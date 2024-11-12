Рано или поздно наступает момент, когда вам просто необходимо купить новый компьютер. Старое железо перестаёт тянуть новые игры или же больше не устраивает вас по другим причинам. Компьютер и вовсе может сломаться, либо вам требуется перейти на другую операционную систему. Какая бы причина ни была, есть несколько способов её решения. Например, вы можете попытаться сделать апгрейд. К сожалению, такой способ не всегда работает, поскольку производители основных комплектующих не слишком долго оказывают техническую поддержку. Например, Intel меняет сокет каждые два года. Это значит, что сделать апгрейд без замены материнской платы не выйдет, ну а это дополнительная статья расходов. Кроме того, если вы давно не меняли компьютер, то с высокой вероятностью там находится и оперативная память прошлого поколения. Твердотельный накопитель старого образца также придётся менять, поэтому многие пользователи считают, что гораздо проще купить новый компьютер.

И вот здесь у вас есть два варианта: готовый системный блок, собранный специалистами той или иной компании, или же подбор комплектующих своими руками. Давайте разберём наиболее сильные и слабые стороны каждого из подходов и сделаем выводы. Прежде всего остановимся на готовой сборке. Очевидно, что такой компьютер окажется дороже того, что вы подберёте самостоятельно. Здесь причина в том, что заработать хочет не только производитель, продавец и поставщик, но и предприятие, которое занимается сборкой. Довольно часто речь идёт о крупных компаниях, которые комплектуют десятки тысяч ПК в месяц. Создание такого предприятия требует значительных инвестиций, а значит готовая сборка не может стоить дёшево. Компания, как правило, даёт на свою работу расширенную гарантию до трёх лет, а значит в случае поломки можно получить качественное сервисное обслуживание в сжатые сроки.

Такой системный блок хорош тем, что он уже полностью готов к работе. Довольно часто туда устанавливают операционную систему Windows, а также драйверы для оборудования. Вы просто приносите свой ПК домой, а после можете запускать любые игры и другие задачи без длительной настройки и траты времени. Учитывая тот факт, что многие пользователи плохо разбираются в компьютерах, готовая сборка позволяет выбрать наиболее подходящие компоненты без изучения сложных параметров. Если речь идёт о магазине с живыми продавцами, то вам ещё и могут дать совет, что позволит сделать максимально удачный выбор. Вот только так бывает не всегда. Довольно часто сборщики компьютеров оторваны от реальности. Там можно встретить самые странные комплектующие. Например, к бюджетному процессору ставят продвинутую материнскую плату, но скромный твердотельный накопитель на 512 Гб с ужасающей скоростью чтения и записи. Почти всегда используются бюджетные SSD, тогда как процессоры крайне редко соответствуют видеокартам. Встретить графические чипы AMD в готовых сборках крайне сложно, ну а это существенно ограничивает возможности для выбора. Видеокарты сборщики предпочитают ставить известных брендов, тогда как народная Palit предлагает такую же скорость, но может оказаться дешевле на 10-50 тысяч рублей.

Существуют и другие нюансы, но иногда бывает и так, что магазину срочно нужно избавиться от слишком задержавшегося на полках товара. В итоге продавец будет советовать вам заведомо плохой компьютер, а значит вы заплатите за то, что вам абсолютно не нужно. Нередко магазины и вовсе предпочитают не указывать наименования отдельных комплектующих. Довольно сложно узнать производителя и технические характеристики блока питания. Здесь указывается только мощность, тогда как остальные параметры игнорируются. Точно такая же ситуация и с твердотельным накопителем, а в итоге узнать скорость и другие параметры своего SSD вы можете только путём тестов и скачивания специализированного ПО. А вот корпусу уделяется слишком много внимания. Сюда ставится яркая подсветка, которая призвана отвлечь внимание неподготовленных покупателей. Ну и не забывайте, что найти подходящий именно вам компьютер почти невозможно, ведь у сборщика свои резоны и интересы.

Совсем другое дело, когда вы сами подбираете все комплектующие. Практика доказывает, что при аналогичной стоимости с готовым системным блоком, сборка своими руками будет мощнее и перспективнее. Вы можете выбрать процессор, который отвечает вашим требованиям. Не нужно выбирать между бюджетным вариантом Intel и флагманами этой же компании. Точно также обстоят дела с материнской платой и другими комплектующими. Вы чётко знаете свой бюджет, поэтому купите только то, что подходит лично вам. При этом потенциальный покупатель знает цену каждому компоненту, поэтому может корректировать набор в реальном времени. Допустим, вы изначально планировали взять более мощный процессор, но понимаете, что не потянете такую сборку. В этом случае можно взять не самые брендовые комплектующие, либо пожертвовать одним из компонентов. Всегда можно гибко корректировать конечную стоимость, ну а результат будет полностью зависеть от вас.

Нет никаких сомнений, что сборка своими руками имеет очевидные минусы. Например, рядовой пользователь плохо знаком с данной темой, поэтому купит крайне спорный комплект. В таких случаях готовая сборка будет даже лучше, а значит перед тем, как собирать ПК своими руками, почитайте советы экспертов. На нашем сайте достаточно полезной информации, хотя не вся она актуальна и отражает современные тенденции. Именно поэтому рекомендуется изучить мнение нескольких экспертов. В этом случае вы получите более полную картину, а значит сможете сэкономить, не потеряв в производительности готовой системы. Помните, что даже самый идеальный ПК, собранный своими руками, стоит денег. Это самый главный минус, ведь комплектующие дорожают, а значит вы должны быть готовы к тому, что заплатите за игровой компьютер существенно больше, чем 5 лет назад. Кроме того, рубль дешевеет, ну а всё это становится настоящим вызовом для российских геймеров. Ни один из способов не идеален, поэтому выбирайте тот, что подходит лично вам.