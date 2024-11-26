Речь о версии Model 3, имеющей множество проблем во время эксплуатации

Состояние Илона Маска продолжает бить рекорды. Согласно Bloomberg Billionaires Index на счету у самого богатого человека на планете почти 350 миллиардов долларов. Аналитики считают, что в ближайшие годы количество виртуальных денег, которыми владеет Илон, может ощутимо увеличиться. Так, ожидается выход на биржу нескольких крупных стартапов. Кроме того, Илон является одним из главных членов команды Трампа, что даёт ему не только финансовый, но и политический вес. Все уголовные дела против новоиспечённого президента были закрыты, а примерно то же ожидает и Маска.

Учитывая два перечисленные выше фактора, курс акций всех ключевых компаний Илона продолжит расти, хотя сегодня он и без этого считается самым состоятельным человеком за всю историю человечества.

Известно, что миллиардер планирует воспользоваться уникальным положением, существенно изменив законодательные нормы. Ожидается смягчение требований к внедрению умных технологий, а значит уже совсем скоро автомобилей под управлением ИИ на дорогах США станет намного больше. Готовится также релиз роботизированного такси, в котором не будет даже руля и сиденья для водителя, а приход к власти Трампа позволит главе Tesla воплотить эти и другие планы в жизнь. Электрокары расходятся даже быстрее, чем горячие пирожки у вокзала, а благородя административному фактору Маск сможет добиться продолжения льготного кредитования для потенциальных покупателей его автомобилей. На пути стоят китайцы, составляющие на мировом рынке нешуточную конкуренцию, но совсем неожиданно против Илона выступили европейские эксперты.

По данным представителей организации по техническому надзору TUV, продукция Tesla не может считаться надёжной по самым различным причинам. Особенно всё плохо с Model 3, вызывающей разочарование у рядовых владельцев. Специалисты немецкой компании утверждают, что в новых автомобилях часто можно встретить проблемы с тормозами. Кроме того, иногда приходится менять фары, а в некоторых случаях без доступа к электронной части машины для устранения сбоев не обойтись. Существуют сложности с подвеской, но авторы доклада умалчивают, насколько часто все перечисленные проблемы возникают, и каким образом решаются. Специалисты TUV уверяют, что Model 3 остаётся самым ненадёжным автомобилем на немецком рынке среди машин, возраст которых составляет от двух до трёх, а также от четырёх до пяти лет. Оказывается, слишком высокая масса и использование технологии рекуперации энергии приводят в преждевременному выходу из строя нескольких узлов электрокара, а сами эксперты рекомендуют несколько раз подумать, прежде чем купить Model 3.

Вполне возможно, что подобные заявления носят вполне конкретный характер и полностью оправданы, но это также значит, что аналогичная проблема преследует и электрокары европейских и тем более китайских брендов. Скорее всего, откровения немецких специалистов никак не повлияют на продажи Tesla в Германии, но есть и другие тревожные новости. Сообщается, что острое негодование уже среди жителей США вызывает низкое качество Cybertruck. Машину слишком долго ждали, а попытки ускорить производство могли привести к неприятным последствиям. Сообщается, что одна из наиболее частых проблем заключается в прекращении крутящего момента. Это может привести к повышенному риску аварии на дорогах общего пользования; пока представители производителя никак такие новости не комментируют. На официальных форумах предлагается заменить инверторы в сервисных центрах по всей стране, и на этом фоне решили высказаться местные эксперты.

В американской прессе пишут, что часто совершенно новая модель автомобиля сталкивается с массовыми проблемами, но в данном случае Cybertruck ломается намного чаще, чем другие бренды. Согласно подсчётам специалистов, происходит это на 91% чаще, чем у конкурентов, то говорит о низком качестве самого электрического пикапа. Учитывая тот факт, что новости появились синхронно, исключать заказного характера материалов не приходится. Вполне возможно, что проблемы действительно существуют, но сегодня Илон Маск находится слишком высоко, чтобы подобные заявления могли нанести ему значительный урон.

Всё те же аналитики жалуются, что цена на Cybertruck на вторичном рынке снижаются. Так, весной купить электрический пикап удавалось не дешевле 175 тысяч долларов, но сегодня он доступен за 110 тысяч долларов. Происходящее вызывает улыбку, ведь официальная стоимость таких автомобилей находилась на отметке 60 тысяч долларов. При этом электрокары в продвинутой комплектации, за которые в официальном магазине просят 100 000 долларов, на вторичном рынке продаются с почти двукратной наценкой. Всё дело в том, что купить Cybertruck официально почти невозможно, поскольку огромная очередь из фанатов растянулась на много лет вперёд.