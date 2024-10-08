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Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт

Многое зависит от предпочтений того или иного геймера, но по совокупности факторов игровой ПК намного выгоднее
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Начнём с того, что у меня на полке лежит PlayStation 4 Pro, которая за последний год ни разу не включалась. Приставку следовало бы продать, но это подарок, поэтому расставаться с ней не хочется. Есть рабочий ноутбук, который выпущен в 2019 году и относительно неплохо справляется со своими задачами. Кроме того, по соседству стоит игровой ПК, позволяющий запускать требовательные новинки в 2К на высоких настройках графики. Словом, опыт пользования всеми платформами присутствует, хотя не обошлось без пробелов. Например, я так и не понял логики приобретения компактных игровых приставок. Для чего мне может понадобиться Steam Deck, если я всё равно играю только дома? В Марио я наигрался несколько десятков лет назад, а не самые скромные аппетиты Nintendo не позволяют даже задумываться о покупке приставки этого производителя. Год назад меня посещала шальная мыль поиграть в Зельду, но мне стало лень скачивать и настраивать эмулятор. В итоге я продолжаю играть с помощью обычного компьютера, а все дисковые игры с PlayStation 4 Pro раздал знакомым. Сегодня мы поговорим с вами о плюсах и минусах владения игровой приставки и компьютером. Ограничимся только игровым сегментом, пытаясь понять, что же для рядового геймера выгоднее. Давайте начнём с самых очевидных пунктов, а после перейдём к выводам. 

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Цена. PlayStation 5 с приводом для чтения дисков в России можно купить за 60 тысяч рублей. Отдельные магазины пытаются продавать консоль за 70 тысяч, но в данном случае дополнительные 10 тысяч не имеют никакого значения. Согласитесь, что даже за 70 тысяч рублей собрать игровой компьютер, который будет тянуть все игры в разрешении 2К у вас не выйдет. Учитывайте, что PlayStation 5 умеет быстро подгружать игры из интернета, позволяя опробовать не только 2К, но и почти 4К. На самом деле разрешение будет постоянно меняться, но это не так важно, ведь картинка останется очень приличного качества. Совсем скоро в продажу поступит PlayStation 5 Pro, ну а в России за такую консоль намерены просить 130 тысяч рублей. А вот за 130 тысяч собрать приличный компьютер уже можно. Можно сделать вывод, что обычная PlayStation 5 в плане разовых инвестиций выгоднее, тогда как прокачанная PlayStation 5 Pro потребует ровно столько же, как и неплохой игровой компьютер. 

Доступ к играм. Если у вас до этого не было PlayStation 4, то после покупки консоли нового поколения вы начнёте с нуля. У меня куплено не меньше 10 блокбастеров. На самом деле половину из них мне подарили, но это не так важно. Если бы мне пришла в голову мысль купить PlayStation 5, то я мог бы получить доступ ко всем играм, а значит можно было бы продолжить наполнять аккаунт интересными тайтлами. Или нет, ведь я не помню, чтобы хотя бы раз повторно проходил игры с PlayStation. На ПК такое случалось только тогда, когда я решил вернуться в виртуальный мир Ведьмака 3 после релиза версии с улучшенной графикой. Скорее всего, большая часть геймеров ведёт себя аналогичным образом, а значит один раз купленные игры остаются лежать на аккаунте мёртвым грузом. Sony предлагает ежемесячную подписку, но найти среди примитивного старья что-то хорошее удаётся не часто. Сильно разочаровывает политика компании относительно скидок. Простой пример, God of War Ragnarök на приставке стоит столько же, как и в момент релиза два года назад. Если речь идёт об игре, которая появилась на всех популярных платформах, то на ПК через два года за неё будет просить не 70, а 40 и даже меньше долларов. В Steam бывают выгодные распродажи, а найти что-то интересное на компьютер мне всегда удавалось дешевле, чем на PlayStation 4 Pro. 

Эксклюзивы. На самом деле покупать игры на приставку я перестал после того, как Sony начала выпускать эксклюзивы на ПК. До появления в моём доме PlayStation 4 Pro я купил старенькую PlayStation 3, на которой бегло ознакомился с парой десятков эксклюзивов. Так вот, сегодня нет никакого смысла платить 70 долларов на старте за контент на PlayStation, если уже через два года его можно получить за ту же сумму в комплекте со всеми дополнениями. Ну а если подождать, то цена опустится ещё ниже. Многие эксперты полагают, что именно эксклюзивы вынуждали миллионы геймеров покупать игровые приставки. Поиграть в Марио и Зельду без приобретения Nintendo Switch не удастся, ну покупка Xbox Series X и вовсе не имеет никакого смысла. С таким же успехом можно поиграть и на ПК, ведь уникального контента здесь нет. И всё же, для некоторых геймеров двухлетнее ожидание превращается в настоящую муку. К примеру, в конце 2025 в продажу поступит Grand Theft Auto VI, которая примерно два года не появится на компьютерах. Предполагается, что такое решение скажется на росте продаж приставок, поскольку армия фанатов Grand Theft Auto растёт с каждым годом. 

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Реалии. На самом деле всё это хорошо, если не учитывать происходящих в реальности событий. Так, в России получить доступ к новым играм на PlayStation без танцев с бубном не выйдет. Нужно регистрировать аккаунт в другом регионе, придумывать обходные схемы пополнения лично счёта для покупки игр через цифровой магазин или же приобретать новинки у перекупщиков по завышенным ценам в дисковом виде. Всё это преодолимые препятствия, но вы же помните, что мне было лень даже настраивать эмулятор. Лично мне проще играть в новинки на ПК. Всё та же God of War Ragnarök на торрентах с первого дня релиза, ну а спустя год можно найти популярные блокбастеры со скидками. Многие владельцы приставок пользуются услугами посредников, но всё это приводит к тому, что игры становятся дороже. Мне кажется, что Sony в текущей ситуации просто не заслуживает, чтобы ей перепадали деньги российских пользователей. Японцы так долго и настойчиво рассказывали о том, что они вне политики, что мы почти в это поверили. Как оказалось, политика всё же интересует руководство Sony, ну а уже два года как эта компания покинула юридические пределы России. Если говорить простым языком, то японцы самоустранились, поэтому с точки зрения закона не имеют права на получение выплат на рынке РФ. Пиратство – это не самый лучший выбор, но в данном случае выбора нам просто не оставили. 

Перспективы. Уже совсем скоро нас ждёт PlayStation 6, стоимость которой будет точно выше 500 долларов. Если эксперимент с PlayStation 5 Pro увенчается успехом, то дешевле 700 долларов или 800 евро консоль следующего поколения просить точно не будут. Учтите, что в том же 2026 ожидается очередной этап подорожания игр. Разработчики давно лоббируют эту тему, а в какой-то момент убедили регуляторов необходимости роста стоимости цифрового контента. Новинки будут продаваться от 80 долларов, ну а в России придётся выложить больше 10 тысяч рублей. Всё это ставит перед геймерами множество важных вопросов, ну а я сделал свой выбор и пока возвращаться к Sony не планирую. Сегодня PlayStation 5 представляет собой простой инструмент для запуска игр, но если принять во внимание все за и против, то игровой компьютер кажется мне более перспективным. 

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