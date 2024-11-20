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Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля

На самом деле вопрос не такой просто, как может показаться на первый взгляд, ведь ответ на наго требует тщательного изучения положения на рынке и релизов последних месяцев
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Судя по многочисленным заявлениям экспертов, в конце 2024 года миллионы пользователей планировали сделать апгрейд компьютера или даже купить новый системный блок. Причина в том, что осенью должны были выйти новые поколения процессоров AMD и Intel, а также видеокарты NVIDIA и AMD. Кроме того, расширялись продажи оперативной памяти стандарта DDR5, ну а всё это вызывало у потенциальных покупателей повышенный интерес. Сегодня мы рассмотрим некоторые новинки и попробуем понять, если вообще смысл сегодня покупать новое железо или делать апгрейд уже существующего. 

Предположим, что вы решили усилить игровой ПК. Если по какой-либо причине вы купили процессор Intel, то сделать апгрейд без значительных вложений не выйдет. Вам понадобится новая материнская плата, оперативная память и процессор. Фанаты синих надеялись на новинки 2024 года, но на этот раз Intel обошлась без приятных сюрпризов. Серия Core Ultra 200 уступает по скоростным показателям аналогам AMD и вызывает сильное разочарование даже у преданных фанатов. Покупать один из камней новой серии нет никакого смысла, а в целом апгрейд для процессоров Intel сложен и встречает на пути множество препятствий. А вот владельцы процессоров AMD могут сохранить большую часть накоплений для новогодних подарков. Причина в том, что красные поддерживали на плаву сокет АМ4 больше семи лет, а в продаже есть довольно мощные решения, способные увеличить производительность системы в 2 раза только благодаря замене процессора. Владелец такого компьютера может оставить материнскую плату и оперативную память, ну а всё это говорит о хорошей совместимости и возможности сэкономить. 

С этим всё ясно, но как насчёт новых системных блоков? Как вы уже поняли, Intel не предлагает ничего интересного, но и у AMD с приростом производительности между поколениями всё очень плохо. Серия Ryzen 9000 в лучшем случае прибавила 10%, но заметить прибавку можно только в разрешении 1080р с видеокартой за 250 тысяч рублей. Всё это делает новые процессоры не интересными потенциальным покупателям, но и с серией Ryzen 7000 не всё так просто. Материнские платы под такие процессоры примерно на 50% дороже аналогов под сокет АМ4, ну а оперативная память DDR5 и вовсе стоит ровно в 2 раза дороже DDR4. Это дополнительные инвестиции, которые просто обязаны включать скрытый потенциал. Эксперты пишут, что в 2026 году AMD выпустит новую серию настольных процессоров, работающую на сокете АМ5. И вот здесь и возникает дилемма, ведь никто не сказал, что камни станут быстрыми. Если учитывать, что серия Ryzen 9000 оказалась всего на 10% быстрее, то смысла в апгрейде в 2026 не будет, а значит все разговоры о потенциале так и останутся нереализованными. 

Примерно в это же время Intel планирует порадовать нас новым поколением настольных процессоров, но всё идёт к тому, что действующая архитектура х86 уже не способна обеспечить заметный рост производительности новых поколений процессоров. Даже переход на продвинутые технологические узлы оказывает на чипы минимальный эффект, а ключевые игроки пытаются бороться со всё возрастающими аппетитами процессоров и видеокарт. Год назад представители AMD прямо заявили, что могут создать видеокарту, которая заткнёт флагман NVIDIA за пояс, но обеспечить такой графический чип достаточно эффективной системой охлаждения проблематично. Потребуется ещё докупить мощный блок питания, ну а всё это стоит на пути стратегии ключевых полупроводниковых гигантов. Учтите, что в 2024 NVIDIA проигнорировала сроки выхода настольных видеокарт нового поколения. Дженсен Хуанг даже не стал оправдываться перед журналистами, предпочитая говорить на более удобные для себя темы. Ожидается, что серия GeForce RTX 50 появится к концу января 2025, а всё это делает вопрос покупки нового игрового компьютера особенно сложным. 

Как вы уже поняли, производительность процессоров за 2 года не увеличилась, а основные надежды заключается в том, что NVIDIA преподнесёт нам сюрприз (ждать ничего хорошего от красных нет никакого смысла). Если судить по прошлым поколениям, то самое время начать думать более реалистично. Прежде всего Дженсена Хуанга волнует прибыль, ну а сегодня продажи графических ускорителей позволяют главе зелёных не переживать о доходах с настольного сегмента. Таким образом игровое направление перестало быть для компании основным, а значит нас ждут высокие цены и медленный прирост быстродействия. Владельцам видеокарт серии GeForce RTX хх60 можно не волноваться, ведь за последние несколько поколений прирост фрамрейта здесь почти не заметен. Если сравнивать GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 4060, то последняя быстрее на 20-25%, ну а обычно видеокарты прибавляли 50% при переходе на новое поколение. Относительно быстрыми станут видеокарты от 800 долларов, но инсайдеры пишут, что на этот раз флагман NVIDIA будет стартовать с 2000 долларов. 

Причина подорожания обусловлена высокой стоимостью GeForce RTX 4090. Видеокарта пользуется спросом со стороны энтузиастов и небольших компаний, использующих её для обучения умных алгоритмов. Купить флагман NVIDIA дешевле 2000 тысяч почти невозможно, но к концу января всё станет ещё хуже, ведь GeForce RTX 4090 не выпускается уже больше месяца. Назревает дефицит, на фоне которого новый флагман за 2000 долларов не покажется дорогим. Главным игровым процессором 2024 года стал Ryzen 7 9800X3D, вот только новый камень по сравнению с Ryzen 7 7800X3D прибавил до десяти процентов. Как вы уже поняли, Intel медленно идёт ко дну, но даже AMD не предлагает ничего интересного. Получить доступ к производительным решениям можно только путём покупки флагманских комплектующих, ну а решения 2024 года интересны только с точки зрения эволюционных изменений. 

Сборка ПК в 2024 году оправдана только в том случае, если старый уже не справляется с задачами, ну а в замедлении прироста производительности процессоров и видеокарт есть свои плюсы. Например, если вы два года назад собрали компьютер на базе процессора AMD серии Ryzen 7000 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, то можете в ближайшие 4 года не думать о необходимости апгрейда. Требования к играм растут, но разработчики будут делать так, чтобы новинки работали на не самых дорогих видеокартах. Жизненный цикл игрового ПК становится длиннее, ну а когда производители видеокарт это осознают, пройдёт слишком много времени. Вполне возможно, в рукаве AMD и NVIDIA припрятаны интересные сюрпризы, но учитывая выше озвученные анонсы, в хорошие новости верится всё меньше. Всё это не значит, что делать апгрейд в 2024 или покупать новый игровой ПК не нужно. Здесь каждый решает самостоятельно, но учитывать текущую конъюнктуру и положение на рынке всё же приходится. 

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