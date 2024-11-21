Ранее в прессе писали, что за флагман NVIDIA придётся отдать не меньше 2000 или даже 2500 долларов

Многие наши читатели ждали выхода нового поколения настольной графики NVIDIA осенью 2024 года. Представители производителя традиционно отмалчивались, ну а инсайдеры то и дело публиковали самые фантастические слухи, удерживая интерес к новой серии на плаву. Как выяснилось, архитектура Blackwell имеет целый ряд недостатков, исправление которых потребовало дополнительного времени. Со слов инсайдеров известно, что графические чипы следующего поколения будут более требовательны к питанию, а особенно это заметно в области графических ускорителей. Решения на архитектуре Blackwell должны были начать поступать партнёрам NVIDIA ещё этим летом, но даже сегодня массовой отгрузки не наблюдается. Поговаривают о перегреве и сложностях эксплуатации, ну а всё это в той или иной мере может достаться по наследству и настольным видеокартам.

Если обратить внимание на комментарии рядовых геймеров, то можно сделать вывод, что потенциальных покупателей волнует всего два вопроса: сколько видеокарты будут стоить, и какой прирост производительности между поколениями они предложат. Подробной информации о решениях средневысокого ценового сегмента в прессе нет, но технические характеристики GeForce RTX 5090 уже давно просочились в сеть. Предполагается, что видеокарта получит 32 Гб видеопамяти нового поколения. Это будет скоростная GDDR7, позволяющая увеличить пропускную способность памяти на 50%. Количество ядер CUDA с 16 384 единиц увеличат до 21 760 штук, ну а это на этот раз показатели не кажутся такими значительными. Напомним, GeForce RTX 3090 имела 10 490 ядер CUDA, ну а GeForce RTX 4090 демонстрировала 40% прирост по этому показателю, тогда как у GeForce RTX 5090 прибавка равна 30%. Количественные показатели не всегда оказывают ключевое значение на производительность, но пока ничего более точного инсайдеры предложить не могут.

Остаётся только запастись терпением, ведь ближе к концу декабря в сети начнут появляться первые тесты. Ну а пока в интернете бурно обсуждают стоимость нового флагмана NVIDIA. Эксперты предполагают, что Дженсен Хуанг пока и сам не знает, за сколько продавать самую быструю видеокарту на планете. Ранее инсайдеры писали, что цена будет выше 2000 долларов, а возможно и достигнет 2500 долларов, но сегодня на страницах Bits and Chips отмечают, что на самом деле стоимость GeForce RTX 5090 будет ощутимо ниже. Скорее всего, за новинку попросят около 1800 евро, тогда как в США она будет ещё дешевле. Даже в этом случае первые месяцы купить новинку за такую сумму не выйдет. Напомним, GeForce RTX 4090 даже спустя два года пользуется высоким спросом и находится в дефиците. В результате видеокарта, получившая рекомендованную стоимость в 1600 долларов, продаётся за 2000 и дороже. И вот здесь и начинается самое интересное. Всё дело в том, что GeForce RTX 4090 запрещена для продажи в Китае. Несмотря на запреты флагман текущего поколения успешно обходил американские санкции, но в случае с GeForce RTX 5090 всё может сложиться иначе.

Несколько ключевых партнёров NVIDIA заявили о переносе производственных мощностей в другие страны азиатского региона. Таким образом контроль за поставками нового флагмана станет выше, а GeForce RTX 5090 со 100% вероятностью будет запрещена для ввоза в КНР. Новое поколение настольной графики будет представлено в рамках CES 2025 в начале января. 6 числа Дженсун Хуанг лично откроет выставку, рассказав о революционных продуктах следующего поколения. Инсайдеры пишут, что геймеров может ждать много сюрпризов, ведь на этот раз теплопакет большинства видеокарт будет повышен. Например, для питания GeForce RTX 5090 понадобится два разъёма по 12 пин. Каждый такой разъём обеспечивает до 600 Вт, а значит экстремальные версии смогут превысить ранее считавшийся недопустимым порог. Времени до релиза ещё слишком много, а значит уже опубликованные характеристики могут несколько раз поменяться. Рядовые геймеры ждут решения до 400 долларов, но захочет ли Дженсен Хуанг порадовать любителей видеоигр на этот раз, большой вопрос. Последние два поколения здесь царил застой, поэтому многие эксперты советуют не рассчитывать на щедрость NVIDIA.