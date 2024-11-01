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Bublik1
AMD и Intel придётся подвинуться, ведь NVIDIA выпустит серию настольных процессоров в сентябре 2025г
Процессор будет основан на архитектуре ARM, что принципиально отличает новое решение от находящихся сегодня в продаже процессоров AMD и Intel

Многие наши читатели знают, что 2024 год принёс рядовым потребителям массу разочарований в области полупроводников. Перечислять их все нет никакого смысла, ведь изучить данные подробнее вы можете по ссылке. Суть сводится к тому, что часть продуктов перенесена на 2025, тогда как даже поступившие в продажу вызывают крайнее удивление. К примеру, AMD выпустила новую серию настольных процессоров Ryzen 9000. Даже если вы купите видеокарту за $2000, то получить больше 8-10% прироста в играх по сравнению с прошлым поколением не получится. Но это только в разрешении 1080р, ведь в 4К различия в лучшем случае достигают скромных 5%. В случае же, если у вас стоит не самая дешёвая видеокарта за 40 тысяч рублей, то искать разницу придётся с помощью специализированных синтетических тестов. Результат оказался очевидным, ведь рядовые пользователи холодны к таким сомнительным релизам, предпочитая проверенные продукты прошлых поколений. AMD уже скинула цены на все процессоры, а уже сегодня купить 12-ядерный Ryzen 9 9900Х на Newegg можно за $383, что на более чем $100 дешевле рекомендованной стоимости на момент релиза в середине августа. Дешевеют и другие процессоры новой серии, а уже совсем скоро цены на них будут примерно равны аналогам Ryzen 7000.

Примерно такие же скудные успехи мы наблюдаем и у Intel. Архитектура Arrow Lake должна была стать самым большим прорывом компании с момента появления серии бренда Core, но по непонятным причинам переход с 10-нм узла на 3-нм нормы не принёс вообще никаких изменений. Представители производителя упрямо рассказывают журналистам о том, что имели возможность сделать камни Core Ultra 200 быстрее, но решили сосредоточить усилия на энергоэфективности. Сомнительное утверждение, не имеющее под собой никаких оснований. Новое поколение процессоров Intel может соперничать по показателю спроса только с Ryzen 9000, вот только у синих нет возможности быстро корректировать ценовую политику, тогда как красные уже перешли к масштабным скидкам. Геймеры скажут, что в руках у AMD есть технология 3D V-Cache, демонстрирующая впечатляющие возможности в игровых сценариях. Что же, через неделю в продажу поступит геймерский Ryzen 7 9800X3D, вот только официальные тесты выглядят крайне тревожно. По данным специалистов AMD, новый 8-ядерный камень окажется примерно на 8% быстрее Ryzen 7 7800X3D в играх. Вот, только чтобы получить заветные проценты, потребуется видеокарта GeForce RTX 4090 и игровое разрешение 1080р. 

Глупо думать, что владельцы такого мощного железа играют в народном разрешении, а значит потратившие $4000 на сборку ПК энтузиасты вообще могут не заметить прибавки по сравнению с Ryzen 7 7800X3D. В качестве апгрейда по сравнению с сильно устаревшими решениями Ryzen 7 9800X3D смотрится интересно, а сам камень способен конкурировать с флагманами Intel, но зажиточные любители видеоигр ждали не такого исхода. Учтите, что это официальные тесты, а значит в реальных условиях камень поведёт себя ещё хуже. Эксперты разводят руками, но поделать ничего нельзя. Если уж технология 3D V-Cache со совершенно другим способом размещения кэш-памяти не приносит никакого заметного прироста быстродействия, то ждать чего-то особенного от обычных процессоров и вовсе не приходится. На технологических сайтах пишут о закате эры настольных процессоров, тогда как время от времени можно увидеть и другое мнение. Некоторые эксперты полагают, что в тупике только процессорная архитектура х86, тогда как на рынке существуют и другие перспективные решения. Простой пример, ещё не вышедший смартфон Xiaomi 15 Pro, получивший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оказался способен на невероятные достижения. 

Например, после запуска эмулятора Windows, камень может запускать ремастер Red Dead Redemption, обеспечивая стабильные 160 кадров в секунду. Скорее всего, разрешение было установлено на 720р, ну а сама игра не относится к технологическим новинкам. И всё же, это важный рубеж, ведь речь идёт о крошечном чипе, интегрированная видеокарта в котором в разы меньше аналогичных решений на популярных APU (гибридные процессоры) AMD. А между тем указанный выше процессор выпускается на базе архитектуры ARM, которая считается крайне перспективной и способна решить задачи, ставящие в тупик крупные полупроводниковые компании. Инсайдеры заговорили о планах NVIDIA ворваться в сегмент настольных процессоров ещё в 2023 году. Как выяснилось, подчинённые Дженсена Хуанга, активно сотрудничающие со специалистами MediaTek, за прошедший год добились значительных успехов. Оказывается, в сентябре 2025 на рынке настольных процессов появится новый игрок. Сегодня капитализация NVIDIA перевалила за $3.5 триллиона, а гигантские доходы позволяют вливать огромные деньги в разработку новых продуктов. Умные алгоритмы значительно сокращают время, необходимое на исследования, а в результате под руководством Дженсена Хуанга инженерам зелёных удалось добиться заметного прорыва в кратчайшие сроки. 

По данным инсайдеров, разработка идёт вместе со специалистами MediaTek, ну а первые процессоры будут предназначены для корпоративного сегмента. Все они получат продвинутый ИИ, а немногим позднее появятся и потребительские решения. Насколько быстрыми будут процессоры NVIDIA, пока сказать сложно. Информации нет даже у инсайдеров, но у MediaTek есть довольно интересные мобильные чипы для смартфонов, а значит разработку не нужно было начинать с нуля. Некоторые эксперты полагают, что новые процессоры NVIDIA с архитектурой ARM окажутся интересны ещё и за счёт тесной интеграции в графическую экосистемы компании. Это позволит увеличить конечную производительность за счёт лучшей оптимизации процессорной и графической архитектур. Следует напомнить, что примерно 15 лет назад Дженсен Хуанг уже делал попытку ворваться на рынок настольных процессоров. Tegra ждал оглушительный провал, но с тех пор финансовый и интеллектуальный потенциал NVIDIA стал на порядок выше. Сумеет ли Дженсен Хуанг всем этим воспользоваться, большой вопрос. Рядовым пользователям абсолютно всё равно, кто будет выпускать процессоры и видеокарты. Если Intel и AMD самостоятельно не могут совершить технологический прорыв, то пусть дядюшка Хуанг их как следует подтолкнёт, а иначе мы так и будем получать виртуальную прибавку в 8% каждые два года.

#amd #intel #nvidia #процессоры #arm
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В Intel подтвердили отсутствие планов использовать конструкцию MoP в будущих процессорах
NVIDIA может выпустить Arm-платформу для настольных ПК в сентября 2025 года
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