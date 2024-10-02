В последние годы аналитики фиксируют повышенный спрос на ноутбуки. Продажи компьютеров уже не демонстрируют роста, ну а пандемия коронавируса сделала мобильный сегмент более привлекательным. Так, в 2020 году миллионы людей по всему миру переходили на удалённую работу. Большая часть из них уже вернулась в офисы, но привычка пользоваться ноутбуком дома никуда не делась. Многие наши читатели смотрят фильмы лёжа на кровати и даже не переживают о том, что дисплей телевизора больше. Это удобно, ну а один раз попробовавший комфорт будет стараться держаться за новые привычки как можно сильнее.

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Лэптопы используют для работы и учёбы. Мобильный гаджет для студента крайне важен, позволяя охватить не только информацию из учебников, но и иметь доступ к сведениям из интернета в реальном времени. Такой сценарий близок к идеальному, ведь на самом деле студенты смотрят на лекциях фильмы, а некоторые даже играют в видеоигры. Вообще, игровой ПК гораздо выгоднее ноутбука, вот только большой системный блок с собой в университет не возьмёшь. Кроме того, многие родители наивно полагают, что отпрыск действительно возьмётся за ум, не подозревая о том, что сделали доступ к видеоиграм ещё более простым. Некоторые геймеры покупают ноутбуки даже в качестве стационарных станций, исходя из сомнительной эстетики. Размер имеет значение, ведь намного удобнее запускать видеоигры на мониторе размером 32 или хотя бы 27 дюймов, чем на крошечном экране лэптопа. Всё это очевидные минусы мобильных гаджетов, но реальность такова, что плюсов всё равно оказывается больше. Именно поэтому количество ноутбуков в наших домах продолжает увеличиваться, а значит нужно знать простые правила использования и обслуживания сложной техники. Если верить экспертам, то без регулярного ТО никак не обойтись. Например, нам рекомендуют один раз в год полностью разбирать ноутбук. Процедура предполагает не только удаление мусора, но и замену термопасты и проверку работоспособности комплектующих.

Поскольку на такие свершения рядовые пользователи, как правило, не готовы, то рекомендуется относить ноутбук в сервисный центр. Неясно, находятся ли эксперты в сговоре с подобными заведениями, ведь регулярная чистка от пыли требуется довольно редко. Например, прямо сейчас автор данного материала пишет текст на ноутбуке, который никогда не проходил техническое обслуживание. Год назад лэптоп разбирался, но только для того, чтобы установить туда дополнительную линейку оперативной памяти. За 4 года использования пыли внутри не обнаружилось, ну а рабочая температура процессора не изменилась, а значит никакой замены термопасты не требовалось. Нужно признать, что регулярная чистка ноутбуку бы не повредила, но в этом случае деньги просто уходили бы в карман специалистов в сервисном центре, а работа не принесла бы заметных улучшений. Если вы действительно переживаете о своём ноутбуке, то поставьте утилиту, которая занимается мониторингом температуры на процессоре, материнской плате и видеокарте. Если сделать так, чтобы программа запускалась вместе с операционной системой, то можно будет в любой момент узнать максимальную и минимальную температуру данного сеанса.

Именно этот показатель важен для понимания здоровья компьютера, ведь при недостаточном охлаждении комплектующие начинают греться. Исправить и даже выявить проблемы с оперативной памятью и материнской платой рядовые пользователи не в силах, поэтому остаётся только наблюдать за тем, не греется ли процессор. Если ваш камень годами работал при температуре до 70 градусов, но в какой-то момент начал прогреваться до 90 градусов и выше, то самое время начать бить тревогу. Часто проблема действительно может заключаться в пыли, мешающей кулеру выполнять отвод накапливающегося тепла, но иногда нужно просто заменить термопасту. Дело это не сложное, но многие пользователи предпочитают не экономить, ведь не всем дано быть компьютерными мастерами. Если вы действительно замечаете проблему, то решайте её как можно скорее, ведь вышедший из строя кулер на видеокарте не сулит вам ничего хорошего. Помните, что свободного пространства в ноутбуке нет. Процессор и видеокарта работают на пониженных тактовых частотах и отличаются скромным теплопакетом. И всё же, даже в этом случае комплектующие греются и должны охлаждаться согласно задумке производителя.

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Не забывайте, что от способа использования, места расположения и многих других факторов зависит намного больше, чем от вашего желания и возможности проводить регулярное обслуживание техники. Так, если вы делали ремонт, то можете с полной уверенностью разбирать лэптоп, ведь внутри будет много мусора и пыли. Не способствует здоровью ноутбука и лежание на пледах во время длительного просмотра фильмов. Ворсистые поверхности склонны попадать в мельчайшие щели, ну а это похуже любой пыли. Именно поэтому важно осознавать, что только от вас зависит, будет ли ваш ноутбук здоров, либо его придётся регулярно чинить и чистить от мусора. Кстати, нередко в лэптопы попадают насекомые. 10 лет назад автор данного материала работал в магазине ПК, где занимался настройкой новых компьютеров. Иногда клиенты просили настроить старый лэптоп, ну а в этом случае без ТО не обходилось. Прежде всего это дополнительные деньги, но убедиться в том, что внутри корпуса всё в полном порядке, также было необходимо. Особенно раздражало, когда прямо во время разборки из щелей начинали рваться наружу тараканы. Ощущения не самые приятные, ну а всё говорит о том, что паразитам просто нравится тепло, поэтому они не только живут, но и успешно в ноутбуках размножаются. Если в вашем доме появились насекомые, то постарайтесь избавиться от них как можно быстрее. Бывает так, что люди годами сражаются с тараканами, но даже не представляют себе, что гнездо находится прямо у них на коленях.

Эксперты рекомендуют держать ноутбуки только на твёрдых поверхностях. Что же, идея правильная, но в этом случае теряется весь шарм мобильного устройства. Как мы уже писали выше, просто контролируйте температуру основных комплектующих, ведь благодаря этому можно предотвратить множество проблем. Иногда пользователи покупают для ноутбука специальную подставку, которая охлаждает устройство, направляя на него прохладные потоки воздуха. Логика в таком подходе есть, но мы бы всё же рекомендовали решать реальную проблему, а не покупать дополнительные гаджеты. Если ноутбук начал греться, то с ним на 100% что-то не в порядке. Не способны выявить проблему самостоятельно – несите устройство специалистам. Хороший игровой лэптоп стоит 130 тысяч рублей и дороже, поэтому будет неприятно, если из-за лени и халатности вам всё равно придётся тратиться, но на этот раз дело может дойти до замены части комплектующих.

Мастера, которые каждый день занимающиеся ремонтом ноутбуков, делают важную ремарку, ведь большая часть поломок связана с попаданием внутрь устройства жидкости. Откройте ваш лэптоп и посмотрите на то, сколько места занимает клавиатура. Скорее всего, если вы случайно прольёте чай или даже воду, то она попадёт на клавиатуру, ну а там всё зависит от вашего везения. Иногда после попадания небольшого количества жидкости аппарат продолжает функционировать без сбоев, но чаще всего вода приводит к самым нехорошим последствиям. Например, может сгореть какая-то плата, а многое зависит не только от вашей удачи, но и от подхода разработчика к компоновке комплектующих и количестве пролитой влаги. Специалисты считают, что после обильного купания следует отключить ноутбук от сети и сразу же отнести в мастерскую. Там его разберут, высушат, а после протестируют все ключевые компоненты. Хотите сэкономить, проделав всё это в домашних условиях? Что же в этом случае результат может быть самым непредсказуемым, ведь не у каждого пользователя в шкафу лежит нужный инструмент для тестов.

Именно поэтому мы рекомендуем сразу же купить силиконовую накладку на клавиатуру. Выглядит такой аксессуар простенько, но при правильном подборе позволяет добиться почти 100% гарантии, что вода в отверстия на клавиатуре не просочится. Накладку нужно менять по мере её устаревания и не экономить на её покупке. Особенно это касается тех, кто берёт ноутбук с собой в кровать и одновременно обильно ужинает и пьёт различные напитки. Задуматься стоит и в том случае, если вы допиваете утренний чай или вечерний кофе за рабочим или игровым столом за ноутбуком. Помните, что ремонт не бывает бесплатным, но если вы начнёте чинить комплектующие своими руками, то в итоге можете увеличить конечную сумму в несколько раз. Иногда бывает достаточно просушить клавиатуру, но выявить проблему с первого взгляда не всегда способен даже мастер. Всё это значит, что переоценивать необходимость регулярного посещения пе центров с целью обслуживания ноутбука не требуется. Но и игнорировать проблему не стоит. Если заметить перегрев процессора заранее, то легко можно обойтись заменой термопасты, а цена ТО будет меньше 100 рублей. В случае, если всё дойдёт до точки невозврата, то может потребоваться купить не только процессор, но и новую материнскую плату. Когда речь идёт о старом ноутбуке, то это означает смертельный приговор, ведь спустя несколько лет после остановки производства достать нужные комплектующие почти невозможно.