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Можно ли использовать смартфон во время дождя, и что нужно знать перед покупкой нового телефона

Защита от влаги и пыли чрезвычайно важна, но очень часто производители стараются эту информацию пользователям не сообщать
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По данным многочисленных ремонтных мастерских, чаще всего поломки смартфонов происходят по двум причинам: падений с различной высоты и контактов с жидкостью. Не так важно, куда вы уронили ваш телефон, ведь в конечном итоге всё решает уровень встроенной защиты и изрядная доля везения. Например, смартфон может очень неудачно удариться о твёрдый предмет на асфальте, а в результате треснет не только дисплей, но и повредятся внутренние компоненты. Ремонт такого устройства окажется крайне дорогим удовольствием, а значит необходимо предпринять некоторые действия, позволяющие снизить негативные последствия во время падений. Сегодня мы разберём важные моменты, знать которые нужно перед покупкой нового смартфона. Прежде всего остановимся на подробностях защиты, которые обеспечивают производители.

Защита от попадания пыли и других твёрдых частиц определяется по первой цифре в коде. Например, это может быть IP6Х или IP4Х. Обывателю эта информация не о чём не говорит, ну а эксперт понимает, что в первом случае смартфон получил полную пыленепроницаемость, тогда как во втором гарантируется защита от пыли, диаметр которой не выше 1 миллиметра. Для надёжной работы устройства достаточно и IP54, но давление со стороны маркетологов делает своё дело, а в результате многие пользователи хотят получить максимальную защищённость. Ноль в данном случае означает полное отсутствие защищённости от попадания пыли, но такие устройства давно не производят, поскольку почти все актуальные смартфоны могут предложить IP4Х или даже IP5Х (защита от пыли). Что до водопроницаемости, то здесь следует обращать внимание на вторую цифру. В таком случае IPХ5 будет означать, что ваш аппарат на прилавке обеспечит защиту от брызг, идущих с любой стороны, тогда как IPХ7 гарантирует отсутствие поломок, даже если устройство упадёт в воду. Оказывается, даже здесь есть свои нюансы. IPХ7 позволяет купать телефон не более получаса на глубине до одного метра, тогда как IPХ8 позволяет не беспокоиться о прочности корпуса даже при глубоководных заплывах с длительным сроком. IPХ9 обеспечит надёжную защиту от воды под давлением, ну а теперь мы с вами научились расшифровывать ключевые характеристики пыле и влагозащищённости. 

Например, если телефон на витрине обеспечивает только IP45, то его не следует бросать в песок на пляже, но можно использовать во время дождя. IP67 позволяет не думать о проблемах с пылью, но не рекомендует ронять смартфон в открытую реку или море, где сильное давление на глубине способно повредить целостность корпуса. Кажется, что выбор нужного аппарата простой, вот только если копнуть глубже, то выясняются любопытные подробности. Чаще всего производители указывают уровень защищённости мелким шрифтом. Порой информация не доступна даже на официальном сайте, ну а всё это вызывает удивление. По мнению экспертов, большая часть производителей обеспечивает высокую защиту от попадания влаги и пыли, но предпочитает такие данные не афишировать. Причина в том, что это подорвёт продажи флагманов, за которые просят намного больше денег. Так, все аппараты серии iPhone 16 имеют защиту с показателем IP68, тогда версия 5G популярного Redmi Note 13 Pro может похвастать только IP54. Таким образом оба аппарата обещают высокую защиту от пыли, тогда как более дорогой производства Apple имеет более надёжную защиту от проникновения влаги. 

Узнать информацию о степени защиты бывает непросто, ведь даже не самый свежий Xiaomi 13T имеет полную защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. И вот здесь и появляется важна дилемма, ведь многие старые смартфоны не имеют такой высокой защиты. Эксперты полагают, что главная угроза для бюджетных аппаратов и старичков кроется в дожде. Беспокоиться о попадании влаги в комнате внутрь вашего телефона всё же не стоит, но использовать его во время дождя строго запрещается. Рекомендуется пройти в укрытие, где таких проблем точно не возникнет. Не спасают и беспроводные наушники, ведь здесь также следует изучать стандарт защищённости. Особенно следует беречь разъёмы, с помощью которых ваш гаджет подключается к внешним устройствам. Так, влага может попасть через порт для подключения физических наушников. Кроме того, под угрозой порт для зарядки. Влага легко проникает в смартфоны через отверстия для динамиков, а после приводит к неприятным эффектам на дисплее. Изображение становится размытым, а во многих случаях восстановить работу компонентов уже не получится. 

Если по каким-либо причинам вы купили телефон, которые не способен нормально себя чувствовать под дождём, то следует приобрести защищённый чехол. Убедитесь, что он соответствует всем стандартам, поскольку здесь также есть свои градации. Многие пользователи уверены, что любой силиконовый чехол гарантирует защиту от пыли и влаги, а также спасёт во время падения. К сожалению, всё не так, как нам бы хотелось. Только эксклюзивные и дорогие чехлы обеспечивают такие возможности, но сами они имеют большие размеры и понравятся далеко не каждому человеку. Эксперты советуют учитывать все указанные нами переменные во время покупки нового телефона. Если аппарат уже лежит в вашем кармане или сумке, изучите его возможности в интернете. Ну и не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Если влага уже попала в аппарат, его нужно как можно быстрее выключить и отнести мастеру. Специалист разберёт ваш смартфон, удалит остатки влаги и сделает всё для его спасения. Придётся выложить деньги за ремонт, но покупка нового аппарата всё равно обойдётся дороже. Ну а перед походом в магазин или выбором мобильника в интернете, обязательно убедитесь, что он соответствует стандарту IP54 и выше. Это позволит не беспокоиться от попадания пыли и гарантирует защиту даже во время проливного дождя. 

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