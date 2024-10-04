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PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее

Представители Sony заявили, что на старте до 50 игр будут поддерживать улучшенный режим графики, а многие игры и вовсе останутся не у дел
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Заказы на PlayStation 5 Pro уже начали принимать по всему миру. Sony надеется реализовать до конца текущего года по меньшей мере 3 миллиона консолей, но есть все основания полагать, что спрос может значительно превысит ранее озвученные прогнозы. На первый взгляд обновлённая консоль слишком дорогая, ведь в США за неё просят 700 долларов, тогда как в Европе, в переводе на американскую валюту придётся выложить уже 900 долларов. В России приставку и вовсе намерены продавать за 130 тысяч рублей, но эксперты уверяют, что цена в данном случае не является определяющим фактором. 

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Оказывается, миллионы геймеров хотят получить доступ к популярным тайтлам с улучшенной графикой. Многие любители видеоигр отказывались от запуска трассировки лучей, поскольку в этом случае приходилось снижать разрешение дисплея, а фрамрейт опускался до 30 fps. PlayStation 5 Pro позволит получить всё и сразу, ведь разработчики заявляют л стабильных 60 кадрах в секунду во всех играх в разрешении 4К на максимальных настройках графики. Мелким шрифтом указывается, что без технологии масштабирования никак не обойтись, а особенно если в этот момент будет включена трассировка лучей. 

Даже в этом случае можно будет наслаждаться улучшенной графикой, которая сегодня доступна только владельцам видеокарт за 100 000 рублей и дороже. Что любопытно, во время официальной презентации консоли Sony показала слишком мало и старалась не делать громких анонсов. Спустя несколько дней ведущие эксперты начали расхваливать приставку, вот только всё идёт к тому, что получить ожидаемый результат не выйдет. Невесёлыми новостями поделился старший ведущий менеджер по продукции отдела глобального планирования продукции Sony. Тошимасы Аоки явно не ожидал, что его слова вызовут негативную реакцию и хотел похвастаться проделанной работой. Так вот, на старте продаж PlayStation 5 Pro на рынке будет доступно до 50 видеоигр, заметить изменения в графике в которых действительно удастся. Аоки считает это большим прорывом, но тут же добавляет, что во всех остальных играх приставка не сможет продемонстрировать вообще никаких преимуществ. Ясно, что все крупные блокбастеры с PlayStation 4 не получат никаких улучшений, а в целом за 4 года даже на PlayStation 5 вышло больше 50 игр, графику в которых следовало бы улучшить. Скорее всего, больше половины из 50 указанных проектов – это казуальные игры или платформеры, в которых вообще не на что смотреть, а аудитория измеряется тысячами фанатами жанра. 

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Аоки прямо говорит, что только разработчик конкретной игры может сделать так, чтобы потенциал PlayStation 5 Pro вообще раскрылся, а всё это контрастирует с громкими заявлениями во время презентации. Полный список игр, которые получат изменения к моменту релиза приставки, не публикуется. Возможно, похвастать руководству Sony нечем, ну а всё это говорит о том, что консоль сильно разочарует потенциальных покупателей. На этом фоне игровой ПК смотрится намного выгоднее, а особенно в России. Покупка видеоигр для российских геймеров превратилась в настоящий вызов, ну а сегодня мы соберём перспективную виртуальную систему, которая в магазинах РФ будет дешевле, но точно лучше сомнительной PlayStation 5 Pro. На этот раз не будем жёстко ограничиваться потенциалом игровой приставки, ведь на ПК возможности намного больше. Возьмём процессор Ryzen 5 7600. Он как минимум на 50% быстрее чипа, который используется в PlayStation 5 Pro. Эксперты считают камень в приставке самым слабым звеном, ну а Ryzen 5 7600 не только быстрый и недорогой, но ещё и перспективный. 

Смотрите, мы с вами покупаем материнскую плату MSI PRO B650M-B, ставим на неё процессор Ryzen 5 7600 и получаем систему, которая будет актуальна ещё очень много лет. Всё дело в сокете АМ5, поддержка которого продлится до 2027 года. Именно тогда под него выйдут последние процессоры, ну а владелец системы сможет усилить купленный сегодня ПК с минимальными расходами. Потребуется только заменить процессор, тогда как все остальные комплектующие продолжат оставаться актуальными. Возьмём материнскую плату на базе чипсета В650, поскольку здесь реализована полная поддержка интерфейса PCIe 4.0. Как таковой он нам сегодня не сильно нужен, но видеокарты работают с ним лучше, поэтому экономить пару тысяч рублей не будем. Плата современная и на 100% подходит для создания игрового ПК.

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32 Гб DDR5 производства Team Group весьма кстати, ведь сегодня оперативная память недорогая, а данный комплект работает на тактовой частоте 6000 МГц. Многие эксперты приходят к выводу, что более дорогие решения не демонстрируют линейного прироста скоростных показателей после повышения тактовой частоты, а значит наш выбор можно считать почти идеальным. В PlayStation 5 Pro установлено всего 16 Гб общей памяти, поэтому наши 32 Гб не только больше, но и позволят не задумываться о захламлении ОЗУ находящимися в автозагрузке программами. 

В игровой приставке установлен высокоскоростной твердотельный накопитель. Благодаря этому начинать играть можно ещё до того, как игра из интернета полностью скачается и установится. Удобно, но функция сильно переоценена. Для компьютеров есть и более скоростные SSD, но проку от них никакого. Давно доказано, что скорость твердотельного накопителя почти не влияет на время загрузки уровня. Любой накопитель будет выдавать примерно аналогичные показатели, поэтому мы сэкономим, купив Kingston NV2. Доступно целых 2 Тб памяти, чего хватит не только для хранения игр, но и записи фильмов и целой библиотеки аудио. Выбранный твердотельный накопитель в тестах будет демонстрировать не самые высокие показатели, но рядовых геймеров цифры вообще не очень интересуют. 

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Поговаривают, что пиковая производительность PlayStation 5 Pro примерно равна таковой для Radeon RX 7700 XT. Отличные новости, ведь мы возьмём именно такую видеокарту. 12 Гб обеспечат стабильный фрамрейт, ну а благодаря технологии масштабирования удастся поиграть даже в разрешении 4К. Нужно помнить, что многие зависит от уровня оптимизации той или иной игры, но в целом картинка высокого качества гарантирована. Представители Sony не скрывают, что запускать игры в 4К удастся только в случае активации технологии масштабирования, ну а мы рекомендуем не мучить глаза, выбрав народное 2К. Здесь графика будет не хуже, но зато можно получить стабильные 60 кадров в секунду без технологических фокусов. 

Доукомплектовать нашу сборку мы должны при помощи блока питания и корпуса. Chieftec Task мощностью 700 Вт прекрасно подходит для нашего компьютера, ведь он качественный и стоит недорого. В пользу правильного выбора говорит поддержка стандарта энергоэффективности 80+ Bronze, а в целом заявленной мощности для видеокарты и других комплектующих хватит с головой. Если вам нравятся красивые корпуса, то выбирайте любой, который может позволить ваш бюджет. Мы бы возьмём Powercase Mistral Z4 Mesh LED, в котором достаточно свободного места и есть несколько кулеров для отвода горячего воздуха. Корпус не создан для эстетов, но зато стоит недорого. Если подсчитать все указанные выше комплектующие, то получится не больше 115 тысяч рублей. Заметьте, что PlayStation 5 Pro в России будут продавать за 130 тысяч. Вот только у геймеров возникнут проблемы с доступом к играм, а в лучшем случае каждую новинку придётся покупать за 70 долларов и дороже. Поскольку Россия находится под санкциями, а японский правообладатель юридически самоустранился, то можно смело качать эксклюзивы для PlayStation 5 с торрентов. Учтите, что компьютер можно использовать не только для игр или просмотра фильмов, ну а оставшиеся 15 тысяч можно потратить на вечеринку, отпраздновав удачное вложение денег. 

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sony оптимальные ценовые предложения playstation 5 pro сборка пк
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