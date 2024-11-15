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Bublik1
Роскомнадзор проверит Рунет на устойчивость в рамках полной изоляции от мировой паутины
Регулятор проводит ежегодные учения по повышению стабильности российского сегмента интернета

Ещё до того, как США и Европа наложили на Россию больше десяти тысяч самых различных санкций, изучался сценарий полного отключения страны от мировой паутины. Тогда такой сценарий многим пользователям казался нереалистичным, но в современных условиях исключать его не следует. Эксперты полагают, что до полной блокады не дойдёт, но в данном случае никто не знает, как будут развиваться события на геополитической арене. Ну а поскольку риски слишком высоки, то власти РФ планомерно проводят политику, направленную на повышение устойчивости и централизацию внутренней сети, способной функционировать без перебоев даже в случае самых агрессивных действий со стороны США. 

Как стало известно, на этот раз вместо небольших стресс-тестов Роскомнадзор планирует провести масштабные учения. Задача мероприятия заключается в том, чтобы выяснить потенциал российского интернета в условиях его полной изоляции от международного сегмента. Инициатива исходит от Центробанка России, который направил уведомление управляющим компаниям. Документ уже находится в руках журналистов, которые ознакомились с ним более подробно. По данным представителей Роскомнадзора, в рамках учений требуется выяснить, сможет ли российский сегмент продолжить работу в автономном режиме, если связь с мировыми серверами будет нарушена по внешним причинам. Представители властей ещё раз повторили, что не планируют обрывать каналы самостоятельно, но не исключают подобных действий со стороны иностранных государств. Отмечается, что важный эксперимент позволит выявить устойчивость не только всей сети, но и отдельных узлов, каждый из которых выступает в качестве связующего элемента системы. Требуется сделать так, чтобы все ключевые российские и зарубежные сервисы оставались доступны рядовым пользователям даже несмотря на полную изоляцию. Это обеспечит стабильную работу критически важных систем и не повлияет на жителей страны. 

Совместно с крупнейшими операторами связи Роскомнадзор оценит эффективность резервной инфраструктуры, которая предназначена для поддержания функционирования российского сегмента сети при отключении от глобального интернета. Планируется тщательно протестировать систему маршрутизации, которая приоритетно направляет трафик через внутренние узлы, а также выявить зависимые от международных серверов информационные системы. Это могут быть различные сервисы и библиотеки, физическое размещение которых находится за пределами России, а владельцы пользуются услугами иностранных хостеров. Точный перечень организаций, принимающих участие в тестировании, Роскомнадзор не разглашает. По информации представителей ведомства, учебные мероприятия не затронут обычных пользователей, которые даже не заметят значимых изменений. Для крупных компаний предлагался отдельный план, в рамках которого нужно было подать заявку до 15 ноября, что позволило бы сохранить доступ к зарубежным ресурсам на время тестирования. 

Напомним, Роскомнадзор получил полномочия по централизованному управлению трафиком ещё в 2019 году. На сетях операторов связи с тех пор установлены технические средства противодействия внешним угрозам. Подобное оборудование и программные модули позволяет фильтровать трафик на глубоком уровне в рамках технологии DPI. Эти системы позволяют контролировать маршруты передачи данных и блокировать доступ к запрещённым сайтам. В условиях кризисной ситуации это оборудование может стать основой для автономной работы российского интернета. Учения проводятся уже не первый год и впервые были инициированы в 2019. Именно тогда был принят закон о суверенном интернете. В первый раз тестирование охватывало защиту данных пользователей сотовой связи и безопасность инфраструктуры умных устройств. Результаты оказались положительными, и с тех пор Роскомнадзор регулярно совершенствует системы безопасности и устойчивости.

Как уже было сказано выше, споры о том, могут ли власти США пойти на отключение РФ от мировой паутины, не утихают. Предполагается, что момент, когда сделать это можно было с высокой эффективностью и максимальными потерями для России, уже упущен. Совсем скоро к власти придёт Трамп, ну а многие аналитики уверены, что президент заинтересован в налаживании отношений между странами. Трамп не раз критиковал Белый дом за использование доллара в качестве оружия и вряд ли пойдёт на обострение. Аналитики пишут, что правительство РФ не может полагаться на случайность, поэтому проводятся действия, способные сгладить эффект даже самых суровых ограничений. Некоторые эксперты пишут, что в будущем власти РФ могут использовать полученный в результате учений опыт для блокировки нежелательного контента, а также создания информационного купола. Всё это вполне возможно, ведь наш мир всё заметнее разделяется на несколько лагерей, каждый из которых будет пытаться проводить собственную политику, а значит свободный доступ к мнению оппонентов станет слишком опасен. Всё это только один из возможных сценариев, ну а рядовым пользователям пока волноваться не стоит, ведь смотреть пиратские сериалы, обмениваться мемами и читать социальные сети мы с вами сможем при любом раскладе. 

#санкции #интернет #роскомнадзор #рунет
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Kurkukormislo
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Андрей Ангарский
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Megagad
18:28
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Kurkukormislo
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не, ты только брак одновентиляторный приводил, и какие то гомно бюджетные поделки гигабита
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Megagad
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уважаемый, ваши слова: Видеокарта по цене PS5 pro и скрин с ценой 85к. ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ ПС5Про за 85к? РУБЛЕЙ Сейчас. На РОСИЙСКОМ РЫНКЕ! Ссылку или скрин в студию
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Kurkukormislo
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Ты просто брак всякий одновентиляторный приводил, и лживые тесты, в новых играх 3050 уже на 100% быстрее чем 580
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Megagad
18:26
и где там "цена"? На весь ваш опус - только одно слово, включающее что-то похожее на "цена": сценаристов :D Так где-же вы там цену указывали? А? Опять "немного приврали"?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
FelsheR-молодец
18:25
Получается некраина изменяет сама себе? Россия бабки с новыми территориями имеет от этих прогонов, а 404 как обычно член в попе! Браво, данунахуй - ты осел!))
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
FelsheR-молодец
18:24
Надо же новые российские территории на что-то отстраивать. В Мариуполе жителям разрушенных укрофашистами домов, уже квартиры дают.
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
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