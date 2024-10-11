За игру, которая вышла 14 лет назад, просят $50

Red Dead Redemption 2 появилась на компьютерах осенью 2019 года, но даже сегодня игра поражает качеством графики и продолжает задавать тон технологическому прогрессу. По многим направлениям Red Dead Redemption 2 обходит даже современные блокбастеры, ну а сюжет игры настолько глубокий и богатый на повороты, что ему могут позавидовать даже титулованные голливудские режиссёры. С момента релиза одной из лучших игры Rockstar прошло 6 лет (на год раньше вышла на консолях), но в портфолио разработчика есть ещё более старая Dead Redemption. 29 октября ремастер легендарной игры появится на ПК, но всё идёт к тому, что релиз будет прохладно принят.

Прежде всего удивляет подход разработчиков. Студия не стала проводить слишком глубокую работу, отделавшись интеграцией нескольких новых технологий. Текстуры никто перерисовывать не стал, ну а трейлер Dead Redemption вызывает удивление. Времени у разработчиков было достаточно, но вместо этого Rockstar, похоже, занималась другими делами. Поскольку предзаказ уже стартовал, то слегка шокированы оказались рядовые геймеры. Начнём с того, что для запуска понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 2070. Но это в разрешении 1080р, поэтому даже сложно представить, что потребуется для стабильных 60 кадров в секунду в 4К. А между тем оригинальная версия Rockstar Games вышла на приставках в 2010 году, а значит вскоре ей исполнится 14 лет.

Судя по трейлеру, графика не претерпела никаких изменений, ну а разработчики обещают поддержку 144 Гц, а также продвинутых мониторов с функциями Ultrawide, Super Ultrawide, а также HDR10. Кроме того, доступны технологии масштабирования DLSS 3.7 и FSR 3, позволяющие увеличить количество кадров в секунду. Последние выглядят особенно смешно, ведь графика в игре и без того ужасная по современным меркам, ну а снижение качества картинки в таких условиях способно превратить игровой процесс в мыльную кашу. Одним словом, Rockstar не сильно напрягалась во время портирования игры на компьютер, но это не главное разочарование. Как стало известно, предзаказ Red Dead Redemption можно сделать в Rockstar Games Launcher, а также в Steam и Epic Games Store, но стоить такое удовольствие будет $50. Нужно учитывать, что в Европе $50 превратятся в €50, тогда как в некоторых странах региональные особенности сделают игру ещё дороже. В чём причина такой высокой стоимости, остаётся только догадываться. Представители разработчика уверяют, что цена оправдана с коммерческой точки зрения, а знакомство с классикой стоит потраченных $50.

На форуме Steam уже фиксируются недовольные комментарии, поскольку геймеры не понимают, почему они должны платить так дорого, если разработчики проделали такую скудную работу над проектом. Добавим, что это не первый случай, когда известная студия пытается продать проект 15-летней давности под новым соусом. Разработчики полагают, что могут добавить трассировку лучей и другие модные технологии, а после зарабатывать миллионы долларов без дополнительных усилий. В целом мы видим заметный тренд, свидетельствующий о повышении стоимости видеоигр. В 2026 году Sony намерена выпустить консоль следующего поколения. PlayStation 6 может не только стать самой дорогой в истории, но и позволит впервые увеличить стоимость блокбастеров с $70 до $80. В Европе игры будут продаваться за €80, ну а российские любители видеоигр из-за санкций заплатят ещё дороже.



