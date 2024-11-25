Благодаря удачной ставке на Трампа состояние Илона почти достигло 350 миллиардов долларов

Выборы президента США продемонстрировали глубокие внутренние и внешние различия между американскими элитами. Примерно половина страны стремится к более агрессивным действиям на мировой арене, тогда как остальная часть общества планирует остановиться и начать извлекать прибыль на уже достигнутых вершинах. Республиканцев называют более прагматичными, а Трамп имеет исключительно деловой подход к решению большей части ключевых вопросов. От будущего президента ожидают определённых уступок в глобальном политическом пространстве, но многие аналитики считают такое мнение неверным. Судя по высказываниям самого Трампа, он планирует усилить давление на Китай, а также ощутимо осложнить жизнь Европе. Политик считает, что оба региона представляют собой конкурентов, поэтому увеличит ввозные пошлины на товары и в целом потребует от союзников больше денег.

Всё это вызывает беспокойство в ЕС, а особенно тревожно в этом плане выглядят ключевые назначения команды управленцев Белого дома. Перечислять всех тех, кто последующие годы будет принимать важные решения в США, нет никакого смысла, ведь сегодня нас интересует исключительно Илон Маск. Незадолго до выборов миллиардер заявлял, что поставил на Трампа слишком много. По его словам, если бы победила Харрис, то бизнесу грозили бы суровые санкции. Пришлось бы выступать ответчиком в суде по целому ряду заявлений, а вероятность реального приговора оставалась довольно значительной. Илон вместе с Трампом ждал оглашения итогов голосования, а сегодня ведёт себя дерзко и решительно не опасается преследования со стороны властей. Причина в том, что теперь Маск и сам стал частью государственной машины, ну а новое амплуа идёт на пользу не только нервной системе миллиардера, но и курсу акций его компании.

На страницах Bloomberg рассуждают о стремительном подорожании ценных бумаг Tesla. Какое-то время автопроизводитель сталкивался с самыми различными проблемами, но Трамп точно не даст в обиду своего ключевого соратника. Высокие ожидания буквально витают в воздухе, ну а очередная волна успеха захлёстывает и переполняет и без того не самые пустые карманы Илона. Сообщается, что к концу прошлой недели состояние Маска почти достигло 350 миллиардов долларов (348). До выборов состояние владельца крупного пакета акций Tesla было ощутимо ниже, а предыдущий пик наблюдался в ноябре 2021 года. Тогда курс акций производителя электрокаров достиг пика, увеличив состояние Илона до 340 миллиардов долларов. На этот раз оценка состояния включала все находящиеся под управлением Маска активы.

Например, покупка социальной сети привела к заметным финансовым потерям, тогда как xAI, занимающаяся обучением умных алгоритмов и разработкой роботизированных устройств, по оценкам аналитиков стоит 50 миллиардов долларов. Сообщается, что с начала прошлой недели состояние Маска увеличилось на 35 миллиардов долларов. Рост акций Tesla, достигший 45 % с начала месяца, связан с позитивными ожиданиями инвесторов на фоне заявлений команды Трампа о поддержке электромобилей и технологий беспилотного транспорта. Сам Илон уже не раз говорил, что политика действующих властей сильно ограничивает научно-технический потенциал. Ну а сегодня миллиардер получил самый настоящий карт-бланш, поэтому может проводить любые эксперименты. Кроме того, SpaceX, принадлежащая Маску, готовится к продаже акций, что может поднять её оценку до 250 миллиардов долларов. Для понимания величины отрыва Илона от других состоятельных жителей нашей планеты, можно изучить список миллиардеров, представленный на страницах Bloomberg. Так вот, бывший лидер рейтинга, основатель Amazon Джефф Безос, сегодня занимает вторую позицию с состоянием 219 миллиардов долларов. Третье место закреплено за главой Oracle Ларри Эллисоном, состояние которого составляет 206 миллиардов долларов.

Что касается России, то здесь лидерство удерживает Владимир Потанин (31.9 миллиарда долларов), занявший 52-е место мирового рейтинга. Следом за ним расположились Владимир Лисин (29.2 миллиарда) и Вагит Алекперов (27.6 миллиарда), занявшие 75-е и 76-е места соответственно. Напомним, что индекс миллиардеров Bloomberg отслеживает богатство 500 самых состоятельных людей мира с 2012 года. Данные регулярно обновляются, а более эффективные методики позволяют делать точные выводы. Журналисты американского издания пишут, что Илон Маск стал самым состоятельным человеком за всю историю существования человечества. Возможно, что это так, но в былые времена у руля стояли влиятельные люди, которые имели намного больше власти и реальных денег.