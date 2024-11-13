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Bublik1
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
Речь идёт о 4% от всех сотрудников американской компании

В последние несколько дней курсировали самые разные слухи, связанные с решением руководства AMD уволить часть сотрудников. Высказывались противоречивые мнения, но в итоге представители американской компании вышли на связь и сделали важное заявление. Сообщается, что на этот раз инсайдеры не обманули, ведь по всему миру сокращается около 4% от всех сотрудников.

Точных данных о том, какие именно специальности попали под увольнение, не указывается, и аналитики полагают, что решение будет иметь для AMD остро негативные последствия. Причина в том, что ключевые конкуренты постоянно расширяются. Область полупроводников привлекает инвесторов, а сокращение персонала не идёт на пользу продажам и разработке новых технологий. 

В оправдание происходящего представители красных заявили, что увольнения происходят в рамках оптимизации и помогут компании занять лидирующие позиции в стремительно развивающейся области искусственного интеллекта. По данным инсайдеров, многие из тех, кому придётся искать новую работу, узнали о решении из средств массовой информации, а руководство не готово на диалог и не поясняет причин своего выбора. Напомним, слухи о массовых сокращениях появились вскоре после выхода финансового отчёта за третий квартал. С июля по сентябрь компания увеличила выручку и прибыль на 17% и 34% соответственно, но прогнозы на четвёртый квартал оказались ниже ожиданий аналитиков. Это привело к падению курса акций на 13.6%, поскольку инвесторы были разочарованы низкими финансовыми показателями. Согласно опубликованным данным, большая часть подразделений AMD чувствует себя неплохо, а вот с игровым сегментом у американской компании имеются значительные сложности. Так, в третьем квартале совокупный доход от игровых решений снизился на 69% что стало серьёзным ударом для компании. Если в цифрах, то ранее удалось получить 1.49 миллиарда, тогда как по итогам третьего квартала только 462 миллиона долларов. Ожидаемо упала и операционная прибыль игрового подразделения, которая ранее достигала скромных 208 миллионов, но на этот раз опустилась почти до нуля и составила всего 12 миллионов долларов. 

Представители AMD заявили, что такой резкий спад связан со снижением спроса на готовые решения, что, в свою очередь, вынудило компанию пересмотреть подход к распределению ресурсов. Аналитики полагают, что на доходах сказалось снижение заказов со стороны производителей игровых консолей, а также минимальный спрос на настольные видеокарты. При этом представители красных уверяют, что не планируют снижать темпы роста, ведь в планах агрессивное развитие. Так, AMD направляет значительные средства на развитие и покупку технологий для ускорения процессов, необходимых для работы с искусственным интеллектом. Чтобы финансировать это расширение, компания планирует использовать как наличные средства, так и получить несколько крупных кредитов. 

Новость об увольнениях активно обсуждалась на специализированных форумах, таких как Team Blind и The Layoff. Один из пользователей написал, что сокращения затронут 1000 сотрудников из глобального штата в 26 000 человек. Другие участники чата подтвердили, что они или их знакомые были уведомлены о грядущих изменениях. Некоторые сотрудники рассказывают, что увольнение стало неожиданным, а сами они находятся в полном замешательстве. Например, один из бывших сотрудников компании признался, что чувствует себя потерянным, а решение об его отставке было принято так высоко, что он не может даже узнать причины такого выбора. В рамках официального заявления AMD подчеркнула, что сокращения были частью стратегии по оптимизации ресурсов и нацелены на поддержку тех направлений, которые обладают наибольшим потенциалом роста. Представители компании также заявили, что к затронутым сотрудникам отнесутся с уважением и окажут помощь в переходный период. Проще говоря, выходное пособие будет щедрым, что даст время на поиск новой работы без возникновения финансовых рисков. Аналитики полагают, что AMD теряет интерес к рынку настольных видеокарт. И поскольку конкурировать с NVIDIA не получается, то для сохранения финансового потенциала и было принято решение уволить часть сотрудников.

На этом фоне звучат мнения, что красные могут стать одной из главных жертв гонки в области искусственного интеллекта. Ведущие позиции здесь занимает NVIDIA, а крупные компании инвестируют огромные деньги в покупку дорогостоящего оборудования. Пока никто не может подтвердить эффективность умных алгоритмов, а попытка оптимизации обходится намного дороже, чем содержание полноценного штата сотрудников. Отдельные компании даже начали увольнять людей, надеясь использовать дешёвый ИИ, но пока такие эксперименты не носят массового характера. Эксперты уверены, что говорить о приходе эры ИИ ещё слишком рано, ну а попытка направить значительную часть ресурсов в область разработки графических ускорителей, может сыграть с AMD злую шутку. Та же NVIDIA не делает таких опрометчивых шагов и планирует выпустить полноценную линейку видеокарт в начале 2025 года. Что до красных, то там хотят сократить инвестиции в настольную графику, сосредоточившись на наиболее востребованных решениях. 

#amd #интересное
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AMD увольняет 4% сотрудников, чтобы окупить покупку Silo AI и ZT Systems
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