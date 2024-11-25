Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Bloomberg: состояние Маска достигло нового рекорда, а сам он стал самым богатым человеком в истории
Благодаря удачной ставке на Трампа состояние Илона почти достигло 350 миллиардов долларов

Выборы президента США продемонстрировали глубокие внутренние и внешние различия между американскими элитами. Примерно половина страны стремится к более агрессивным действиям на мировой арене, тогда как остальная часть общества планирует остановиться и начать извлекать прибыль на уже достигнутых вершинах. Республиканцев называют более прагматичными, а Трамп имеет исключительно деловой подход к решению большей части ключевых вопросов. От будущего президента ожидают определённых уступок в глобальном политическом пространстве, но многие аналитики считают такое мнение неверным. Судя по высказываниям самого Трампа, он планирует усилить давление на Китай, а также ощутимо осложнить жизнь Европе. Политик считает, что оба региона представляют собой конкурентов, поэтому увеличит ввозные пошлины на товары и в целом потребует от союзников больше денег. 

Всё это вызывает беспокойство в ЕС, а особенно тревожно в этом плане выглядят ключевые назначения команды управленцев Белого дома. Перечислять всех тех, кто последующие годы будет принимать важные решения в США, нет никакого смысла, ведь сегодня нас интересует исключительно Илон Маск. Незадолго до выборов миллиардер заявлял, что поставил на Трампа слишком много. По его словам, если бы победила Харрис, то бизнесу грозили бы суровые санкции. Пришлось бы выступать ответчиком в суде по целому ряду заявлений, а вероятность реального приговора оставалась довольно значительной. Илон вместе с Трампом ждал оглашения итогов голосования, а сегодня ведёт себя дерзко и решительно не опасается преследования со стороны властей. Причина в том, что теперь Маск и сам стал частью государственной машины, ну а новое амплуа идёт на пользу не только нервной системе миллиардера, но и курсу акций его компании. 

На страницах Bloomberg рассуждают о стремительном подорожании ценных бумаг Tesla. Какое-то время автопроизводитель сталкивался с самыми различными проблемами, но Трамп точно не даст в обиду своего ключевого соратника. Высокие ожидания буквально витают в воздухе, ну а очередная волна успеха захлёстывает и переполняет и без того не самые пустые карманы Илона. Сообщается, что к концу прошлой недели состояние Маска почти достигло 350 миллиардов долларов (348). До выборов состояние владельца крупного пакета акций Tesla было ощутимо ниже, а предыдущий пик наблюдался в ноябре 2021 года. Тогда курс акций производителя электрокаров достиг пика, увеличив состояние Илона до 340 миллиардов долларов. На этот раз оценка состояния включала все находящиеся под управлением Маска активы. 

Например, покупка социальной сети привела к заметным финансовым потерям, тогда как xAI, занимающаяся обучением умных алгоритмов и разработкой роботизированных устройств, по оценкам аналитиков стоит 50 миллиардов долларов. Сообщается, что с начала прошлой недели состояние Маска увеличилось на 35 миллиардов долларов. Рост акций Tesla, достигший 45 % с начала месяца, связан с позитивными ожиданиями инвесторов на фоне заявлений команды Трампа о поддержке электромобилей и технологий беспилотного транспорта. Сам Илон уже не раз говорил, что политика действующих властей сильно ограничивает научно-технический потенциал. Ну а сегодня миллиардер получил самый настоящий карт-бланш, поэтому может проводить любые эксперименты. Кроме того, SpaceX, принадлежащая Маску, готовится к продаже акций, что может поднять её оценку до 250 миллиардов долларов. Для понимания величины отрыва Илона от других состоятельных жителей нашей планеты, можно изучить список миллиардеров, представленный на страницах Bloomberg. Так вот, бывший лидер рейтинга, основатель Amazon Джефф Безос, сегодня занимает вторую позицию с состоянием 219 миллиардов долларов. Третье место закреплено за главой Oracle Ларри Эллисоном, состояние которого составляет 206 миллиардов долларов.

Что касается России, то здесь лидерство удерживает Владимир Потанин (31.9 миллиарда долларов), занявший 52-е место мирового рейтинга. Следом за ним расположились Владимир Лисин (29.2 миллиарда) и Вагит Алекперов (27.6 миллиарда), занявшие 75-е и 76-е места соответственно. Напомним, что индекс миллиардеров Bloomberg отслеживает богатство 500 самых состоятельных людей мира с 2012 года. Данные регулярно обновляются, а более эффективные методики позволяют делать точные выводы. Журналисты американского издания пишут, что Илон Маск стал самым состоятельным человеком за всю историю существования человечества. Возможно, что это так, но в былые времена у руля стояли влиятельные люди, которые имели намного больше власти и реальных денег. 

#политика #илон маск #трамп
1
Показать комментарии (1)
Зеленский ожидает от Трампа мирное предложение уже в январе
FT: Байден требует от команды вдвое увеличить продуктивность работы до прихода Трампа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
7
В Северной Корее показали танк M2020, который называют "северокорейской "Арматой"
1
В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия
3
Обновленная Lada Niva Travel: что ждать от обновленного внедорожника
+
Marvel готовит самый масштабный фильм о Человеке-пауке
+
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
3
Подтверждена блокировка обновления Windows 11 24H2 на ПК с Assassin's Creed и другими играми Ubisoft
4
В MIT будут учить бесплатно, если семья студента получает менее $100 000 в год
+
Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» намерено в 2025 году запустить четыре производства чипов
+
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
9
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
7
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
1
OpenAI может вести переговоры с Samsung о внедрении своих возможностей ИИ на Galaxy
+
Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать любые цели в Европе, даже высокозащищенные
2
Неопознанный БПЛА был замечен рядом с авианосцем «Королева Елизавета»
+
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
15
Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право использовать французское оружие для ударов по территории России
2
В США пригрозили санкциями своим союзникам, если они поддержат решение МУС об аресте премьера Израиля
2
Realme GT Neo7 выйдет на следующей неделе с огромной батареей
+
Hasbro прекращает финансирование фильмов по своим франшизам
+

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
55
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
16
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
15
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
41
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
3
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
19
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
63
Немного о модах для STALKER 2
7
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
11
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
2

Сейчас обсуждают

Arsen Bk
12:20
А песенки про "убить всю русню" добавят еще а то одна только
GSC Game World рассказали о первом патче для S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором исправлены многие ошибки
Такой то
12:19
свинка считает наши денежки? переживает?
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Дмитрий Парамчук
12:19
Уже предзаказал
RTX 5090 получит самый большой чип в истории видеокарт и 70%-й прирост производительности
hihimik
12:17
Первый раз вижу, чтобы графические настройки добавляли проблем в прохождении. Я 20 минут бегал вокруг этой желтой жижи, чтобы подобрать первый артефакт. Детектор орет, что арт ну вот гдето тут, застав...
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
Китя
12:16
Да и топить. За ту или иную компанию они буржуйские. Топите лучше за наш Эльбрус и Байкал.
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
Александр
12:09
Надо внести поправку, что самый богатый из публичных личностей. Думаю можно найти пару семеек точно, для которых Маск просто зажиточный крестьянин-выскочка.
Bloomberg: состояние Маска достигло нового рекорда, а сам он стал самым богатым человеком в истории
Китя
12:07
Иногда Проше на одном сокете сидеть. чем сменить кучу. а толку 0.
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
Сергей Казанков
12:06
Чумбу нельзя добить (научно доказано) - он просто сказочный долбайоп пишущий свои говностатейки за еду... Чумба это просто такое явление, ну например как дождь или снег. Пускай себе идёт.
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Павел Неуловимый
12:03
Не, карточкой расплатиться - это в сумку лезть, лопатник доставать, карту магазина искать, банковскую искать... А так подходишь с телефоном, там тебе и скидочная магазина, и оплата. А камера...ну так ...
Президент Nubia Ни Фей: Z70 Ultra — это действительно флагман, в отличие от многих конкурентов
Александр
11:55
Опечатка: "начать переговоры по Украине в январе 2022 года". А вообще не понятно на что рассчитывают все эти горлопаны типа парашкина? Нафига гейропе и, особенно, США 404-я без Донбаса и его полезных ...
Экс-президент Порошенко призвал Трампа поступить с Украиной также, как с Германией в Холодную войну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем