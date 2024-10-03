По данным инсайдеров, флагманский смартфон обходится в 485 долларов, что на целых 32 доллара дороже, чем было в 2023 году

Продажи нового поколения смартфонов Apple называют рекордными. Неясно, откуда у рядовых граждан столько денег, ведь купить iPhone 16 Pro Max дешевле 200 тысяч невозможно. Версия на 512 Гб стоит от 220 тысяч, ну а публиковать цены модели с накопителем 1 Тб мы не будем дабы не шокировать наших читателей. Чаще всего в РФ покупают базовые версии, поскольку стоимость и так слишком высокая. Неплохо продаются обычные iPhone 16, а по некоторым модификациям спрос оказался в пять раз выше, чем годом ранее. Магазины фиксируют огромные доходы, ну а сегодня уже десятки тысячи россиян могут похвастать самым лучшим смартфоном на планете. По крайней мере именно так пишут видные эксперты.

В сети гуляют тесты, в рамках которых доказывается важный факт: iPhone 16 Pro Max имеет самый высокий показатель среди конкурентов по количеству часов работы от встроенного аккумулятора. Называются какие-то невероятные 18 часов, поражающие неподготовленные умы фанатов яблочной компании. Якобы, флагманы конкурентов отстают на часы, вот только у одного из родственников автора данного материала имеется прошлогодний iPhone 15 Pro Max. Так вот, владелец аппарата делает вид, что всё в полном порядке, но батарейка разряжается быстрее, чем на флагмане Samsung двухгодичной давности. Ясно, что эксперты проводят тесты в идеальных условиях, но было бы неплохо, если бы все смартфоны находились в равном положении. Но обойдёмся без критики людей, которые нечестно едят свой хлеб, ведь у нас совсем другая тема.

Начнём с того, что за iPhone 16 Pro Max с накопителем 256 Гб в Европе просят 1449 евро, тогда как за более ёмкую версию придётся отдать 1700 евро. Спрос невысокий, а в целом по всему миру никакого ажиотажа не наблюдается. Инсайдеры пишут, что Apple даже снизила заказ на 3 миллиона телефонов, ну а эксперты уже разобрали новенький смартфон и выяснили, сколько стоят входящие в него компоненты. Если прибавить все комплектующие, то выйдет не только 485 долларов. Так, за камеру пришлось выложить 80 долларов, а ровно столько же затянул дисплей. Оперативная память оценивается в 17 долларов, тогда как стоимость накопителя равна 22 доллара. Прокачанный процессор стоит не меньше 45 долларов, а ещё 28 затянул модем с поддержкой беспроводной связи пятого поколения (5G). Увидеть цену других компонентов вы можете выше, ну а эксперты пишут, что в озвученную сумму указана коробка, сборка и все сопутствующие услуги.

Первое, что сильно удивляет – это невысокая стоимость процессора. Буквально на днях стало известно, что в оптовой закупке флагманский Snapdragon 8 Gen 4 оценивается в 190 долларов, тогда как Dimensity 9400 – не дешевле 155 долларов. Ну а тут не менее скоростной и более крупный чип стоил Apple всего 45 долларов. Стоит учитывать, что A18Pro также выпускается на мощностях TSMC по 3-нм нормам, поэтому объяснить такие разительные расхождения мы не можем. Не исключено, что инсайдеры неверно подсчитали стоимость процессора A18Pro, но точных данных на этот счёт у нас нет. Отмечается, что iPhone 15 Pro Max в базовой версии год назад стоил 453 доллара, ну а новое поколения обходится на 32 доллара дороже. Как видите, конечная цена в 3 раза выше затрат, хотя часть стоимости всё же съедают налоги. В любом случае яблочная компания генерирует самую высокую маржу на рынке, получая как минимум в 2 раза больше, чем тратит на производство и упаковку мобильного телефона. По данным экспертов, обычно маржа не превышает 20%, ну а некоторые модели даже субсидируются и приносят прибыль не больше 5%. Таким образом производитель может удерживать рыночную долю, но руководство Apple предпочитает маржу от 100%, зарабатывая там, где большая часть конкурентов вынуждена тратить.