Первым смартфоном на операционной системе Android автор данного материала купил довольно давно. Это был Samsung Galaxy S II, получивший качественный дисплей, созданный по технологии AMOLED размером 4.3 дюйма с разрешением 800х480р. Аппарат в руках казался огромным, а его возможности на фоне мобильных телефонов прошлых лет поражали воображение. Внутри был установлен накопитель объёмом 16 Гб, тогда как количество оперативной памяти было зафиксировано на отметке в 1 Гб. Для своего времени камера генерировала качественные снимки, ну а доступ к беспроводным технологиям гарантировал высокую мобильность и новые возможности для бизнеса и развлечений.

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С тех пор кардинальных изменений уже не было, ну а ведущие производители продолжают радовать потенциальных покупателей всё более продвинутыми новинками. К сожалению, эра складывающихся телефонов с гибкими экранами так и не наступила. Подобные устройства занимают незначительную долю рынка и стоят дороже флагманов в привычном форм-факторе. Большая часть производителей стремится вывести на рынок гаджет со складным дисплеем, хотя больше половины всех продаж в данном сегменте приходится на продукцию Samsung. Похоже, покупатели таких смартфонов весьма консервативны, ну а в ближайшее время никакой революции не предвидится. Тенденция к наращиванию размера экрана перестала оказывать влияние на рынок, а в результате большая часть новинок имеет примерно одинаковые характеристики. Даже самые бюджетные устройства стоимостью до 100 долларов получают приличную начинку и способны выполнять все актуальные задачи. А между тем в продаже существуют аппараты за сотни и даже за тысячи долларов, а значит самое время разобраться в том, если вообще смысл платить такие огромные деньги.

Сегодня мы обойдёмся без примеров конкретных моделей, но суть от этого не изменится. Итак, смартфон за 100 долларов включает экран размером 6.5 дюйма и больше, 4 Гб оперативной памяти и накопитель от 64 Гб. Очень часто бюджетные аппараты могут похвастать внутренним хранилищем, ёмкостью 128 Гб. Дисплей имеет приличное качество с разрешением не выше HD. Для просмотра фильмов, чтения новостей и любых других задач вполне достаточно, а вот на остальных комплектующих производители предпочитают экономить. Скорее всего, связано это не с попытками выиграть несколько долларов, а с желанием выделить более дорогие аппараты на фоне бюджетных моделей. В смартфоне за 100 долларов вы найдёте медленную зарядку мощностью 9 Вт и вполне неплохой аккумулятор на 5000 мАч. Заряжаться такой аппарат будет больше двух часов, что подчёркивает бюджетное позиционирование.

Смартфоны от 200 до 300 долларов могут предложить не меньше 8 Гб оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 Гб или 256 Гб. Многое зависит от конкретной модели и производителя, но в целом здесь наблюдаются более мощные компоненты. Процессор позволяет запускать даже самые требовательные игры, тогда как камера прилично снимает в условиях хорошей освещённости. Ночью кадры получаются посредственными, но это неизбежная плата за не самый дорогой модуль камеры. Скорее всего, производитель мог бы в такие смартфоны интегрировать и более продвинутую камеру, но в таком случае не было бы никакого смысла покупать флагманы. Качество экрана в аппаратах до 300 долларов очень приличное, а зарядка достигает 67 Вт, что позволяет зарядить телефон с нуля до 100% за 45 минут. Удобно, но данный сегмент даже близко не подобрался к флагманам.

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Аппараты за 500-600 долларов представлены либо субфлагманами, либо флагманами прошлых поколений. Подорожание процессоров вынуждает производителей поднимать цены в данном сегменте, но взамен можно получить накопитель ёмкостью 512 Гб и 12 Гб оперативной памяти. Иногда такое количество памяти встречается и в моделях за 300-400 долларов, но в целом субфлагманы привлекают наличием более продвинутой камеры. Экран здесь, как правило, более яркий и качественный, а процессор в несколько раз быстрее того, что ставят на середняки до 300 долларов. Различий не так много, но производители делают всё, чтобы телефоны за 500 долларов выделялись из общей массы. Например, используется стекло на тыльной панели, что создаёт ощущение премиальности. На самом деле такое решение крайне сомнительное, поскольку вынуждает всегда носить телефон в чехле, но покупателям нравится, а значит подобная практика продолжится. Иногда в смартфонах за 600 долларов можно встретить зарядку мощностью 120 Вт, но в данном случае многое зависит именно от производителя и года выпуска.

Флагманы отличаются наиболее актуальным на момент выхода экраном, и самой прокачанной камерой. Конечный результат во многом зависит от программного обеспечения, поэтому у Apple кадры получаются заметно лучше, чем у китайцев. Производители стремятся использовать самые скоростные процессоры, отмечая уникальные характеристики, недоступные простым смертным. Часто в подобных аппаратах встречается 16 Гб оперативной памяти, что явно больше, чем требуется. На самом деле даже бюджетные смартфоны за 100 долларов неплохо себя чувствуют с 4 Гб ОЗУ, поэтому попытки поразить потребителей больше похожи на обычный маркетинг. Большая часть владельцев флагманов никогда не запускает требовательные игры, ну а выбор чаще всего продиктован финансовыми возможностями и желанием соответствовать определённой субкультуре. Флагман несомненно лучше бюджетника, но большая часть потребителей стремится к золотой середине, где успешно расположились смартфоны за 300 долларов.