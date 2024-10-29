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Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров

В конечном итоге всё сводится к реальным сценариям, но новая технология не способна показать заметного преимущества в играх и других задачах
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При выборе нового компьютера или ноутбука большая часть пользователей обращает внимание на самые различные характеристики. Большая часть хочет получить максимально быстрый процессор за свои деньги. Геймеры предпочитают мощные видеокарты, ну а одним из важных компонентов остаётся количество оперативной памяти. Без качественного экрана не обходится ни один игровой ноутбук, а установка дисплея с поддержкой 144 Гц стала хорошим тоном. Всё это позволяет получать максимум впечатлений от просмотра фильмов, работы с приложениями или прохождения игр, но есть и другие характеристики, на которые следует обращать внимание.

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К числу таковых относится твердотельный накопитель. Скорее всего, в вашем компьютере или ноутбуке уже установлен SSD, хотя производители лэптопов делают всё для максимальной экономии. Даже в моделях за 100 тысяч рублей редко встречаются накопители объёмом выше 512 Гб, что сильно ограничивает возможности конечного покупателя. На обычном компьютере всё гораздо проще, ведь вы всегда можете подключить ещё один SSD, увеличив объём постоянной памяти в несколько раз. Вот только если обратить внимание на цены, то выбор оказывается не таким уж и простым. В продаже можно встретить твердотельные накопители за 10 тысяч рублей, но есть и модели, ценовая политика которых поражает воображение. Сегодня мы изучим SSD, которые относительно недавно появились на рынке и ещё не успели стать массовыми. 

Для начала немного теории. Первыми в продажу поступили твердотельные накопители, подключение которых к ПК обеспечивалось при помощи интерфейса SATA 3. Подобные устройства выпускаются и сегодня, но процент их постоянно снижается, поскольку даже самые бюджетные материнские платы имеют в своём распоряжении PCIe 3.0. Стоит учитывать, что между SSD, подключаемыми к ПК с помощью интерфейса SATA 3 и более новыми моделями существует значительная разница в скорости. Так, первые обеспечивают до 550 Мб/с чтения и записи, тогда как более современные могут выдавать скорость на порядок выше. Может показаться, что разница критическая, но особенности работы современных компьютеров сильно сглаживают эффект. Многочисленные тесты доказывают, что особенно небольшая разница наблюдается в играх. Даже самый бюджетный твердотельный накопитель ощутимо быстрее жёсткого диска, но разница становится почти незаметной, когда дело касается прямого сравнения между интерфейсами SSD. Отличия кроются в считанных секундах и никак не влияют на игровые ощущения. Пожалуй, рядовой пользователь может почувствовать мощь самых скоростных твердотельных накопителей только в синтетических тестах. Если вы купили дорогостоящий накопитель, то сможете копировать файлы из одного раздела на другой с невероятной скоростью. Давайте рассмотрим несколько примеров, а после сделаем выводы. 

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Наиболее впечатляющей скоростью обладают твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0. В теории, подобные устройства могут обеспечить скорость до 14 000 Мб/с, но пользовательские модели пока не такие быстрые. За 26 тысяч вы можете купить народный ADATA Legend 970. Здесь скорость чтения и записи достигает 10 000 Мб/с. Это намного больше, чем может использовать ваш компьютер, ну а продемонстрировать невероятные свойства системы вам удастся только в специализированных тестах. Мы рекомендуем обращать внимание на SSD объёмом 2 Тб. Свободного пространства в таких накопителях достаточно для любых задач, ну а очень часто модели ёмкостью в 1 Тб не предлагают максимальных скоростных показателей. Эксперты отмечают, что ADATA не входит в число наиболее популярных производителей, предлагая выбирать более надёжные устройства. Вопрос чрезвычайно спорный, поскольку Legend 970 обеспечивает длительный жизненный цикл и не уступает более дорогим моделям конкурентов.

Получить почти максимальную скорость вы можете после покупки твердотельного накопителя производства Apacer. Здесь показатели доходят до 12 000 Мб/с, а это уровень флагманов. Цена оказывается почти в 2 раза выше, ну а выделить 46 тысяч на SSD может себе позволить не каждый пользователь. Сложно сказать, чем обусловлена такая высокая стоимость. Накопитель выглядит очень дорого и идёт в комплекте со штатной системой воздушного охлаждения. Технологии требуют жертв, ну а в данном случае вы платите за один из самых продвинутых продуктов на рынке. Вообще, в продаже есть и более дорогие накопители. Например, продукт производства Digma обойдётся вам немногим больше 110 тысяч рублей. За такую сумму можно собрать неплохой игровой системный блок, но бескомпромиссная скорость не может стоить дёшево. Производитель заявляет, что в накопителе установлены целых 4 Гб кэша, что позволяет не терять скорость даже в случае максимальной перегрузки. Неплохо, но очень дорого. А вот есть ли вообще смысл покупать нечто подобное, мы разберём немного ниже

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Если вы хотите прикоснуться к новым технологиям, но не готовы тратиться на PCIe 5.0, то самое время присмотреться к PCIe 4.0. Даже этот интерфейс подходит только энтузиастам, поскольку цены здесь довольно высокие. Например, Kingston FURY Renegade обойдётся в 20 тысяч рублей. Скорость здесь не превышает 7000 Мб/с, но для любых задач таких показателей вам будет достаточно. В синтетических тестах владелец одного из указанных выше SSD производства Apacer или Digma оставит вас плестись в хвосте, но в реальных сценариях разница окажется примерно равна нулю. Напомним, именно этот твердотельный накопитель рекомендует Sony для установки в игровую приставку PlayStation 5. Очевидно, что японцы что попало не посоветуют. 

Если денег на подобные излишества нет, то мы рекомендуем вам купить твердотельный накопитель Kingston NV2. Согласно данным за третий квартал 2024 года, Kingston занимает порядка 30% рынка пользовательских SSD, обходя более именитых лидеров прошлых лет. Не исключено, что значительной частью успеха эта компания обязана именно серии NV2. Здесь наблюдается отличное соотношение между ценой и качеством, ну а главный минус заключается в относительно низкой скорости чтения и записи. Многое зависит от того, с чем сравнивать, ведь Kingston NV2 обеспечивает 3500 Мб/с чтения и до 2800 Мб/с записи. Как уже отмечалось выше, при запуске операционной системы, программного обеспечения и любых других сценариев, включая игры, разницу с более дорогими SSD заметить не удастся. Это отличный повод не кормить своё эго, ведь намного выгоднее потратить сэкономленные деньги на видеокарту. 

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Не забывайте, что одним только твердотельным накопителем дело не ограничивается. Так, если вы решили взять SSD с интерфейсом PCIe 5.0, то будьте готовы на сопутствующие траты. Например, соответствующая материнская плата Msi MAG X670E стоит больше 35 тысяч рублей, тогда как вам потребуется ещё и аппаратная поддержка интерфейса на уровне процессора. Берём Ryzen 7 7800X3D, а в итоге сборка окажется ощутимо дороже, чем могут себе позволить рядовые геймеры. Старайтесь руководствоваться голосом разума, ведь очень часто переплата за новинки себя не оправдывает. В данном случае мы видим стремительное развитие технологий, найти применение которым пока не удаётся. Добавим, что всё не так очевидно, как кажется. Если приводить в пример сегмент обучения ИИ, то там без скоростных твердотельных накопителей не было бы вообще никакого прогресса. Но данная сфера считается узкоспециализированной и имеет незначительное влияние на рынок полупроводников. 

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