Предположим, что вы довольно успешно продаёте какой-то товар. Со временем вы замечаете, что спрос начинает снижаться, ведь покупатели хотят что-то новое. Почему бы и нет, вот только вы уже раньше выводили на рынок новую продукцию, поэтому планируете учесть все прошлые ошибки. Главная же задача заключается в том, чтобы оставить цену на уже пользующиеся спросом товары без изменений, получив за счёт нового продукта дополнительную прибыль. Требуется подключить маркетологов, ну а в результате эти ребята расскажут потенциальным потребителям красивые сказки, ведь в данном случае важно расставить правильные акценты. Похоже, примерно так мыслило руководство Sony.

PlayStation 5 Pro получилась спорной, а технология масштабирования работает в ограниченном количестве проектов. Улучшение графики возможно только в случае, если производитель предпринял в этом направлении определённые шаги, ну а главным минусом обновлённой консоли стала цена. Вы уже знаете, что в США за неё просят 700 долларов, в Европе – 800 евро, ну а в Российской рознице она продаётся за 130 000 рублей. Скорее всего, уже через несколько недель ценовая политика дрогнет, что приведёт к появлению скидок, но дешевле 100 000 приставка точно не будет. Если изучить цены зарубежных ритейлеров, то можно убедиться в том, что PlayStation 5 Slim и не думает дешеветь. В немецком Amazon за неё просят 480 евро, тогда как в США купить её можно за 480 долларов. Следует всё же признать, что на старте за PlayStation 5 PS5 Slim в Европе просили 525 евро, тогда как в США она изначально стоила дешевле 500 долларов.

Получается, что Sony не только удалось вывести на рынок новый продукт, который без сомнения интересен широкому кругу геймеров, но и удержать цены на высоком уровне. Для сравнения, в прошлом поколении PlayStation 4 Slim можно было купить за 330 долларов, тогда как PlayStation 4 Pro продавалась за 400 долларов. Производитель сделал существенные скидки, что позволило увеличить количество потенциальных покупателей, ну а это привело в росту продаж видеоигр. Сегодня Sony признаёт, что продажи снижаются, ну а причина в нежелании скидывать цены на свою продукцию. Известно, что долгое время японская компания субсидировала каждую консоль, но в текущем поколении решила основательно залезть в карманы любителей видеоигр. PlayStation 5 Pro привлекает красивой рекламой, а фанаты рассказывают о том, как она стёрла в порошок игровые компьютеры. Подобные заявления вызывают улыбку, а сегодня мы предлагаем вам убедиться в том, что компьютер сопоставимый по цене с PlayStation 5 Pro будет быстрее и ощутимо лучше.

Многие эксперты признают, что самым слабым местом консоли остаётся процессор. Sony решила оставить этот компонент без изменений, ну а это существенно снижает потенциал мощной графической составляющей в требовательных играх. Мы не станем так бездумно экономить, поэтому возьмём Ryzen 7 5700X3D. Это один из самых продаваемых процессоров на рынке, обладающий огромным потенциалом. Сегодня он легко справляется с любыми вызовами, но имеет ряд преимуществ перед одноклассниками. Следует учитывать, что он построен на базе сокета АМ4. Кто-то называет это минусом, но мы видим сплошные плюсы, ведь благодаря этому оперативная память и видеокарта достанутся вам с приличной скидкой. Если у вас есть время, обязательно изучите итоги тестирования по ссылке. Автор выясняет, что переход с DDR4 на DDR5 не имеет никакого смысла, поскольку прирост производительности минимален и заметен только с флагманскими комплектующими. Ryzen 7 5700X3D определённо быстрее встроенного в PlayStation 5 Pro чипа, а значит мы уже в выигрыше.

Одна из главных фишек консоли заключается в скорости интерфейса PCIe 4.0. Мы не будем лишать компьютер такого важного элемента, поэтому купим материнскую плату Gigabyte B550M AORUS ELITE. Она поддерживает скоростной интерфейс и обладает массой других возможностей. При желании можно попробовать улучшить тайминги оперативной памяти, но эффект от этого может оказаться на уровне погрешности, а большая часть геймеров предпочитает не заниматься разгоном комплектующих. Материнская плата не подходит для последних поколений процессоров, но Ryzen 7 5700X3D вышел в 2024 году и не уступает по производительности решениям с сокетом АМ5, стоимость которых на несколько тысяч рублей выше.

Диванные эксперты много пишут о важности качественного комплекта оперативной памяти. Нас уверяют в том, что нужно взять ОЗУ с высоким потенциалом, но почему-то не говорят, как именно этот потенциал мы должны использовать. Получается, что рядовой пользователь переплачивает 3-5 тысяч рублей, но не получает ровным счётом ничего. Именно поэтому мы советуем взять две планки Patriot Viper Elite II по 16 Гб. Такого объёма вам хватит для любых задач, а цена просто смешная. Да, разогнать эту ОЗУ не выйдет, но мы очень сомневаемся, что рядовой геймеров вообще знает, как это сделать. Оперативная память работает на штатной для DDR4 тактовой частоте в 3200 МГц, а значит мы получаем не только стандартные параметры, но тратим на 32 Гб очень мало денег.

За счёт скоростного накопителя PlayStation 5 Pro может чрезвычайно быстро обрабатывать игры, снижая задержку до минимального значения. На ПК добиться такого же эффекта невозможно, но мы всё же попробуем установить один из самых быстрых SSD. Kingston Fury Renegade не только не хуже встроенного в консоль твердотельного накопителя, но и рекомендуется Sony в качестве дополнительного диска. Это говорит о высоком качестве и максимальной совместимости, а значит мы получаем максимум из возможного. На самом деле Kingston Fury Renegade гораздо быстрее, чем требуется для запуска видеоигр, ведь реальных сценариев, где можно использовать 7000 Мб/с просто нет. В данном случае мы экономить не будем, ведь нужно не ударить в грязь лицом перед владельцами игровых приставок, которые обязательно укажут на неучтённые нами компоненты. Мы предлагаем купить твердотельный накопитель объём м2 Тб, что полностью соответствует тому, что включает PlayStation 5 Pro.

Согласно мнению экспертов, обновлённая консоль может похвастать встроенной видеокартой уровня Radeon RX 7700 XT, но мы предлагаем взять Radeon RX 7800 XT, которая ощутимо быстрее. Судя по стоимости уже подобранных комплектующих, мы пока укладываемся в 130 тысяч рублей, а значит ничего не мешает купить более мощную видеокарту. Radeon RX 7800 XT имеет 16 Гб видеопамяти, тогда как у PlayStation 5 Pro есть всего 16 Гб, которые используются в зависимости от нужд системы в качестве ОЗУ или памяти встроенного графического чипа. Если учитывать, что у нас для оперативной памяти предусмотрены отдельные 32 Гб, то можно фиксировать ещё оду победу над экономией японского производителя. Radeon RX 7800 XT лучше справляется с играми и позволяет играть в разрешении 2К на самых высоких настройках графики без компромиссов. В этом случае можно получить стабильно выше 60 кадров в секунду, ну а это большой плюс, ведь с PlayStation 5 Pro достигать таких вершин удастся только с использованием технологии масштабирования. У Radeon RX 7800 XT есть FSR 3, которая присутствует в десятках популярных игр и позволяет запускать игры в разрешении 4К на максимальных настройках графики. Некоторые блогеры уже сравнивали картинку с PlayStation 5 Pro и мощного игрового компьютера и пришли к выводам, что на ПК лучше. Остановимся на том, что Radeon RX 7800 XT точно будет не хуже встроенного в приставку графического чипа, ну а о других преимуществах компьютера мы поговорим немного ниже.

Сборка была бы неполной без блока питания и корпуса. Излишне экономить мы не станем, как и переплачивать за бесполезные технологии. Нас полностью устроит Deepcool ATX PF750 RTL. Блок питания имеет мощность 750 Вт, что позволит вам поставить в системный блок более требовательную и мощную видеокарту через несколько лет. Он надёжный и создан одним из лучших брендов на рынке. Что до корпуса, то здесь важно наличие свободного пространства и не самая высокая стоимость. Берём Zalman N5 MF, в комплекте к которому идут 4 кулера. За счёт этого горячий воздух будет выводиться из корпуса, позволяя обеспечить стабильную работу даже самой производительной системе.

Если подсчитать, то вышло немногим больше 120 тысяч рублей. На оставшиеся 7 тысяч рублей вы можете накрыть стол, пригласить знакомы и как следует отпраздновать покупку. Старайтесь держать себя в руках, ведь после этого ещё нужно опробовать компьютер в деле. Ну а здесь вас ждёт не просто игровая станция, но и полноценное средство для работы, учёбы и развлечений. Доступны любые сценарии, предложить даже часть которых PlayStation 5 Pro не способна. Ну и раз уж мы говорим о российских реалиях, то было бы глупо забыть о санкциях. Купить сегодня цифровую копию для PlayStation 5 Pro можно, но сделать этого не так просто. Жители Европы не испытывают таких проблем, ну а Sony упрямо отказывается от денег российских фанатов. Именно поэтому разговоры об использовании пиратских копий вполне уместны. Например, почти все эксклюзивы, выходившие на PlayStation 5 и PlayStation 4, уже доступны на ПК. Мало того, они благополучно лежат на торрентах, тогда как владельцам приставки нужно платить за них 50 долларов и выше. Даже если не брать в расчёт бесплатный доступ к играм, то на компьютерах всегда дешевле за счёт высокой конкуренции. Steam регулярно устраивает распродажи, а значит вы получите не только более мощное железо, но и массу возможностей, о которых владельцы PlayStation 5 Pro могут только мечтать. Преимущества игрового компьютера очевидны, но консоли всё равно будут покупать. Многим геймерам кажется, что это удобно и просто, но достаточно только изучить предложения по ежемесячной подписке, чтобы прийти к противоположным выводам. Всё это тема для одного из следующих материалов, ну а на этом у нас всё.