая видеокарта создана для игр в разрешении 1080р, то слишком много памяти не потребуется. На британской площадке за внешнюю видеокарту просят больше 500 фунтов стерлингов, ну а в переводе на российскую валюты получается 70 тысяч рублей. Можно предположить, что из-за санкций и ввозных пошлин Minisforum MGA1 на отечественных прилавках будет ещё дороже, но мы остановимся на том, что больше 90 тысяч такой хитроумный аппарат стоить не должен.

Автор приводит тесты, свидетельствующие о вполне уверенной производительности. Например, на высоких настройках графики в Cyberpunk 2077 можно рассчитывать на 70 кадров в секунду. В Call of Duty: Black Ops 6 фрамрейт поднимается выше 120 fps, а в целом можно сделать вывод, что внешняя видеокарта не так плохо, как принято считать. К сожалению, никаких актуальных игр последних лет в тесте нет, поэтому судить о потенциале устройства достаточно трудно. Скорее всего, в требовательных новинках количество кадров даже в 1080р будет не таким высоким, ну а мы хотим обратить ваше внимание на то, что производитель использовал мобильный графический чип, теплопакет которого не превышает 65 Вт. Видеокарта сильно «задушена» лимитами, а сам графический чип ещё и урезан по сравнению с настольной версией.

На первый взгляд кажется, что таким нехитрым способом можно оживить старый ноутбук, но реальность такова, что соответствующее подключение есть не в каждом устройстве. Это большой минус, ведь в реальности ускорить мы можем только ноутбук или компьютер, купленные относительно недавно и имеющие в наличии соответствующий интерфейс для подключения. Не радует и цена. Согласимся, что перед нами устройство, которое не требует дополнительного питания и просто работает, но стоимость его ставит в тупик. Давайте думать. Итак, вы отправляетесь в магазин, где можно встретить ноутбук Machenike L17 Pulsar. Устройство получило экран размером 17.3 дюйма и включает процессор Core i5-12450H. Это не самый прокачанный камень на рынке, но от точно будет быстрее старичка, стоящего на бюджетных аппаратах как минимум 5 лет. В наличии 16 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта GeForce RTX 4050. Видеопамяти всего 6 Гб, но есть отдельный твердотельный накопитель, а в целом для запуска игр в разрешении 1080р точно хватит. Стоит такой ноутбук около 100 тысяч рублей, ну а мы можем констатировать, что предложение гораздо выгоднее покупки внешней видеокарты. Вы получите всё и сразу, тогда как при помощи указанного выше Minisforum MGA1 удастся слегка раскачать старый лэптоп.

Но и это не всё, ведь многие эксперты советуют при помощи внешних видеокарт увеличивать потенциал настольных компьютеров. Давайте к примерам. За обычную настольную видеокарту Radeon RX 7600 просят 35 тысяч рублей. Она точно быстрее мобильной в указанном выше устройстве, но позволяет намного дешевле и эффективнее увеличить производительность вашего не самого нового компьютера. За 55 тысяч владельцев мониторов с разрешением 2К поджидает Radeon RX 7700 ХТ, ну а для тех, кто готов потратить немного больше денег, в наличии Radeon RX 7800 ХТ. Стоит такая видеокарта примерно 70 тысяч рублей, но это всё равно дешевле внешней. Учитывайте, что за эту сумму вы получите невероятно быструю видеокарту, которая будет легко тянуть все игры в разрешении 2К на самых высоких настройках графики.

Есть интересные предложения и у NVIDIA. Так, за скоростную GeForce RTX 4070 SUPER просят почти 80 тысяч рублей, но высокая цена обусловлена низким курсом рубля. Но даже она будет стоить столько же или немного дешевле внешней видеокарты с мобильным графическим чипом Radeon 7600M XT. А ведь менее требовательные геймеры могут купить GeForce RTX 4060, потратив ровно 2 раза дешевле, но получить производительность выше, чем в предложенной внешней видеокарте. Можно сделать вывод, что логика в покупке внешней видеокарты отсутствует, а подобные устройства интересны узкому кругу энтузиастов.

Добавим, что за 100 тысяч рублей в наличии полноценный системный блок. Выгоднее собирать игровой ПК своими руками, но сегодня у нас материал не об этом. Смотрите, готовая сборка включает процессор Core i5-12400F, видеокарту GeForce RTX 4060 и 32 Гб оперативной памяти. В комплекте приятный корпус и твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. А между тем внешняя видеокарта будет всего на 10-15 тысяч дешевле. Абсурд, но, если такие решения продаются, значит есть те, кто их покупает. Надеемся вы сделали нужные выводы и не станете очередной жертвой необычных, но крайне бесполезных технологий.



