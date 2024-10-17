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Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К

Мониторы с разрешением 4К имеют отличный потенциал для продажи, но высокая стоимость видеокарт снижает интерес со стороны геймеров до крайне низких значений
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По данным на начало апреля 2021 года (дата была выбрана случайно в интернете) больше 67% всех геймеров в Steam имели монитор с разрешением 1080р. Чуть больше 20% имели в своём распоряжение дисплеи с разрешением меньше 1080р, тогда как 2К и 4К оставалось около 10%. Народное FHD и сегодня остаётся основным, предлагая приличное качество по разумной стоимости. И всё же, если изучить цифры на начало октября 2024 года, то можно сделать несколько любопытных выводов. Прежде всего мы видим, как сильно снизилось количество систем со сверхнизкими разрешениями. Эксперты пишут, что большая часть компьютеров, разрешение дисплея на которых находится ниже FHD – это ноутбуки. Чаще всего речь идёт именно об устаревших моделях, поскольку более актуальные уже имеют народное 1080р. Кроме того, пользователей с мониторами FHD стало на 10% меньше, а это довольно заметная цифра. 

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Случилось это за три с половиной года, но в данном сегменте изменения происходят крайне медленно. Ну и немаловажно обратить внимание на статистику по дисплеям с разрешением 2К. Как видите, таковых насчитывается больше 22%, ну а это самый значительный прорыв, который только можно зафиксировать. Как вы могли прочесть выше, весной 2021 года 2К и 4К имели всего 10% рынка, тогда как сегодня 2К занимает довольно заметную часть. А вот у сверхвысокого разрешения дела идут не лучшим образом. Наиболее точно в рамки 4К укладывается только 3840x2160р, но даже если прибавить сюда всех владельцев мониторов с разрешением 3440x1440р, то мы получим всего 6%. Происходящее вызывает сильное разочарование, ведь представители NVIDIA ещё в 2020 году заявляли о приходе эры сверхвысокого разрешения. Что же указанная выше статистика требует некоторого анализа, поэтому в данном материале мы попытаемся понять причины происходящего и перспективы рынка в целом. Начнём с того, что видеокарты слишком дорогие. Для того чтобы опробовать свои силы в 4К вам потребуется графический чип за 100 тысяч рублей. Если подумать, то стабильные 60 кадров в секунду в 4К на максимальных настройках способна обеспечить только дорогая GeForce RTX 4090, купить которую даже в США дешевле 1850 долларов крайне проблематично. Ну а учитывая тот факт, что NVIDIA свернула производство своего флагмана, видеокарта и вовсе начнёт дорожать.

На самом деле удорожание видеокарт не произошло на пустом месте и также связано с некоторыми особенностями технологического рынка. Первые признаки наступающих изменений стали формироваться в 2020 году сразу же после выхода серии GeForce RTX 20. Дефицит полупроводников, коронавирус и бум майнинга криптовалют оказали мощнейшее давление на производителей, ну а видеокарты подорожали в 2 и даже 3 раза. Дженсен Хуанг рассказывал о невероятно высокой марже, отказываться от которой босс NVIDIA не планировал. Казалось, что после остановки добычи криптовалют на видеокартах, сотни тысяч и даже миллионы графических чипов хлынут на рынок, но этого также не произошло. Причина заключалась в новой волне спроса на высокопроизводительное оборудование. Всем вокруг понадобилось обучать нейросети, ну а в руках крупных майнеров находилось очень много видеокарт. Благодаря взрывному спросу на мощные центры обработки данных, добытчики криптовалюты переквалифицировались в солидных держателей дата-центров, что позволило не только выйти из кризиса, но и неплохо заработать. 

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Серия настольной графики GeForce RTX 30 была дороже предыдущей, ну а в рамках серии GeForce RTX 40 мы увидели очередной виток ценового роста. В 2025 году на прилавки поступит серия GeForce RTX 50, а инсайдеры полагают, что за флагманскую GeForce RTX 5090 будут просить 2500 долларов. В такой ситуации ожидать, что геймеры начнут покупать мониторы с разрешением 4К было бы слишком наивно. Проще говоря, в ближайшие годы будущего у сверхвысокого разрешения в игровом сегменте нет, а вот 2К получает всё большее распространение. За последние три с половиной года процент таким мониторов увеличился более чем в 3 раза (было 6-7%). Эксперты приводят самые разные причины, но суть сводится к нескольким основным моментам. Актуальные видеокарты до 40 тысяч рублей не способны тянуть требовательные игры в 2К, но благодаря появлению технологий масштабирования даже довольно старые графические чипы обеспечивают стабильные 60 кадров в секунду на высоких настройках графики. Ну а поскольку прирост быстродействия на видеокартах последних поколений сильно замедлился, то решения позапрошлого поколения идеально подходят для работы в 2К. Без DLSS и FSR в этом случае не обойтись, а всё идёт к тому, что эффективность подобных технологий будет становиться с каждым поколением всё выше. 

Говоря о повышении спроса на мониторы с разрешением 2К нельзя забывать и о том, что стоимость подобных устройств в последние годы стала ощутимо ниже. Ещё пять лет назад высокая скорость отклика и качественная цветопередача была доступна только во флагманских моделях, тогда как сегодня подобные мониторы можно встретить в среднем ценовом сегменте. Если не предъявлять завышенных требований, то неплохо себя покажут и откровенно бюджетные варианты, а всё это позволяет повысить интерес со стороны рядовых пользователей. Одновременно с увеличением разрешения наблюдается и рост размера самого монитора. С ноутбуками всё сложно, но крошечные мониторы размером 21 дюйм сегодня геймеры стараются обходить стороной. В какой-то момент 27 дюймов стали считаться народными, ну а всё больше любителей видеоигр приобретают мониторы с диагональю 32 дюйма и даже выше. Монитор такого размера с разрешением 1080р будет демонстрировать низкую плотность пикселей, тогда как 2К с диагональю до 30 дюймов можно считать идеальным соотношением. Скорее всего через 3 года процент мониторов с разрешением 2К станет как минимум на 10% выше, но изменения происходят довольно медленно. Многое зависит от производителей видеокарт, ведь цены на мониторы позволяют делать апгрейд здесь и сейчас.

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