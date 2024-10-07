Капитализация NVIDIA за последний год увеличилась в 3 раза

Спрос на графические ускорители продолжает расти. Из-за того, что NVIDIA не смогла начать поставки нового поколения графических чипов в третьем квартале текущего года, количество отложенных заказов стало ощутимо выше, а некоторые клиенты ждут получения необходимых инструментов для работы до полугода. На этом фоне Илон Маск демонстрирует самую мощную систему для обучения ИИ, состоящую из 100 тысяч флагманских ускорителей NVIDIA, а планы нарастить закупки есть и у других технологических гигантов. Конкуренты всё ещё находятся в лёгком шоке. AMD уже начала поставки своих графических ускорителей, но не способна быстро масштабировать производство. Что до Intel, то у этой американской компании проблем предостаточно, поэтому там пытаются пошутить хотя бы самые насущные пожары внутри компании.

Если обратить внимание на стоимость ценных бумаг NVIDIA, то можно прийти к выводу, что ровно год назад капитализация компании была ровно в 3 раза меньше. Тогда зелёные оценивались в 1 триллион долларов, тогда как сегодня стоят больше трёх триллионов. Ещё интереснее заглянуть в пошлое, ведь пять лет назад стоимость компании была в 25 раз ниже, чем сегодня. Даже тогда Дженсен Хуанг мог считать себя состоятельным человеком, ну а сегодня он ворвался в список самых богатых людей нашей планеты. По данным аналитиков, в настоящее время состояние основателя и бессменного главы NVIDIA достигает 109 миллиардов долларов. Достичь такого значительного успеха удалось за короткий промежуток времени, а ранее так быстро разбогатеть удавалось только Илону Маску. Но эксперты обращают ещё на один любопытный момент. Если вы обратите внимание на график ниже, то сможет заметить, что капитализация Intel сегодня меньше 100 миллиардов долларов.

На самом деле ещё не так давно было меньше, но в ходе давления со стороны правительства США, доверие со стороны инвесторов к Intel немного возросло. Теперь вопрос о разорении и продаже по частям уже не стоит, а многие полупроводниковые компании обещают разместить на мощностях Intel заказы по производству чипов нового поколения. Как видите, пока NVIDIA богатеет, а дядюшка Хуанг врывается в топ самых состоятельных людей планеты, Intel ощутимо подешевела. Если сравнивать с показателями на начало 2020 года, то капитализация компании упала в 3 раза. Довольно неплохо дела идут и у AMD, Лиза Су не владеет большим количеством акций компании, поскольку является наёмным сотрудником. И всё же, под чётким руководством тётушки Су, AMD не только выбралась из вечного кризиса, но и смогла упрочить своё положение на нескольких направлениях. Уже несколько лет красные теснят синих в сегменте серверных процессоров. Постоянно улучшается положение AMD и на рынке настольных процессоров. Особенно сильным падение спроса на продукцию Intel стало в начале 2024 года.

Напомним, процессоры последних двух поколений с разблокированным множителем до недавнего времени активно горели в игровых и рабочих системах. Августовский патч устранил часть проблем, тогда как оставшиеся сложности будут решаться за счёт новых версий BIOS от партнёров. Пока всё это происходит, положение AMD становится всё более прочным. Обратите внимание, что 5 лет назад капитализация красных была в 5 раз ниже, а сегодня она достигает 276 миллиардов долларов. Весной этого года удавалось выйти за 300 миллиардов, но вялые продажи на рынке настольной графики сделали своё дело. Сегодня мы видим, как капитализация AMD восстанавливается, но до успеха NVIDIA этой компании ещё очень далеко. Как уже отмечалось выше, только один Дженсен Хуанг имеет на балансе 109 миллиардов долларов и мог бы купить Intel в обмен на собственные ценные бумаги NVIDIA. Ясно, что такого поглощения не будет, но сам факт вызывает удивление и доказывает, что даже на таком зрелом рынке, как полупроводниковый, ситуация может круто меняться. Новые игроки появляются нечасто, но старые то и дело тасуют карты.