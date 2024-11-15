PlayStation 5 Pro доступна в рознице, где цена на неё немного ниже

PlayStation 5 Pro стала самой главной технологической новинкой 2024 года. Нового поколения настольных видеокарт мы так и не дождались, а процессоры сильно разочаровывают, поскольку предлагают минимальный прирост производительности по сравнению с уже находящимися на рынке решениями. Вот только игровая приставка оказалась слишком дорогой. В США за неё просят $700, но европейским потребителям придётся платить ещё больше, ведь там она предлагается от €800. Эксперты всё ещё спорят о том, будет ли консоль успешной, ну а пока идут виртуальные баталии самое время ознакомиться с первыми официальными данным о продажах. На этот раз новости пришли из Японии, которая является родиной разработчиков PlayStation 5 Pro. По данным местного издания Famitsu, с 4 ноября, когда состоялся запуск консоли и до 10 ноября японские геймеры купили 78 тысяч приставок.

Цифра кажется высокой, но это только в том случае, если не проводить прямых сравнений с конкурентами. Так, даже сильно устаревшая Nintendo Switch расходится всего немногим хуже. Оказывается, за прошлую неделю модификацию с экраном, выполненным по технологии OLED, купили больше 42 тысяч геймеров, тогда как ещё 16 тысяч приобрели стандартную Switch Lite. Получается, что разница не такая большая, а ведь речь идёт о приставке, которая вышла на рынок больше семи лет назад, продолжая оказывать конкуренцию самым продвинутым продуктам Sony. Местные эксперты подсчитали, что даже это лучше, чем было на старте у PlayStation 4 Pro. Выясняется, что консоль прошлого поколения в первую неделю привлекала всего 65 тысяч покупателей, ну а происходящее сегодня называется победой. Японский рынок сильно отличается от американского и европейского, поэтому оценивать его крайне сложно. И всё же, даже такие цифры не выглядят убедительно. К счастью, PlayStation 5 Pro появилась и в России, что стало полной неожиданностью для фанатов.

Напомним, что сразу после официального анонса, в России стартовал предзаказ, в рамках которого любители видеоигр могли получить право стать первыми владельцами консоли за скромные 130 тысяч рублей. Для понимания происходящего: это в 2 раза больше, чем PlayStation 5 Pro стоит в США, но не прошло и недели, как вся первая партия, которая должна была поступить в российскую розницу по предзаказу, была раскуплена. Эксперты писали, что консоль появится в местных магазинах к концу ноября, а купить её свободно будет невозможно до конца декабря из-за повышенного спроса. Что же, реальность оказалась далека от таких сомнительных прогнозов, ведь PlayStation 5 Pro уже свободно лежит на полках. Купить её можно даже на «ЯндексМаркете», где цены сильно разнятся. Перекупщики, которые привезли консоль первыми, просят за неё чуть больше 200 000 рублей (в 3 раза дороже, чем в США). За такую сумму можно получить всего один джойстик и полное отсутствие устройства для чтения физических носителей информации. Некоторые продавцы предлагают доставить консоль по предоплате, но придётся подождать и заплатить дополнительную пошлину, тогда как есть и те, у кого она стоит 130 тысяч рублей.

Скорее всего, когда вы прочитаете этот материал, доступных приставок за такую сумму не останется, поскольку консоли за 130 000 рублей быстро разбирают. Что любопытно, найти PlayStation 5 Pro можно даже на сайте ДНС. Здесь можно сэкономить целых 5 тысяч рублей, зато количество пока не ограничено. Как мы видим, в первый день после появления игровой приставки в российской рознице цены оставляют желать лучшего. Перекупщики пытаются заработать, ну а магазины не планируют предоставлять геймерам высокие скидки. Скорее всего, уже к Новому году купить PlayStation 5 Pro можно будет дешевле 100 тысяч рублей, а значит самое время набраться терпения. Эксперты полагают, что потенциал консоли раскроется не сразу, а значит ожидание точно не будет напрасным, ведь можно не только сэкономить, но и получить доступ к большему количеству игр с улучшенной графикой.