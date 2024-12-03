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8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет

Выбор смартфона - задача не из лёгких, но благодаря нашим рекомендациям и хорошим скидкам можно не забивать себе голову компромиссами.
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Покупка смартфона давно стала обыденностью. Многие пользователи меняют аппараты каждые несколько лет, тогда как другие предпочитают экономить. Какой бы способ владения вы не выбрали, рано или поздно приходит время купить что-то новое. Сегодня мы предлагаем небольшую подборку, включающую 8 актуальных телефонов, которые можно купить на российском рынке. Почти все укладываются в цену до 50 тысяч рублей, но из-за стремительно снижения курса национальной валюты могут наблюдаться незначительные отклонения. 

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Google Pixel 7a. Этот смартфон представляет собой воплощение минимализма и эффективности. Он создан для тех, кто ценит качество фотографий и простоту использования. Камера, усиленная ИИ, способна выдать невероятные результаты даже при минимальном освещении. Система в виде «чистого» Android, лишена дополнительных надстроек, что обеспечивает плавную работу и длительные обновления. Содержит оптимизированный портретный режим, ночную съёмку и поддержку RAW-фотографий. Подойдёт для любителей фотографий, экспериментов с ночной съёмкой и тех, кто хочет испытать опыт нового Android в первых рядах. 

Samsung Galaxy A54. Этот аппарат больше похож на швейцарский нож. Он удобен, универсален и долговечен. Смартфон предлагает Super AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и насыщенными цветами. Из коробки доступна защита от пыли и воды по стандарту IP67. Ну а актуальное железо позволят смотреть фильмы или работать где угодно. Ёмкая батарея обеспечит день активной работы без подзарядки. Подойдёт для поклонников Samsung и тех, кто ищет надёжное устройство на каждый день.

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Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Камера на 200 Мп звучит как маркетинг, но на самом деле это шанс запечатлеть мельчайшие детали. Экран с высокой частотой обновления делает использование плавным и приятным, а быстрая зарядка спасёт вас после целого дня, проведённого на природе или работе. Камера поддерживает HDR10+, а AMOLED-дисплей предлагает частоту 120 Гц. Включает батарею, мощность которой достигает 120 Вт. Подойдёт для энтузиастов и тех, кто хочет максимум возможностей за разумные деньги. 

OnePlus Ace Pro. Самый дорогой аппарат в нашей подборке. Учитывайте, что это самый настоящий флагман, и это не просто слова. Устройство оснащено флагманским процессором Snapdragon8+ Gen 1, системой охлаждения для игр, быстрой зарядкой на 150 Вт. Обладает интересным дизайном и идеально подходит для тех, кто ценит мощность, скорость и готов заплатить немного больше денег за все эти и другие возможности. 

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Apple iPhone 11. Яблочные смартфоны стареют очень медленно. Хоть это и не новая модель, iPhone 11 остаётся отличным выбором благодаря своей надёжности и актуальным обновлениям. Камера с качественной стабилизацией справится с задачей снять интересный кадр в движении без размытия. Заявлен двукратный оптический зум и поддержка 4K видео. Экосистема Apple гарантирует удобство, безопасность и статус. С последним утверждением согласятся не все, но в данном случае спорить нет никакого смысла, ведь каждый делает выбор самостоятельно. Подойдёт для фанатов Apple, которые не могут себе позволить ничего более нового. 

Tecno CAMON 30 Premier. Смартфон выделяется своим дизайном, предлагая премиальную отделку из веганской кожи. Это делает аппарат стильным и приятным на ощупь. Камера на 50 МП оснащена ночным режимом, а экран, выполненный по технологии AMOLED, получил частоту обновления 120 Гц, что делает просмотр видео плавным и комфортным. Подойдёт для, кто любит стильные и оригинальные устройства, предлагающие больше за свою цену. 

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Xiaomi 12 Pro. Старый флагман, который всё ещё в строю. Обладает качественным AMOLED-дисплеем с QHD+. Может похвастать тройной камерой на 50 Ми, а также защитой по стандарту IP53. Может выступать в качестве универсального устройства, имея всё необходимое для любителей качественных продуктов. 

Poco F5 Pro. Этот аппарат привлекает своей мощностью и долгим временем работы. Игры, приложения, стриминг и многое другое даётся телефону легко и просто. AMOLED-экран с поддержкой HDR делает картинку насыщенной и живой, а батарея обеспечит долгую автономность. Здесь установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1, ну а дисплей выдаёт сочную картинку с поддержкой 120 Гц. Понравится тем, кто ценит отличное соотношение цены и характеристик. 

При выборе телефона учитывайте на только количество оперативной памяти и ёмкость встроенного накопителя, но и другие характеристики. Например, некоторые смартфоны из нашей подборки предлагают скоростную зарядку, тогда как другие такой возможности не имеют. Качественные экраны присущи всем аппаратам, а вот потенциал камеры сильно отличается. Каждая функция предполагает свой сценарий использования, а значит те или иные возможности могут оказаться полезны или бесполезны в зависимости от ваших предпочтений. Не всем нужна скоростная зарядка, тогда как другие не нуждаются в камере на 200 Мп. Делайте выбор осознанно, ну а наша подборка предполагает широкие возможности для размышлений. 

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