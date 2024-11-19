В каждом компьютере должен быть твердотельный накопитель. Особенно это касается игровых системных блоков, от скорости устройства для чтения информации которых зависит очень многое. С приходом SSD в потребительский сегмент загрузка уровней стала занимать считанные секунды, ну а путешествовать по огромным виртуальным мирам стало возможно без утомительных ожиданий переходов между локациями. Не менее важны твердотельные накопители и на домашнем ПК, ведь интернет становится быстрее, а старые жёсткие диски сильно ограничивают потенциал вашего железа.

Скоростной твердотельный накопитель требуется всем и каждому, но выбор в магазинах настолько велик, что приходится тратить много времени на чтение отзывов, изучение технических характеристики и многих других деталей. Сегодня мы изучим мнение авторов ресурса TechRadar, которые уже протестировали десятки SSD и готовы вынести точный вердикт. Накопители представлены в нескольких категориях, поэтому есть возможность оценить их не только с точки зрения цены или скорости доступа к данным, но и согласно предпочтительной области применения. Уточним, что все представленные сегодня в нашем материале твердотельные накопители имеют объём 2 Тб. В продаже есть и более ёмкие устройства, но цены там ощутимо выше, а рядовым пользователям почти всегда достаточно указанных выше 2 Тб.

По мнению авторов TechRadar, оптимальным выбором для любых задач остаётся Samsung 990 PRO. Этот SSD отлично показывает себя в рабочих задачах, имеет близкий к максимальному жизненный цикл перезаписи, включает кэш-память и хорошо справляется с запуском требовательных приложений и игр. Стоит этот твердотельный накопитель немногим больше 21 тысячи и способен записывать данные на скорости до 6900 Мб/с, обеспечивая чтение на скорости до 7450 Мб/с. Это максимум, который только может предложить интерфейс PCIe 4.0, а эксперты полагают, что главный недостаток такого накопителя заключается в отсутствие поддержки PCIe 5.0. О высоких технологиях мы поговорим в конце материала, а пока отметим, что Samsung 990 PRO соответствует всему сказанному выше и действительно хорошо подходит для любых задач. Устройства южнокорейского производителя традиционно дорогие, поэтому имеет смысл присмотреться к народным SSD.

Например, в качестве альтернативного решения можно предложить PNY XLR8 CS3140. Увы, в российской рознице этот товар мы не нашли, поэтому предлагаем обратить внимание на PNY CS2230. Он не такой дорогой, как указанный выше Samsung 990 PRO, но отличается поддержкой старого интерфейса PCIe 3.0. Из-за этого скорость данного твердотельного накопителя не может быть выше 3300 Мб/с во время чтения, тогда как запись осуществляется на скорости до 2300 Мб/с. Учитывайте, что за аналогичный объём вы платите на целых 9 тысяч рублей дешевле, ну а в большинстве случаев высокая скорость просто не требуется. В сети достаточно тестов, авторы которых приходят к выводу, что в реальных сценариях PNY CS2230 оказывается способен справляться с играми и программами за то же время, что и более дорогой Samsung 990 PRO. Разница не превышает нескольких секунду, ну а это отличный показатель для бюджетного варианта.

В качестве недорогой альтернативы предлагается рассмотреть покупку Samsung 970 EVO Plus. Судя по всему, на глобальном рынке этот накопитель ощутимо подешевел, а вот в России за него просят почти столько же, как и за прокачанный Samsung 990 PRO. А между тем более новый вариант может предложить удвоенную скорость чтения и записи, а также обладает повышенной выносливостью и достаточным количеством кэш-памяти. В условиях российской розницы Samsung 970 EVO Plus не имеет будущего, поэтому рекомендовать его мы вам не можем.

Авторы TechRadar предлагают присмотреться к Corsair Force MP600 PRO. Как видите, данный накопитель ощутимо дороже конкурентов, а эксперты уверяют, что он идеально подходит для PlayStation 5. SSD получил официальное одобрение от Sony, ну а правильный шильдик делает своё дело. По факту Corsair Force MP600 PRO ничем не отличается от Samsung 990 PRO, а значит геймеры могут смело взять менее дорогой вариант. Никакого эффекта от Corsair Force MP600 PRO в игровых сценариях по сравнению с установкой более дешёвого SSD получить невозможно, а значит переплата идёт только за уверенность в полной совместимости с игровой консолью. Corsair Force MP600 PRO позволяет читать данные на скорости до 7000 Мб/с, ну а на персональном компьютере всё равно нет технологий, обеспечивающих возможность играть в игру ещё до её полной закачки из интернета.

Не менее быстрый и Western Digital Black SN850X, который не только предлагает почти максимальную для своего уровня скорость, но также сертифицирован для установки в PlayStation 5. SSD обладает высокой выживаемостью, включает достаточный объём кэш-памяти, но стоит слишком дорого. По сравнению с Corsair Force MP600 PRO указанный выше Western Digital Black SN850X смотрится интереснее, но всё познаётся в сравнении.

В качестве бюджетного варианта для тех, кто хочет получить максимум за разумные деньги предлагается рассмотреть Patriot Viper VP4300. Этот твердотельный накопитель стоит ощутимо дешевле указанных выше моделей, но имеет все атрибуты флагмана. Например, он способен читать информацию на скорости до 7400 Мб/с, записывая данные на скорости до 6400 Мб/с. Сертификацию Sony этот SSD не проходил, но это не делает его хуже более дорогих моделей. Если вас не интересует бренд, то мы советуем присмотреться именно к Patriot Viper VP4300, поскольку по соотношению цены и потенциала он может претендовать на высшие значения.

Как мы уже писали выше, есть и более скоростные решения. Например, вас может заинтересовать MSI Spatium M580 Frozr. На минуточку, скорость чтения здесь достигает 14 600 Мб/с, тогда как записывать информацию он способен на скорости до 12 600 Мб/с. Это в 2 раза выше указанных выше флагманских решений, но за такие возможности придётся заплатить 43 тысячи рублей. Учитывайте, что вы получите всё те же 2 Тб, а ощутить скорость будет можно только в синтетических тестах. Подобные SSD пока не имеют потенциала для применения в игровых и домашних компьютерах и интересны только энтузиастам.

Ну и не лишним будет напомнить о существовании Kingston Fury Renegade. SSD стоит немногим дороже 16 тысяч рублей, но не уступает по возможностям не только Samsung 990 PRO, но и геймерскому Western Digital Black SN850X. Он также подходит для установки в игровую приставку PlayStation 5, предлагая максимальную скорость для интерфейса PCIe 4.0. Пожалуй, если вы не хотите брать не самый брендовый Patriot Viper VP4300, а также не готовы переплачивать за Samsung 990 PRO и тем более за Corsair Force MP600 PRO, то самое время обратить внимание на Kingston Fury Renegade. Добавим, что по состоянию на конец сентября Kingston занимала 34% твердотельных накопителей. Это внушительный показатель, свидетельствующий о доверии пользователей и высоком качестве продукции данной компании.