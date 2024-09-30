TSMC снова поднимает цены, ну а платить за всё придётся рядовым пользователям

Несколько крупных производителей смартфонов уже представили флагманы нового поколения. Выпуск стартовал, но всё идёт к тому, что новинки точно не будут дешёвыми. Так, за Xiaomi 15 в базовой комплектации будут просить $650 на китайском рынке, тогда как назвать цену в Европе производитель пока не готов. Это по меньшей мере на $100 дороже, чем было в прошлом поколении, а значит фанатам дорогих аппаратов придётся раскошелиться. На самом деле за последние пять лет цены на дорогие смартфоны ощутимо выросли, а в результате самые продвинутые функции получают аппараты с приставками Pro и Ultra. Стоимость подобных девайсов легко переваливает за $1000, а ведь есть ещё и раскладушки с гибкими экранами, ценовая политика продвижения которых считается максимально агрессивной.

Обычно производители пеняют на поставщиков, указывая на необходимость платить за дефицит продукции, изменение логистических цепочек и другие проблемы. На этот раз всё намного проще, ведь проблема кроется на начальном этапе проектирования смартфона. Любопытной информацией поделились инсайдеры издания Digital Chat Station. Оказывается, цены на процессоры последнего поколения ощутимо выросли, но платить за всё это придётся рядовым пользователям. Так, за флагманский Snapdragon 8 Gen 4 в оптовой поставке потребуется заплатить от $190, тогда как Dimensity 9400 обойдётся от $155. Скорее всего, цена окончательная и может только увеличится, если со стороны разработчиков смартфонов будет наблюдаться повышенный спрос. По мнению экспертов, подорожание связано с тем, что Qualcomm и MediaTek переходят на самые продвинутые технологические нормы N3E от TSMC. Аппетиты тайваньской контрактной компании продолжат расти, а всё это окажет на рынок остро негативное влияние.

По данным аналитиков, деньги нужны TSMC для строительства полупроводниковых заводов в США. Американские власти выделили многомиллиардные субсидии, но львиную долю средств всё равно придётся искать на стороне. Руководство тайваньской компании намерено выжать деньги из карманов потребителей, но выбора у всех участников рынка нет. Инсайдеры констатируют, что цены в текущем поколении увеличилась сразу на 20%, но это только начало цепочки, ведь следом за TSMC стоимость своих услуг повысят и другие компании. Со значительными трудностями сталкивается Intel, ну а Samsung и вовсе вынуждена бороться с перепроизводством. Якобы, из-за низкого спроса пришлось отказаться от возведения фабрики в Пхентхэке, а также повременить с запуском второй и третьей фазы производства. Часть линий уже закрыта, тогда как другие простаивают без достаточного количества заказов. Представители Samsung уверяют, что у компании нет указанных выше проблем, ну а эксперты предлагают дождаться квартального отчёта, где информация будет представлена в виде точных цифр.

Эксперты отмечают, что из-за неспособности Samsung выйти на производство чипов по самым современным технологическим нормам, передовые полупроводниковые компании вынуждены толпиться у дверей TSMC. Руководство тайваньского контрактника прекрасно осведомлено о проблеме, поэтому не стесняется повышать цены на свои услуги. К сожалению, подорожанием одного процессора дело не ограничится, поэтому в будущем стоимость смартфонов продолжит увеличиваться.