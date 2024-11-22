Инвесторы нашли юного мошенника и пожаловались его маме

Сегодня создать криптовалюту может каждый человек. Достаточно зайти на один из предоставляющих такую возможность ресурсов, оплатив небольшую комиссию разработчикам. Чаще всего новые монеты выпускаются на блокчейне Solana, но есть и другие платформы, предлагающие уникальную возможность для каждого человека. Согласно статистике, 99% криптовалют остаются незамеченными, но бывают случаи, когда токен привлекает инвесторов. Происходит это крайне редко, но иногда бывает так, что даже не подготовленный школьник получает возможность стать миллионером. По крайней мере в теории, ведь взять себя в руки и дождаться заветного миллиона долларов способны не все.

Сегодня мы ознакомимся с любопытной историей, которая не носит поучительного характера, но прекрасно демонстрирует хаос, происходящий сегодня в сегменте криптовалют. Дело было так: 12-летний паренёк создал собственную криптовалюту под названием QUANT. Токен не пользовался спросом, но благодаря усилиям юного дельца начал вызывать интерес у инвесторов. Монету скупали неохотно, но в итоге пареньку удалось заработать целых 2000 долларов. Довольный собой он собрал подписчиков в прямом эфире с целью сделать важное заявление. Паренёк не скрывал свою внешность и прямо перед вложившими деньги в его токен продал все оставшиеся монеты. Всего юному бизнесмену удалось вывести порядка 30 тысяч рублей, что в переводе на российскую валюту достигает 3 миллиона рублей. Согласитесь, что это солидная сумма для школьника, ведь теперь можно не только купить себе игровую приставку и модные гаджеты, но и многие другие ценные вещи. 12-летний основатель криптопирамиды не долго почивал на лаврах, ведь следующие событий застали его врасплох.

Как оказалось, купившие криптовалюту инвесторы не опустили руки. Они рассказали о произошедшем в социальных сетях, что привлекло внимание ещё большего количества людей. Монета стала вирусной, а её снова начали скупать люди. За короткий срок стоимость QUANT достигла 85 миллионов долларов, ну а юный гений остался за бортом, ведь он ранее избавился от всех полученных во время эйрдропа монет. По оценкам специалистов, если бы паренёк подождал, то мог бы рассчитывать на 1.5 миллиона долларов, на фоне которых 30 тысяч кажутся незначительными. Любой бы другой 12-летний пацан бы начал расстраиваться, но наш герой не таков. Он создал сразу 2 новых токена. Первый был назван в честь собственной собаки LUCY, тогда как второй получил название SORRY. Всё было обставлено в духе того, что парень извиняется перед инвесторами и готов загладить свою вину, вот только юный бизнесмен предпочёл синицу в руках и снова продал все монеты на пике. На этот раз ему удалось заработать 24 тысячи долларов, а общая прибыль маленького мошенника достигла 54 тысячи долларов (почти 5.5 миллиона рублей).

На этот раз обиженные инвесторы решили выяснить, кто стоит за аккаунтом обманщика. После тщательного расследования с привлечением специалистов удалось понять, что всё это время состоятельных бизнесменов водил за нос 12-летний школьник. Инвесторы не только нашли самого паренька, но и начали оставлять гневные сообщения в социальных сетях в аккаунте его родителей. История умалчивает о том, заинтересовалась ли делом полиция, но тот факт, что пареньку придётся не сладко, не вызывает сомнений. Разработчики протоколов уже добавили его в чёрные списки, а инвесторы намерены отслеживать дальнейшие попытки мошенника создать и начать распространять новые криптовалюты. В настоящее время курс QUANT с 85 миллионов снизился до 24 миллионов долларов, но интерес к проекту не ослабевает. Инвесторы намерены поддерживать токен ещё долго, имея на руках большую часть эмиссии и не делая резких движений по продаже всех монет за короткий срок.

Эксперты полагают, что громкая шумиха вокруг QUANT даёт надежду на возвращение популярности к активу. Мошенническая схема раскрыта, но подобные случаи крайне редки. Обычно, если создатель криптовалюты не хочет раскрывать свою личность, то отследить его крайне сложно. Solana активно сотрудничает с правоохранительными органами, поэтому в теории найти мошенников способна полиция. Ну а пока можно сделать вывод, что история не закончена, ведь налицо нарушение законодательства и получение прибыли без выплаты налогов. Посмотреть ролик с юным мошенником вы можете по ссылке: https://t.me/ostorozhno_novosti/31440