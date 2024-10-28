Спорить о преимуществах той или иной техники можно бесконечно долго. Сегодня миллионы людей предпочитают смотреть фильмы на экранах ноутбуков. Такие устройства легко помещаются на кровать, обеспечивая на только картинку высокого качества, но и простое управление воспроизведением. Кто-то выбирает планшеты, тогда как другие и вовсе переходят на смартфоны. Всё это удобно, но ничто не сравнится с телевизором. За последние несколько десятилетий в данном сегменте произошло несколько значимых революций, что позитивно сказалось на качестве картинки. Главная проблема существует с источниками получения видеопотока в высоком разрешении. Всё дело в том, что основная часть телеканалов в лучшем случае освоила вещание в 1080р, тогда как только некоторые предоставляют полноценные 4К. Это значит, что фильмы на популярных площадках типа Netflix вы будете получать в 1080р, хотя некоторые подвижки есть и на этом направлении.

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Современные телевизоры стали тоньше, они предлагают картинку невероятного качества и обладают массой продвинутых технологий. Многие рядовые покупатели обращают внимание на устройства, диагональ экранов в которых выше или равна 55 дюймам, что делает просмотр фильмов и телепередач похожим на посещение кинотеатра. Эксперты полагают, что без соответствующей звуковой дорожки ощущения будут не такими яркими, но многоэтажном доме вы вряд ли сможете включить качественные колонки даже на половину громкости без последствий. Находящиеся сегодня в продаже телевизоры не похожи на те, что стояли на прилавках ещё 10 лет назад, но обычные пользователи консервативны. Многие придерживаются привычных им взглядов десятилетиями, хотя с тех пор поменялось очень многое. Сегодня мы разберём основные заблуждения, а также правила, соблюдать которые нужно каждому владельцу телевизора. По крайней мере, если нет желания бежать за новым устройством уже через год или раньше. Начнём с самой больной темы для геймеров – порчи экрана в результате подключения игровой приставки. Что любопытно, даже старые ламповые телевизоры не приходили в негодность, если к ним подключали консоль.

Кому и когда в голову пришла идея опасаться игровых приставок, сказать сложно, но геймеры до сих пор испытывают давление со стороны родственников. Старшее поколение донимает молодёжь, тогда как бабушки и дедушки журят внуков. Доказать взрослым людям их неправоту почти нереально, поэтому геймерам приходится смиряться с постоянной критикой. Если вас критикуют родственники, опасаясь поломки телевизора в ходе подключения консоли, то вы можете попытаться найти технические данные, свидетельствующие в вашу пользу. Если говорить просто, то приставка не имеет никаких отличий с любыми другими устройством, сигнал от которого обрабатывается и выводится на экран в реальном времени. Даже обычный кабель со спутниковой антенны генерирует похожий сигнал, а мы полагаем, что пришло закрыть эту тему окончательно. Вообще, критики подключения игровой консоли к телевизору отчасти правы, но только в том случае, если речь идёт о плазменном телевизоре. К счастью, подобные устройства уже давно не выпускаются, поэтому наши читатели могут спокойно выдохнуть. Напомним, данная технология обеспечивала качественное для своего времени изображение, но приводила к выгоранию дисплея, если пользователь оставлял на длительное время картинку без изменений. На экране становились заметны даже логотипы телеканалов, лицезреть которые можно было ещё несколько часов после переключения на другую передачу. Сегодня такой проблемы нет, с чем мы вас и поздравляем.

Старшее поколение также уверяло, что нельзя держать телевизор включённым слишком долго. В данном случае нет никаких данных в пользу такой спорной теории. Производители никогда не пишут о каких-либо ограничениях, но эксперты всё же советуют не пренебрегать техникой безопасности. Так, если вы смотрите фильм через интернет или физический носитель информации, но планируете уйти на какое-то время, то оставлять экран включённым всё же не следует. Как уже было сказано выше, дисплеи современных телевизоров не выгорают, но они в любом случае приходят в негодность быстрее во включённом виде. Скорее всего, даже за 10 лет изображение не станет намного хуже заводского, а за это время вы точно решите купить новую технику. А вот с потреблением энергии не всё так просто. Обычный 55-дюймовый телевизор, дисплей которого создан по технологии LED (самая популярная технология), благополучно сжигает не меньше 100 Вт в час. Некоторые модели могут демонстрировать и более значительный аппетит, тогда как существуют и экономные продукты. Телевизор с диагональю потребляет до 200 Вт в час, а значит за сутки работы сожжёт больше 4 кВт. Для состоятельных людей такие цифры можно сравнить с мелочью в карманах, ну а обычному человеку экономия не повредит.

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Важно учитывать, что современные телевизоры не нужно полностью выключать, ведь энергосберегающий режим крайне удобен, позволяя вернуться в ранее запущенному контенту без дополнительных нажатий на пульт управления. Кстати, даже сами пульты стали более продвинутыми, а телевизоры научились поддерживать голосовое управление. Некоторые производители уже анонсировали появление в своих продуктах умных алгоритмов по типу нейросетей, но пока неясно, насколько эффект присутствия ИИ повлияет на удобство использования техникой. Эксперты отмечают, что подключать телевизор в первую попавшуюся розетку – это крайне неосмотрительный шаг. В российских домах случаются перепады напряжения, ну а дорогостоящая техника крайне чувствительна к подобным сюрпризам от поставщиков электричества. Рекомендуется купить специальный переходник, который сможет обеспечить защиту телевизора, либо заменить все розетки в квартире, установив контроль напряжения и специальные устройства для понижения и повышения входящих показателей из сети.

Также эксперты обращают внимание и на другие аспекты использования телевизора. Например, пользователям советуют не слишком усердствовать с параметрами яркости дисплея. Якобы, это может повлиять на быстрый износ техники. Производители ни о чём подобном не пишут, но в данном случае высокая яркость – это ещё и рост энергопотребления. Многие современные телевизоры научились подстраивать яркость под освещение комнаты. Как уже было сказано выше, телевизор скорее поломается или устареет, чем выгорит из-за повышенной яркости, но заботится о своём зрении будет нелишним. Если ваше устройство не умеет регулировать яркость автоматически, следите за этим параметром самостоятельно. Слишком яркая картинка в темноте негативно влияет на зрение. Ну а это точно не понравится вашим глазам. Современные телевизоры обладают высоким качеством и ничем не хуже моделей, продававшихся десять лет назад. Поломать телевизор сложно, но можно. Здесь самым слабым местом становится экран. Производители идут на жертвы ради достижения рекордной тонкости. Самые крупные бренды могут себе позволить подобные эксперименты, тогда как бюджетные модели имеют крайне посредственный защитный слой. Даже дорогие модели лучше протирать специальной тряпочкой с использованием правильного очищающего состава, ну а к недорогим устройствам следует относиться ещё бережнее.

Эксперты советуют не клеить на телевизор стикеры и препятствовать правильной циркуляции воздушных потоков. Если вы установили телевизор прямо над батареей, то будьте готовы к появлению в доме неприятного запаха. Пластик начнёт плавиться, а со временем платы также придут в негодность. Рекомендуется держать подобную технику как можно дальше от батарей, а также избегать попадания прямых солнечных лучей. Помните, что скорее солнце испортит вам экран, чем это случится во время беспрерывного вещания фильмов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы телевизор стоял в безопасном месте. Часто владельцы игнорируют подобные требования, ну а высокая температура имеет неприятные последствия, сокращая срок жизни телевизора из-за плавления внутренних компонентов. Но даже это не всё. Если ещё 10 лет назад вы могли принести телевизор и наслаждаться его функционалом, то сегодня новые возможности появляются даже на моделях двухгодичной давности. Происходит это за счёт обновления прошивки. Всё дело в том, что телевизоры почти всегда подключены к интернету. На первый взгляд это преимущество, но хакеры пользуются любыми возможностями. Взломать телевизор намного проще, чем защищённую сеть, ну а после появляется возможность проникнуть намного дальше, что грозит массой неприятных последствий. Именно поэтому следует обновлять прошивку при первой же возможности, ведь внутри содержатся не только исправления ошибок, но и патчи безопасности, повышающие защищённость вашего устройства. Не забывайте читать отзывы перед покупкой, а лучше посмотрите несколько роликов. Важно составить наиболее полное мнение, сопоставив отзывы реальных владельцев. Не стремитесь купить новинку, ведь в этом случае именно вам придётся сталкиваться с неизведанным, а спросить совета будет не у кого.