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Bublik1
В США зафиксировано массовое отравление в McDonald's после употребления Роял Чизбургера
Из России McDonald's ушла ещё в 2022 году

Многие люди по непонятной причине уверены, что все рестораны быстрого питания, работающие под брендом McDonald's, гарантируют высокое качество и аналогичные цены. К сожалению, это не так. Самые вкусные бургеры, которые автору данного материала удалось отведать, встречались в Будапеште. Вкусовые предпочтения у всех разные, но именно в Венгрии все ингредиенты были в правильной пропорции. А вот в Германии вкус Биг-Мака крайне посредственный, а цена явно не соответствует качеству. Мало того, немцы никуда не спешат, поэтому постоянно подают заказ холодным. Особенно примечательный случай произошёл в Румынии. Дело было лет 10 назад в небольшом городе Ясы, численность населения в котором равна около 350 тысячам человек. Так вот, в одном из ресторанов McDonald's автор данного материала видел обычную мышку, бегающую между рядами. Местные не сильно удивились, хотя несколько женщин всё же принялись громко кричать. Грызун убежал в подсобку, ну а всё это говорит о том, что единых стандартов не существует. 

В каждой стране есть свои поставщики, а очень часто мясо и другие компоненты производят десятки компаний в различных городах одного и того же региона. Проследить за всеми нереально, а значит досадные ошибки не исключены. Как стало известно, на этот раз очередная проблема настигла посетителей популярной сети ресторанов быстрого питания в США. Сообщается о массовом отравлении, а все посетители отобедали в McDonald's. Врачи диагностируют кишечную палочку, а на утро 28 октября было обнаружено 75 заражённых. Скорее всего, больных гораздо больше, но многие не читают последних новостей, поэтому сражаются с неприятными симптомами самостоятельно. В ходе дополнительного расследования удалось установить, что все больные употребляли бургер под названием Quarter Pounder, известный нашим читателям под именем Роял Чизбургер. Вспышка зафиксирована в западных штатах США и быстро распространяется. Похоже, заражённые продукты находились в нескольких закусочных, а как минимум одна из них располагалась на одной из популярных скоростных трасс. Более двадцати пациентов госпитализированы, а у одного ребёнка и взрослого развился гемолитико-уремический синдром. Речь о тяжёлом состоянии, поражающем кровеносные сосуды в почках.  

Пока основная часть заболевших проживает на западе страны, подтверждены случаи заражения и в других штатах. Единственной зарегистрированной жертвой инфекции на данный момент стал пожилой пациент из Колорадо, чья болезнь закончилась летальным исходом. Вспышка заболевания вызвала серьёзные опасения как у медицинских экспертов, так и у широкой общественности. Несмотря на усилия расследующих органов, точный источник инфекции пока не установлен. Следователи FDA и CDC сейчас рассматривают несколько гипотез, включая возможность заражения из-за ингредиентов. Под подозрение попал нарезной лук и говяжьи котлеты. В ожидании окончательных выводов компания Taylor Farms, поставляющая лук в пострадавшие регионы, объявила о добровольном отзыве своей продукции. McDonald's приняла решение убрать популярный бургер из меню в 13 штатах, чтобы снизить риск дальнейшего распространения инфекции. Все остальные позиции меню, включая другие виды бургеров с говядиной, остаются доступными для клиентов. Сообщается, что инцидент привёл к падению акций McDonald's более чем на два процента. На фоне этих событий сеть ресторанов заявила, что предприняла оперативные и решительные меры для обеспечения безопасности своих клиентов. В официальном заявлении McDonald's подчеркнула, что забота о качестве и безопасности продуктов питания всегда была её приоритетом.

Пока руководство сети ресторанов быстрого питания пытается снизить последствия заражения, адвокаты уже начали слетаться на запах денег. Так, юридические фирмы Ron Simon & Associates и Meyers & Flowers инициировали процесс подачи исков против McDonald's. Эти иски представляют интересы двух человек из Колорадо и Небраски, которые пострадали после употребления заражённых бургеров. Юристы требуют выплаты компенсации в размере не менее 50 000 долларов за каждый случай, а представители указанных выше фирм уверяют, что намерены защищать права около 25 жертв вспышки. По словам адвокатов, когда люди приходят в McDonald's, они доверяют бренду и ожидают, что еда будет безопасной. Рестораны быстрого питания должны обеспечивать повышенный контроль, но в данном случае ничего подобного не произошло. Доверие потребителей подорвано, а нарушители должны возместить издержки пострадавшим. Американские медики настоятельно рекомендуют всем, кто недавно употреблял Роял Чизбургер в западных штатах США и испытывает симптомы заражения кишечной палочкой (сильная диарея, кровавый стул, высокая температура выше 38.9 градусов) немедленно обратиться за медицинской помощью. По словам экспертов, симптомы заболевания обычно проявляются в течение трёх или даже четырёх дней после заражения, а большая часть пациентов выздоравливает без специального лечения в течение недели. К сожалению, для некоторых инфекция может обернуться тяжёлыми последствиями и потребовать госпитализации.

#mcdonald&#x27;s
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