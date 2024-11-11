Вместо вертолёта украинские спецслужбы получили несколько ракет и уничтоженную военную базу

В 2023 году украинские власти с гордостью рассказывали об успешной операции, в рамках которой один из пилотов военного вертолёта согласился сдать машину и экипаж в обмен на вознаграждение. Как выяснилось, все члены экипажа были ликвидированы сразу же после посадки, тогда как пилот получил деньги и поселился в европейском городе. Какое-то время о его месторасположении не было ничего известно, но в итоге пилота нашли мёртвым.

Расследование продолжается, но украинская сторона не перестаёт предпринимать попытки связаться с боевыми лётчиками российской армии. Например, в том же 2023 стало известно, что пилот истребителя сообщил о попытке подкупа со стороны СБУ спецслужбам РФ, что позволило получить армии ценные сведения, а также предотвратить опасный инцидент. Похоже, нечто подобное случилось совсем недавно.

По данным российских источников, на этот раз внимание СБУ было сосредоточено вокруг Ми-8МТПР-1 «Рычаг». Речь идёт о современном комплексе РЭБ, построенном на базе вертолёта и служащем для подавления ракет, глушения радаров и многих других задач. Устройство считается высокотехнологичным и обладает высокой эффективностью. Сообщается, что украинские спецслужбы готовы были предложить перебежчику не только деньги, но и безопасность. Так, пилоту гарантировали получение гражданства Чехии и вознаграждение за предательство в размере 750 000 долларов. Как только с пилотом связался куратор по имени Сергей, информацию получили российские спецслужбы. Лётчик сам доложил об инциденте командованию, что позволило провести операцию под носом у СБУ. По некоторым данным, пилоту также предлагали вывезти семью за границу, но в целом украинская сторона остаётся верна стандартным методам давления. Используется подкуп, шантаж, угрозы родным и близким, а также масса аналогичных методов запугивания и принуждения к сотрудничеству.

Когда украинский куратор по имени Сергей начал рассказывать пилоту план побега, то на связи с СБУ уже находились российские силовики. Украинская сторона предложила отравить членов команды, ну а яд нужно было сделать самостоятельно. Указанный выше Сергей назвал все компоненты, которые нужно было купить в аптеке. После этого требовалось всё смешать в правильной пропорции, получив таким образом сильнодействующее ядовитое вещество. Что примечательно, к делу подходили основательно, поскольку покупка компонентов не должна была вызвать подозрений, ведь все лекарственные препараты можно было приобрести в любой аптеке без рецепта. Дозировка в точной пропорции была заранее сброшена через мессенджер, и это позволяло без проблем перегнать Ми-8МТПР-1 «Рычаг» через линию соприкосновения. Пилоту заявили, что жизни экипажа не важны, рассказывая о возможностях, которые он получит в будущем. Что любопытно, СБУ наладила также контакт с женой пилота. Ей отводилась важная роль, поскольку именно она должна была склонить российского лётчика к предательству. Похоже, супруга пилота уже знала о происходящем, когда на связь с ней вышел агент СБУ.

Для семьи пилота готовился отдельный сценарий. Родственников предлагали перевезти в Турцию, а после транзитом через несколько государств доставить на Украину. По данным российских экспертов, в последнее время европейские спецслужбы неохотно соглашаются на совместные операции с СБУ, поскольку та перешла к откровенно террористическим способам ведения дел. Проблем с транзитом гражданских возникнуть не должно было, а вот гарантировать безопасность самого пилота в таких условиях крайне сложно. По данным российских источников, детали операции обговаривались почти год. В какой-то момент украинский куратор предложил совершить небольшое отклонение от курса, доказав свою лояльность и проверив, насколько далеко может зайти машина на украинскую территорию. Убедившись, что пилот готов к выполнению задания, СБУ огласили финальный план. По задумке Ми-8МТПР-1 «Рычаг» получал коридор для безопасного перелёта. Машина должна была сесть на аэродроме в Украине, а к этому моменту весь экипаж уже был бы мёртв. В назначенный день на секретном аэродроме собрались представители украинских спецслужб, но вместо вертолёта к ним прилетели российские ракеты. База была полностью уничтожена, а пилот участвовал в интервью российской прессе.

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