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Bublik1
Власти РФ намерены ввести налог на технику Apple, что приведёт к росту стоимости iPhone в рознице
Идею поддержали ключевые ведомства, а слово осталось только за Госдумой

Российские власти решают массу важных вопросов, совершенствуя законодательную базу, но очень часто решения оказываются сильно запоздавшими. Например, закон о работе майнеров нужен был ещё в 2021 году, но появился он совсем недавно. Налоговая база до конца не определена, ну а всё это ставит честных фермеров в уязвимое положение. При этом мошенники долгое время пользовались законодательными дырами. Точно такая же проблема и с миграционным кризисом. Власти активно начали решать вопрос только после целого ряда трагических событий. Сегодня инициативы смотрятся впечатляюще, но всё это запоздало как минимум на 10 лет. Одновременно с этим часть инициатив вызывает в обществе сильное беспокойство. К примеру, повысить утилизационный сбор на автомобили было решено несмотря на то, что большая часть экспертов призывала оставить прежнюю ставку хотя бы до завершения СВО и снятия санкций. 

Автомобили дорожают, что делает транспортные средства недоступными рядовым гражданам. Эксперты пишут, что бюджет не получит никакой реальной прибавки, поскольку легковых автомобилей будут покупать мало, а значит выгода окажется отрицательной и скажется только на карманах рядовых граждан страны. Учитывая невероятно высокую ставку по кредитам, брать машину в рассрочку сегодня невыгодно, ну а всё это оказывает давление на рынок. Судя по последним новостям, рядовые пользователи радуют себя электроникой, но всё идёт к тому, что и здесь появится целый ряд неприятных законодательных норм. Председатель комитета по промышленности и торговле напомнил, что Apple продолжает порочную практику, сильно осложняя жизнь владельцам смартфонов в России. По словам Владимира Гутенева, несмотря на все просьбы со стороны российских властей, яблочная компания не готова на компромисс. Архитектура iOS обладает целым рядом особенностей, в результате чего ограничивает возможности разработчиков. Закрытая экосистема полностью контролируется со стороны Apple, ну а сегодня требуется создать специальные условия для функционирования данной операционной системы в России.

В Европе яблочная компания уже пошла навстречу властям, позволив создавать магазины приложений с уникальной экосистемой. В России ничего подобного нет, а представители американской компании постоянно удаляют программное обеспечение банков и другой контент. Что же, если по-хорошему не получается, то нужно сделать по-плохому. Владимир Гутенев полагает, что требуется ввести дополнительное налогообложение на лиц, покупающих технику Apple. Под удар попадут владельцы смартфонов и другой электроники, а новый законопроект будет рассмотрен депутатами Госдумы в самое ближайшее время. Главная идея заключается в том, чтобы сделать продукцию американской компании слишком дорогой по сравнению с другими игроками на российском рынке. Такой шаг неминуемо скажется на доходах Apple, вынудив янки пойти на уступки российским властям. Владимир Гутенев полагает, что законопроект будет одобрен, а полученные средства можно направить в фонд поддержки отечественных производителей электроники. Что важно, законопроект уже получил полную поддержку со стороны российских властей. Так, о необходимости обложить налогом все смартфоны Apple в РФ заявили представители Минпромторга, Кабмина и Государственно-правового управления Президента.

Пока сложно сказать, каким образом будет функционировать новый закон. Скорее всего, все российские сети получат предписание, вынуждающее повысить цены на продукцию яблочной компании. В результате смартфоны сильно подорожают, но сколько будут просить за iPhone, никто пока не знает. Как уже было сказано выше, вероятность появления нового налога крайне велика, а значит фанатам Apple придётся платить больше. А вот эффективность такой нормы вызывает большие сомнения. Прежде всего напомним, что недавно состоялся релиз серии iPhone 16. Так вот, несмотря на то, что цены на базовую модель стартовали со 100 000 рублей, аппараты расходились быстрее, чем горячие пирожки у вокзала. Спрос превысил показатели прошлого года в 5 раз, а многие покупатели и вовсе отдают предпочтения исключительно флагманам за 200 000 рублей. Не следует забывать, что даже до начала СВО рынок РФ для Apple никогда не был значимым. Рядовые потребители предпочитают менее дорогие смартфоны, ну а уже два года как американская компания в России не работает. Даже если бы руководство Apple хотело пойти на уступки российским властям, то сделать это сегодня крайне сложно. Проще говоря, уже совсем скоро iPhone 16 в России сильно подорожает, но никаких подвижек в плане либерализации работы российского бизнеса в экосистеме iOS не будет. 

#apple #iphone
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